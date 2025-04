13 หนุ่ม PIT BABE เฉิดฉายหล่อเข้มเต็มแม็กซ์ ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “PIT BABE THE SERIES 2” ถึงเวลาลงสนาม

หลังจากการประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับ Boy Love Series ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL จากนิยายออนไลน์ระดับปรากฏการณ์ "Pit Babe The Series" ได้รับการจับตามองและโด่งดังประสบความสำเร็จได้อย่างน่าภูมิใจจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กวาดความนิยมไปทั่วทุกมุมโลก จากยอดวิวถล่มทลาย กลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่ติดท็อปเทรนด์การพูดถึงบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดความสำเร็จด้วยการเดินทางไป Pit Babe 1st Fan Meet Asia Tour ถึง 9 ประเทศ สู่การคว้ารางวัลจากหลากหลายเวทีอันทรงเกียรติมาการันตีตอกย้ำความสำเร็จ โดย 2 นักแสดงนำ พูห์ - พาเวล ได้รับรางวัลมากมาย ในสาขานักแสดงนำและดาวรุ่ง ตลอดทั้งปี และรางวัล Best Production Team of the Year (ทีมผลิตสร้างสรรค์แห่งปี) พร้อมทั้งยังได้ชิง Best Production Design ระดับเอเชียในงาน Asian Television Awards 2024 จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น และกระแสความนิยมหลากหลายรูปแบบ ทำให้มีการเรียกร้องให้เกิด SEASON 2 เนื่องจากผู้ที่ได้ชมต่างก็อยากตามติดชีวิตของตัวละครที่พวกเขารัก สำหรับการกลับมาของ “PIT BABE THE SERIES 2” จึงเป็นที่จับตามอง เพราะได้รับกระแสตอบรับจากสาววายตั้งแต่ยังไม่ทันได้เปิดตัวทำให้ #PITBABETHESERIES2 พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 ประเทศไทยล่าสุดเมื่อ (วันที่ 23 เมษายน 2568) ณ สถานที่จัดงาน Infinite hall ชั้น 5 Siam Paragon บรรยากาศในงานแถลงข่าวเปิดตัว “PIT BABE THE SERIES 2” สื่อมวลชนและแฟนๆต่างพร้อมใจมาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันอย่างล้นหลาม เริ่มต้นงานด้วยการเปิดตัวนักแสดงนำ 13 หนุ่ม PIT BABE พาเวล นเรศ , พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท๊อปเทน ศุภกรณ์ , ป๊อป ภัทรพล , ลี อัสรี และ มิ้ล ณัฐชนน ศุภวรวงศ์ เปิดมาในลุคหล่อเข้มเต็มแม็กซ์เดินเฉิดฉายอย่างสุดเท่ห์ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นด้วยโชว์ Level Up ซึ่งเป็นเพลง Theme ใน “PIT BABE THE SERIES 2”จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี เป้ วิศวะ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ผู้ควบคุมการผลิต PIT BABE THE SERIES 2 และ ผู้กำกับปีเตอร์ นพชัย นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานคุณภาพมากมายที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ขึ้นร่วมพูดคุยบนเวทีประเด็นที่พูดคุยกันคือเรื่องของไอเดียในการสร้าง SEASON 2 ซึ่งไม่เคยมีแพลนอยู่แต่แรก แต่เนื่องจากกระแสตอบรับอันมากมายเกินคาดของแฟนๆที่เรียกร้องให้เกิดซีซั่นใหม่นี้ขึ้น โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความสงสัยและตั้งคำถามว่า จากวันนั้นมาถึงวันนี้ชีวิตของทั้ง เบ๊บ-ชาลี , อลัน-เจฟ และตัวละครทุกตัวใน PIT BABE 1 จะเป็นอย่างไร รวมถึงถ้า โทนี่ จุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายในเรื่องเกิดกลับมาแล้วจะสร้างความชั่วยังไงที่เลวร้ายกว่าเดิม ในที่สุดก็เลยเกิด PIT BABE THE SERIES 2 ที่เลเวลอัพขึ้น ทุกอย่างถูกพัฒนาในทุกขั้นตอน มีทั้งเรื่องของความรัก ความโรแมนติกพร้อมความ Fantasy ความเข้มข้นการ Surprise หักมุมอย่างคาดไม่ถึง ทั้งยังมีตัวซีเคร็ทมาสร้างสีสัน พร้อมกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นอีกหลายคู่ให้น่าติดตามในการกลับมาของความรักและความแค้นที่ต้องเอาคืน การันตีได้เลยว่าถูกใจแฟนสาววายมากกว่าที่เคยถูกใจใน SEASON 1 มาแล้วอย่างแน่นอน ส่วนในขั้นตอนของการผลิต ก็ยืนยันถึงความตั้งใจทุ่มเทกันขั้นสุด ของนักแสดงและทีมงานทุกฝ่าย การถ่ายทำท่ามกลางอากาศร้อนจัด โลเคชั่นที่มีความยากลำบากอย่างโหดหรือการแข่งรถสุดเดือด ซึ่งทุกคนต่างย้ำว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยหนักหนา แต่ก็ตั้งใจทำเต็มที่เพื่อความสุขของทุกคนจากนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งเมื่อ CHANGE2561 ได้มอบบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนั่นคือเปิด OFFICIAL TRAILER PIT BABE THE SERIES 2 ให้ได้ชมพร้อมกันครั้งแรก จากนั้นพิธีกรดีเจเป้ ได้เชิญ 13 หนุ่ม PIT BABE กลับขึ้นเวทีอีกครั้งในลุคคาแรกเตอร์ พร้อมกล่าวทักทายและสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆส่วนใครที่ตั้งตารอชมซีรีส์ PIT BABE THE SERIES 2” จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL บอกได้เลยว่าอีกไม่นานเกินรอ เตรียมกดปุ่มแจ้งเตือนรอดูได้เลย “PIT BABE THE SERIES 2“ ปักหมุดติดตามรับชม Ep. แรกพร้อมกันในวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และทุกวันศุกร์ เวลา 22:15 น. ทางช่อง (โลโก้ช่องวัน31) ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:15 น. บนแอป (โลโก้ iQIYI) และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น