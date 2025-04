มหกรรม Soft Power อีสาน ครั้งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด!!! E-SAN F.A.C.E. ‘จิ๊บ วสุ - ดร.โก้ ธีรศักดิ์’ ร่วมแถลง พร้อมชวนร่วมงาน 23-25 พฤษภาคม นี้ ที่เซ็นทรัล โคราช

MKG Global Group โดย อาจารย์มงคลพัฒน์ ทิพยจันทร์(มงคลพัฒน์ ดวงและฮวงจุ้ย) , คุณสมเกียรติ ทวีสิทธิ์ , คุณวรฉัตร สัมมาชีวกุล , คุณอรรถพล จันทรวงศ์ไพศาล , คุณณัฏฐสิทธิ์ วีนาซีมูทู และคณะผู้จัดงาน ได้จัดงานแถลงข่าว E-SAN F.A.C.E. : The Future of E-SAN Soft Powerโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณกร ทัพพะรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ดร. ไจตันยะ ประกาศ โยคี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมสวามี วิเวกานันท์ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ , ดร.ฤทธิ์ ลือชา , สัญญา พรนารายณ์ ,แสนรัก เมืองโคราช ,สุมิตร สัจจเทพ , ดีเจ โจ้ เฉลิมศักดิ์ อังศุพันธุ์ , ดร.พรนารายณ์ มณีรุ่งโรจน์ทวี บ.ดาราอินไซค์ทีวี จำกัด และ ดารา นักแสดง คุณจิ๊บ วสุ แสงสิงห์แก้ว , ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา , คุณปุ๋ย นิทัศน์, คุณปิงปอง สะแกวัลย์ , นักแสดงดาวรุ่ง จิก้า ณัฐนนท์ เพ็ชรรัตน์ จากซีรีส์วาย เรื่อง อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ ,รักฝังเข็ม และ ยกนี้พี่ต้องชนะ, ธานัท จุลสัตย์ Mister Landscapes International Thailand 2025 , ธงดนัย แตงอวบ National Director Mister Landscapes International Thailand และ Man Earth Thailand พร้อมด้วยอินฟูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพงาน E-SAN F.A.C.E. : The Future of E-SAN Soft Power จัดเพื่อแสดงศักยภาพของอีสานในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงพลังของ Soft Power อีสานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น และอาจไปถึงระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราชอาจารย์มงคลพัฒน์ ทิพยจันทร์ (มงคลพัฒน์ ดวงและฮวงจุ้ย) กล่าวถึงงาน E-SAN F.A.C.E. : The Future of E-SAN Soft Power ว่า ‘เราต้องการสร้างเวทีที่รวบรวมบุคคล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Soft Power อีสาน เพื่อนำเสนอผลงานอีสานในรูปแบบที่ร่วมสมัย เข้าถึงง่าย สร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ ครีเอเตอร์ และนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้คนอีสาน ทำให้Soft Power อีสานเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ และยังกระตุ้นให้คนในพื้นที่รับรู้ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างพลังของ Soft Power ครั้งนี้ด้วย‘สำหรับงาน E-SAN F.A.C.E. จะเป็นงานรวบรวมทั้ง นิทรรศการ ออกบูธแสดงสินค้า Networking ธุรกิจ เวทีกิจกรรม ที่จะมีการเสวนาให้ความรู้ แสดงโชว์ศิลปะ ดนตรี ความบันเทิง กิจกรรมจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ซึ่งจะทำให้งานนี้แสดงออกในทุกมิติของเรื่อง Soft Power ของภาศอีสาน และยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ ให้เกิดขึ้นจริงอีกด้วย ซึ่งงานจะแบ่งงานเป็นโซน ดังนี้ โซนเวทีกิจกรรม โซนอาหาร โซนASIAN CONNECT (ธุรกิจ เชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศ) โซนศิลปวัฒนธรรม โซนนิทรรศการกลาง และโซนเอนเตอร์เทนเม้นอีสานและความบันเทิง ในส่วนกิจกรรมไฮไลท์ของงาน อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก ดาราศิลปินทุกวัน งานมอบรางวัล มงคลคเณศ อวอร์ด งานมอบรางวัล The world's highest awards โชว์ไก่ชน แฟชั่นโชว์ผ้าไหม ประกวดผัดหมี่โคราช ประกวดตำส้มตำ และโชว์ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งไทยและต่างประเทศ‘เราได้ความร่วมมือ จากพันธมิตร ในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนราชการ ส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภาศส่วนจากต่างประเทศ ทำให้งานนี้มีครบทุกด้านในมิติ ที่จะนำเรื่อง Soft Power มาให้เห็นภาพชัดเจน ตลอดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานทั้ง 3 วันและนำไปต่อยอดในทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น’ อาจารย์มงคลพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน E-SAN F.A.C.E. : The Future of E-SAN Soft Power ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช#ESANFACE #SoftPower #MKGGlobalGroup #อาจารย์มงคลพัฒน์ #มหกรรมอีสาน #เซ็นทรัลโคราช #มหกรรมอาหาร #ศิลปวัฒนธรรม #โรงแรมเรดิสัน #โก้ธีรศักดิ์ #จิ๊บวสุ #มงคลคเณศอวอร์ด