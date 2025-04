"ทิฟฟานี่" ชีเสิร์ฟฟินๆ สมการรอคอยของยองวอนและโซวอนไทย

จบไปแล้วสำหรับงาน TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN BANGKOK ที่ได้ผู้จัดใจดีอย่าง Bestwarin for you พาสาว ทิฟฟานี่ มาให้เหล่ายองวอนและโซวอนไทยได้ฟินกันถ้วนหน้า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสดใส ความสุข เรียกว่าขนเพลงมาให้แฟนๆ ให้ชมและฟังไม่มีพัก พร้อมพูดคุยแบบเป็นกันเอง เปิดตัวพิธีกร อย่าง แบม ปีติภัทร พร้อมด้วย "ทิฟฟานี่" นั่งพูดคุยและตอบคำถามเป็นกันเองสุดๆ และมุขต่างๆ ที่ขนมาจัดเต็ม ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ หลังจากพูดคุยไม่นานก็เปิดโชว์ด้วย All That Jazz และ Fly me to the moon พักเวทีไม่นาน กลับมาพร้อมเพลง I Just Wanna Dance ที่ทำให้แฟนๆ ร้องตามสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยเพลง PARTY , FOREVER1 เรียกว่าเป็น 2 เพลงที่ทำให้ใจฟูสุดๆ แฟนชาร์ทเรียกว่าเสียงไม่มีตกกันเลยช่วงสุดท้ายของงานเหล่ายองวอนและโซวอนไทย ทิฟฟานี่ ได้เปิดโชว์ในเพลง Born Agin และถึงเวลาเพลงสุดท้ายของงานจริงๆ ที่ทำให้ซึ้งไปตามๆกัน อย่างเพลง Into The New World เป็นเพลงที่มีความจำที่แสนสวยงาม และยังเป็นเวอร์ชั่นเปียนโน อีกด้วย ต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนคอนที่สุดแสนจะฟิน สมการรอคอย หอบความสุข และรอยยิ้ม กลับบ้านกันแบบจุกๆ พี่เบสทำถึงจริงๆครั้งหน้าศิลปินคนไหนที่ Bestwarin For You จะพามาอีก ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : BestwarinForYou , X : BWRforyou , Instagram : bestwarin_for_you , TikTok : bestwarinforyou#HERE_FOR_YOU #2025TIFFANYYOUNGTOUR #2025HEREFORYOU_IN_ASIA #2025HEREFORYOU_IN_BANGKOK #티파니영 #TIFFANYYOUNG #써브라임 #SUBLIME #Bestwarin #Bestwarinforyou #QueenKingdom