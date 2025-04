ชาว J-ROCK เตรียมรับแรงกระแทกทางดนตรีจาก MY FIRST STORY พร้อมแลนดิ้งเสิร์ฟคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ครั้งแรกในไทย! กดบัตร 3 พ.ค. นี้

หลังจากปล่อยข่าวใหญ่สะเทือนวงการแฟนเพลงสาย J-ROCK ก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม! กับการมาของวงร็อกสุดร้อนแรงจากญี่ปุ่นที่พร้อมแลนดิ้งมาสาดพลังแบบไม่มียั้ง ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทยชื่อของคือหนึ่งในตำนานของวงการ J-ROCK ยุคใหม่ วงร็อกคุณภาพจากโตเกียวที่แจ้งเกิดในปี 2011 และพุ่งแรงไม่หยุดด้วยเสียงดนตรีเฉพาะตัวที่มัดใจแฟนเพลงทั่วโลก โดยสมาชิกหลักของวงล้วนเป็นตัวท็อปสายร็อก นำโดยนักร้องนำผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและคาแร็กเตอร์เฉพาะตัวมือเบสจังหวะหนักแน่นทรงพลังมือกีตาร์ที่มาพร้อมสไตล์จัดจ้านมือกลองผู้ปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟทุกครั้งที่เขาตีจุดเด่นของ MY FIRST STORY คือการผสมผสานแนวเพลงอย่าง Alternative Rock, Emo และ Post-Hardcore อย่างลงตัว พร้อมเสียงร้องที่กินใจจนใครได้ฟังเป็นต้องตกหลุมรัก อีกทั้งการแสดงสดของพวกเขายังขึ้นชื่อว่า “เดือดที่สุดบนเวที” ด้วยพลังที่ถ่ายทอดจากหัวใจสู่แฟนเพลงแบบไม่มีพักพวกเขามีเพลงฮิตระดับปรากฏการณ์มากมาย เช่น MUGEN, I’m a mess, REVIVER, 1,000,000 TIMES, Missing You, ALONE, "Memories, Tokoshie" ซึ่งไม่เพียงติดชาร์ตระดับประเทศอย่าง Oricon และ Billboard Japan Hot Albums เท่านั้น แต่ยังถูกเลือกเป็นเพลงประกอบซีรีส์และอนิเมะชื่อดังอีกเพียบ!และแล้วเวลาที่แฟนชาวไทยรอคอยก็มาถึง! เตรียมตัวให้พร้อมกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทย MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีนี่คือโอกาสเดียวที่คุณจะได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณร็อกไปพร้อมกับศิลปินระดับท็อปจากญี่ปุ่น! ล็อคคิวให้แม่น แล้วมาร่วมกดบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ที่ www.thaiticketmajor.com และ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา📌 ติดตามข่าวสารและโปรเจกต์พิเศษเพิ่มเติมได้ที่:Facebook: AVALONLIVETwitter: @Officialavalon