Gucci ชวนเหล่าคนดังมาสไตลิ่งลุคเก๋กับแคมเปญล่าสุด Keep It Gucci: The Art of Silk ในการจับคู่ผ้าพันคอไหมของ Gucci ในหลากหลายธีมให้เข้ากับการแต่งตัว ไม่ว่าจะเป็นลาย Flora, Fauna, Nautical, Equestrian และ GG Monogram อันเป็นเอกลักษณ์ของ Gucciนำโดย Gucci Brand Ambassador ใหม่-ดาวิกา และ กลัฟ-คณาวุฒิ ร่วมด้วย โบว์-เมลดา, เก้า - สุภัสสรา, เจเจ - กฤษณภูมิ, ไอซ์ - พาริส, กัน - อรรถพันธ์, พรีม - ชนิกานต์, วิว - เบญญาภา, จูเน่ - เพลินพิชญา, บุ๊ค - กษิดิ์เดช, นิว - ชยภัค และ จูเนียร์ - กรวิชญ์เลือกชมผ้าพันคอไหมจาก Gucci ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน Gucci ทุกสาขา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ไอคอน สยาม, เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เอ็มโพเรียม, เซ็นทรัล ชิดลม และ เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า รวมไปถึงผ้าพันคอจากโปรเจ็คพิเศษ 90x90 ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นร่วมกับศิลปิน 9 คนจากหลากหลายประเทศได้เฉพาะที่ร้าน Gucci สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน