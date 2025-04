เป็นมาดามแล้วไง “ปู ไปรยา” ขอเป็นคนเดิม ติดแกรมแบบมีกาลเทศะ (คลิป)

ตั้งแต่แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐี ตอนนี้ใครๆ ก็เรียกนางเอกสาวว่ามาดาม แต่เจ้าตัวยังยืนยันว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิม ยังนั่งมอเตอร์ไซค์วินเหมือนเดิมจนสนิทกันแล้ว บอกชีวิตชาวสุขุมวิทต้องแบบนี้ จะให้มานั่งรถหรูไปทำงานก็คงไม่ทัน เพราะรถติดมาก ซึ่งได้เจอสาวเจ้าในงาน PETA (พีต้า) People for the Ethical Treatment of Animals ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เจ้าตัวก็บอกว่าถึงคนจะเรียกว่าเป็นมาดาม แต่ตนก็ยังทำงาน เพราะจะให้มาขอเงินสามีใช้ตลอดก็คงไม่ได้ปูว่ามันเป็นมุมมองที่ไม่ถูก เพราะถ้าคนอื่นไม่สบาย ชีวิตเราก็ไม่สบายหรอก ปูก็ยังทำงานเต็มที่ค่ะ เราต้องคิดว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน ขึ้นได้ก็มีลงได้ คือธุรกิจสามีก็ดี แต่ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ วิกฤตโลก เราเห็นสงครามประเทศอื่น เห็นโควิดมาอีกรอบ เราเห็นมาหลายอย่างแล้ว ก็เลยมองว่าถ้าเราทำงานต่อไปเรื่อยๆ เก็บเงิน มีความคิดที่ดี เราต้องดูแลตัวเองเพื่อมีเซฟตี้ของเรา ไม่ใช่หวังอย่างเดียวว่าเขาจะมาช่วยเราตลอด มันก็ไม่ได้”เผยที่มาที่ไปรำถวายพระพรหม เพราะแม่ไปขอตนมาจากพระพรหม“คือแม่ของปูไปขอปูมาจากพระพรหม ปูก็เลยไปบอกท่านว่าจะรำถวายให้ท่านทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอบคุณที่ท่านให้ปูมาอยู่กับแม่ปู และขอบคุณที่ท่านมีอาชีพให้กับปูขอให้โลกสงบสุข ขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง เพราะแม่ก็อายุเยอะแล้ว ก็มีผ่าตัดอะไรกันบ้าง แต่ครั้งนี้รำราบรื่นมาก ครั้งที่แล้วเพลงดับ ใจหายเลย จะต้องรำท่าอะไรต่อเนี่ย (หัวเราะ)”บอกยังนั่งพี่วินเหมือนเดิม ยุคนี้ไม่ใช่เวลาจะมาอวดรวยกัน“เมื่อวานต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เลย เพราะรถติดมาก ก็เลยต้องนั่งพี่วินเพื่อนสนิท เราคือสาวสุขุมวิท แต่เมื่อวานพี่เขาขับเร็วมาก เขาบอกว่าเห็นหนูนั่งมาตั้งหลายรอบแล้วเดี๋ยวหนูให้ถ่ายทีหลัง (หัวเราะ) ก็นั่งจากรัชดาฯ มาซอย 24 คิดดูสิกว่าจะถึงบ้าน จะเป็นลมคุณสามีก็พิมพ์มาบอกว่ารถที่บ้านก็เยอะ ทำไมไม่นั่งรถ ปูก็บอกว่าเธอ รถมันติดมาก ที่จอดรถก็หายาก รถเธอแต่ละคันก็ขับไม่ง่ายแต่ถามว่าจริงๆ เราลักชูรี่ขนาดนั้นไหม ปูว่าก็ไม่นะ ก็มีนานๆ ทีลงว่ามี แต่ทำให้เป็นมุมมองของไลฟ์สไตล์มากกว่า ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ แต่เป็นชีวิตจริงมากกว่าแต่ปูว่ายุคนี้ก็ไม่ได้เน้นอวดรวยไหม ปูว่ามันไม่ใช่ยุคและไม่ใช่เวลาที่จะทำเราเกิดมาจากสุขุมวิท เราก็ต้องจบด้วยสุขุมวิท (หัวเราะ) เราอย่าพยายามเป็นอย่างอื่นเลย มันเร็วกว่าด้วย รถกว่าจะมามันนาน”