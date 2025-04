กระแสแรงเกินต้าน บัตรคอนเสิร์ต ETO FESTsold out แบบรวดเร็ว จนต้องเตรียมเปิดขายบัตรอีกรอบ25เม.ย.นี้!!

กระแสแรงจัดหนักจัดเต็มจริงๆสำหรับคอนเสิร์ต ETO FEST 2025 จนบัตร sold out แบบรวดเร็ว โดยคอนเสิร์ต ETO FEST 2025 เป็นเทศกาลดนตรีสุดเดือดกลางหุบเขาอีโต้ ดนตรีสุดมันส์ครั้งแรกของปราจีนบุรี ที่จะเปลี่ยนหุบเขาให้กลายเป็นเวทีร็อกสุดเดือด!รวมสุดยอดศิลปินระดับแนวหน้าของไทยมาระเบิดความมันส์! และเรียกว่าเป็นข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ เพราะล่าสุดทีมงานเตรียมเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตรอบใหม่ วันที่25 เมษายนนี้ ที่ All Ticket & 7-11 ทุกสาขา https://www.allticket.com/event/ETOFESTโดยการจัดงานครั้งนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของผู้จัดงานทีม ETO Entertainment ซึ่งมาจากชื่อบริษัท E (E)arthart and ar(E)a39T TATATITI O Organize นั่นเอง แถมงานนี้ยังจัดหนักยกทัพศิลปินเบอร์ต้นๆของเมืองไทย “Bodyslam , Potato , Big Ass, Paradox , Polycat, เล็ก รัชเมศฐ์ , Snake Yellowรวมทุกแนวดนตรี ทั้งร็อกเดือด อินดี้ชิล หรือป๊อปสนุก ปล่อยพลังกันให้สุดไว้ในเวทีนี้ที่เดียว พร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศกลางธรรมชาติ กับเวที แสง สี เสียง จัดเต็ม โซนกิจกรรมสุดครีเอทีฟ ร้านอาหารเด็ด สปอนเซอร์แน่น ๆ ครบทุกรสชาติ คุ้มค่าแบบสุดๆในงานนี้งานเดียว ห้ามพลาดเด็ดขาด!!