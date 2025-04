”Kenny G“ คัมแบ็ค!! ชวนแฟน ร่วมดื่มด่ำประสุนทรียภาพดนตรีแจซระดับโลกอีกครั้ง ใน “Kenny G Live in Bangkok 2025” เปิดแสดง 4 กรกฎาคม นี้

เตรียมพบการกลับมาของสุนทรียภาพทางดนตรี จากเสียงแซ็กโซโฟนของ Kenny G (เคนนี่ จี) นักดนตรีสมูธแจซระดับตำนาน เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล อาทิ “Forever in Love,” “Songbird” และ “Silhouette” เจ้าของรางวัล Favorite Adult Contemporary Artist จาก American Music Awards และ Best Instrumental Composition จากเวที Grammys กับการแสดงสดแบบฟูลเซ็ตให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ทางดนตรีชั้นเลิศที่จะติดตรึงใจในใจอีกนานการันตีความเหนือชั้นด้วยความสำเร็จในฐานะนักดนตรีสายบรรเลงสมัยใหม่ที่ยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 75 ล้านชุด กับอีกกว่า 1.5 พันล้านสตรีมมิงจากแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ในปัจจุบัน เสียงตอบรับจากแฟน ๆ และนักฟังเพลงที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การฟัง Kenny G ผ่านแผ่นที่ว่ายอดเยี่ยมแล้ว เทียบไม่ได้เลยกับการ ได้มาฟังของจริงสด ๆ ตรงหน้าร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้พร้อมกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2025 นี้ ที่ Union Hall (ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า Union Mall) บัตรราคาเริ่มต้น 4,900, 4,300, 3,500 และ 2,000 บาท บัตรเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor: https://www.thaiticketmajor.com/concert/kenny-g-live-in-bangkok-2025.htmlสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:● Facebook: Sync Circle Official (https://www.facebook.com/profile.php?id=61567171400605)● Instagram: @sync_cirlce (https://www.instagram.com/sync_circle