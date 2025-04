เปิดจักรวาล “โมโจ มิวส์ แมนเนจเมนต์” เผยไลน์อัพ 2568 - 2569 ประเดิมด้วยซีรี่ส์ “RELOVEDเริ่มใหม่หัวใจเดิม” พร้อมเปิดตัวนักแสดง Rookie หน้าใหม่

MOJO MUSE MANAGEMENT (โมโจ มิวส์ แมนเนจเมนต์) ค่ายผู้ผลิตซีรี่ส์วายน้องใหม่ และบริหารจัดการศิลปินแบบครบวงจร จัดงานบวงสรวง พร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทฯ และซีรี่ส์เรื่องใหม่ล่าสุด“RELOVED เริ่มใหม่หัวใจเดิม” นำแสดงโดยเหล่านักแสดงน้องใหม่“กอล์ฟ – คุณาวุธ จิรัฐติกร”, “ปีเตอร์ – ปรัตถกร ดวงสว่าง”, “เยียร์ – โชติทัศน์ เจตธำรงชัย”, “บี – อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง”, “อิง – ธนัชชา เทพหัสดิน ณ อยุธยา”, “การ์ตูน – กฤตยา เอี่ยมนพมณี”, “มีน่ากิ – รัมณียา บรรดาประณีต บุณยทรรพ”, “แบม – รินรดา วิสุทธิอารีย์รักษ์”, “ชาง – ภรภัทร แผ่นนภากนก”, “ขมิ้น – อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ” โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ณ คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท เกษร ทาวเวอร์คุณณิณี – อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ Executive Producer แห่งโมโจ มิวส์ แมนเนจเมนต์ หรือ MMM กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพวกเรา เพราะไม่ใช่แค่การเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ แต่คือการประกาศจุดยืนของเรา ว่าเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ “เล่าเรื่องด้วยหัวใจ และเชื่อมโยงผู้คนด้วยความจริงใจ” ปีที่ผ่านมา พวกเราได้เริ่มต้นจากผลงานเรื่อง The Renovation สร้างใหม่หัวใจรัก ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทั้งแฟน ๆ และผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งนั่นไม่ใช่เพียงเพราะเนื้อเรื่องที่ดี แต่เพราะทีมงาน นักแสดง และทุกคนที่อยู่เบื้องหลัง ทำงานด้วยความรักและความเชื่อในสิ่งที่เราทำ และในปีนี้ โมโจ มิวส์ แมนเนจเมนต์ พร้อมก้าวต่อ ด้วยซีรีส์เรื่องใหม่ ที่เราตั้งใจจะมอบประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สะท้อนแง่มุมของความสัมพันธ์ที่จริงใจ รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้กับนักแสดงหน้าใหม่ ผู้กำกับ และทีมงานเบื้องหลัง ได้เติบโตไปพร้อมกับเรา ในปีนี้คุณณิณี – อนุษฐา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อีกหนึ่งเรื่อง คือ เราไม่ได้เพียงสร้างซีรีส์เพื่อความบันเทิง แต่เราตั้งใจใช้ ‘เรื่องราวของเรา’ เพื่อส่งต่ออารมณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของเรา ให้ไปไกลกว่าพรมแดน ด้วยพลังของ Soft Power ที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ผ่านภาษาสากลของความรักและความเป็นมนุษย์ และในทุกก้าวที่เราเดิน เรายังมุ่งมั่นที่จะดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมกัน ด้วยการสร้างกองถ่ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างสรรค์งานที่ยั่งยืน ทั้งในความรู้สึก และในวิถีการผลิต เพราะเรามองว่า Storytelling และ Sustainability ต้องเดินไปด้วยกัน โดยเราได้ความร่วมมือจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการร่วมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการถ่ายทำแบบ Zero Wasteสำหรับ Line Up ในปี 2568 – 2569 นั้น ครูต้า – วิทวัส สังสะกิจ ได้เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายในปีนี้ จะได้รับชมหลากหลายเรื่อง อาทิ RELOVED เริ่มใหม่หัวใจเดิม ซีรี่ส์ BL โรแมนติก-คอมเมดี้ เข้มข้นซึ้งกินใจ ที่นิยามไตเติ้ลของเรื่องไว้ว่า “เมื่อรักเก่าที่เจ็บที่สุด กลับกลายเป็นรักเดียวที่หัวใจไม่เคยลืม” ที่นำแสดงโดยนักแสดงรุกกี้หน้าใหม่ ประกบกับรุ่นพี่มากความสามารถ "อ้วน - รังสิต", "อ่ำ - อัมรินทร์", "รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น", ตุ๊ก – ชนกวนันท์”, "เนย เนโกะจัมพ์"FAIRWAY OF LOVE: รักออกรอบ กับนิยามของเรื่อง “เมื่อหัวใจและความฝัน ไดรฟ์ไปคนละทาง” ซีรี่ส์ยูริเต็มรูปแบบเรื่องแรกของโมโจ มิวส์ แมนเนจเม้นต์ ที่นำแสดงโดย “อิง – ธนัชชา เทพหัสดิน ณ อยุธยา”, “การ์ตูน – กฤตยา เอี่ยมนพมณี”, “มีน่ากิ – รัมณียา บรรดาประณีต บุณยทรรพ”, “แบม – รินรดา วิสุทธิอารีย์รักษ์” และในปี 2569 เตรียมพบกับซีรี่ส์ อาทิ ลงรัก, THE COLOR INSPIRED, สาเก, ฤดูที่ห้า ที่จะได้ติดตามกันอย่างแน่นอนสามารถติดตามซีรี่ส์ “RELOVED: เริ่มใหม่หัวใจเดิม” ที่เต็มไปด้วยนักแสดงคุณภาพจากหลากหลายรุ่น ผลงานการกำกับจาก “ณ๊อบ – ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง” ที่ตั้งใจสร้างเรื่องนี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนจะรัก และแน่นอนว่าอีกหลายโปรเจกต์ของ โมโจ มิวส์ แมนเนจเม้นต์ ในปี 2568 - 2569 ที่เตรียมได้รับชมเร็วๆ นี้ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า โมโจ มิวส์ แมนเนจเม้นต์ ไม่ได้แค่ผลิตซีรีส์ แต่กำลังสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ และเล่าเรื่องของคนทุกช่วงวัยอย่างลึกซึ้งและจริงใจ