“Jenny, I Love You เจนนี่ ไอเลิฟยู” จัดรอบกาล่า #เจนนี่ไอเลิฟยู สู้ชีวิตไปกับเจนนี่พร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ในโรงภาพยนตร์

เขย่าวงการหนังไทยแนว ดราม่า (Erotic) ที่ไม่เหมือนใคร เมื่อ “โก๋ฟิล์ม”, “โก๋แก่” มันทุกเม็ด จัดงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ “Jenny, I Love You เจนนี่ ไอเลิฟยู” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โรงหนัง SF) นำทีมขึ้นเวทีพูดคุย โดยผู้กำกับภาพยนตร์และเขียนบท : ต้น-จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์ และ บุญส่ง นาคภู่ พร้อมด้วย ผู้กำกับภาพ : ธีรวัฒน์ รุจินธรรม และผู้ลำดับภาพ : ลี ชาตะเมธีกุล รวมถึงทีมนักแสดงนำ อาทิ “จ๋า” วีราณัฐ โควินทะสุด-มิสแกรนด์อุดรธานี ปี 2018 และผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรก, “ต๊อบ” ชัยวัฒน์ ทองแสง, จีรนันท์ ชำนาญเกษมพันธุ์, “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม และ “ปู”ยะสะกะ ไชยสร ที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังในการทำงานก่อนที่จะเรียนเชิญผู้บริหาร คุณต้น-จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์ ผู้บริหารแบรนด์ ‘โก๋แก่’ ขนมทานเล่นยอดนิยมบ้านเรา และเจ้าของค่ายหนัง ‘โก๋ฟิล์ม’ และ คุณบุญส่ง นาคภู่ ขึ้นบนเวที เพื่อถ่ายภาพ และไปชมภาพยนตร์ “Jenny, I Love You เจนนี่ ไอเลิฟยู” ร่วมกัน“Jenny, I Love You เจนนี่ ไอเลิฟยู" เป็นเรื่องราวของ “เจนนี่” (จ๋า-วีราณัฐ) หญิงสาวต่างจังหวัดหวังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทางเลือกในชีวิตของเธอมีไม่มากนัก ทำให้เธอจำต้องตัดสินใจไปเป็นสาวคาราโอเกะ ด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน ทำให้เธอกลายเป็นที่หมายตาของเพศตรงข้าม ไม่เว้นแม้แต่เสี่ยสมคิด เศรษฐีหนุ่มที่หมายปองอยากได้เธอมาเป็นคู่ครอง และในระหว่างนั้นนั่นเอง เจนนี่ ก็ได้ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล“Jenny, I Love You เจนนี่ ไอเลิฟยู" ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ#JennyILoveYou #เจนนี่ไอเลิฟยู#Jennyต้องรอด #โก๋ฟิล์ม #KohFilm