ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก  LUKAS GRAHAM ส่งเพลงใหม่สดใสรับซัมเมอร์“YOU YOU YOU”

นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย – ศิลปินระดับมัลติแพลตตินัมผู้ที่สร้างความปังด้วยการมีชื่อเข้าชิง 3 รางวัลแกรมมี่ , มียอดสตรีมระดับพันล้านครั้ง และมีเพลงฮิตทั่วโลกอย่าง “7 Years” และ “Love Someone” เขากลับมาอีกครั้งด้วยเพลงโซลป็อปที่สดใสรับซัมเมอร์ “You You You” (Virgin Music Group) โดยเพลง “You You You” เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ ความสนุกที่ร้องตามได้และมนต์เสน่ห์ของฤดูร้อน ถือเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของศิลปินป็อปชื่อดังชาวเดนมาร์กคนนี้รับชม MV “You You You” https://www.youtube.com/watch?v=dubOBxLH4sw ซิงเกิลใหม่นี้ยังเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับเพื่อนเก่าผู้รู้ใจ Stefan Forrest และโปรดิวเซอร์ระดับรางวัลแกรมมี่ อย่าง Morten “Rissi” Ristorp(Beyoncé, OneRepublic, Julia Michaels, FLO) คู่หูดูโอที่ร่วมกันแต่งและโปรดิวซ์เพลงฮิตของ Lukas มาแล้วหลายต่อหลายเพลง ซึ่งก็รวมถึงเพลงดัง “7 Years” ที่มียอดสตรีมทะลุ 2 พันล้านครั้งในระบบ Spotify เคมีแห่งการสร้างสรรค์ที่ลงตัวของพวกเขาได้ถักทอเข้ากับเสียงร้องของ Lukas ตั้งแต่เพลงสุดคลาสสิกยุคแรกอย่าง “Mama Said” จนถึงเพลงโปรดของแฟนเพลงทั่วโลก “Love Someone”“You You You คือ เพลงที่กลั่นมาจากใจถึงผู้คนที่มอบความสดใสให้กับชีวิตของเรา พวกเขาคือจิตวิญญาณอันล้ำค่าที่เป็นแรงผลักดันและทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นความพิเศษขึ้นมา “‘You You You’ คือ เรื่องราวของผู้คนในชีวิตของคุณที่เหมือนมีพลังพิเศษที่มองไม่เห็น พวกเขาทำให้ทุกสิ่งดูสว่างไสว , สดใส และมหัศจรรย์ขึ้นอีกนิด” ลูคัสเผยถึงเบื้องหลังของเพลงนี้ “มันคือเพลงรัก เพลงแห่งมิตรภาพ และเพลงแห่งการเฉลิมฉลองให้กับคนที่นำพาแสงแดดอันอบอุ่นมาให้เราแม้ในวันที่ฝนกระหน่ำ”เพลงนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทั่วโลก หลังการแสดงโชว์สุดเซอร์ไพรส์ตามเมืองใหญ่ๆ เช่น เบอร์ลิน , ลอนดอน และนิวยอร์ก รวมถึงคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่บ้านเกิดในย่านฟรีทาวน์คริสเตียเนีย กรุงโคเปนเฮเกน “ผมรู้สึกประทับใจมากๆ กับการแสดงเพลงเหล่านี้แบบใกล้ชิดต่อหน้าแฟนๆ” ลูคัส กล่าว “ซึ่งเราได้นำเพลง ‘You You You’ ไปโชว์ตามท้องถนนเพราะนี่คือเพลงที่แต่งเพลงเพื่อเชื่อมโยงกับผู้คน เพลงนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร้องตาม , ได้ยิ้ม และรู้สึกถึงบางอย่างร่วมกัน แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ” เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาก่อนการทัวร์คอนเสิร์ตรับซัมเมอร์ในแถบยุโรป พร้อมส่งสัญญาณถึงการเข้าสู่บทใหม่ที่สดใสของหนึ่งในศิลปินจากสแกนดิเนเวียผู้เป็นที่รักของแฟนเพลงในระดับนานาชาติ