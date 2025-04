สยามดิสคัฟเวอรี่ร่วมกับ KPOPMERCH ชวนมาสัมผัสปรากฏการณ์สุดพิเศษ “BTS POP-UP : SPACE OF BTS”

เสิร์ฟให้เหล่าแฟนคลับวง BTS พร้อม! กับป๊อปอัพสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอย "The BTS POP-UP : SPACE OF BTS" กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมให้มาสัมผัสกับบรรยากาศของ BTS อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการต้อนรับการกลับมาของทั้ง 7 คน RM, JIN, SUGA, J-HOPE, JIMIN, V, และ JUNG KOOK อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาพิเศษกับ J-HOPE ในคอนสิร์ต J-HOPE Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in BANGKOK ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในเดือนพ.ค.อีกด้วยสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The BTS POP-UP : SPACE OF BTS” ภายในป๊อปอัพพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดถึง BTS พร้อมมุมดิสเพลย์ และ Photo Booth ที่ชวนให้ถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม พร้อมมุม DIY มาสร้างของที่ระลึกในแบบไม่เหมือนใคร ที่สำคัญพบกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Artist-Made Collection by BTS อย่าง PAJAMA โดย JIN, Black Note & Cover Set โดย SUGA, HOPE POT SET โดย J-HOPE, With You Hoodie โดย JIMIN, Mute Boston Bag โดย V, Mikrokosmos Mood Lamp โดย JUNG KOOK และอีกมากมาย รวมทั้งโปสเตอร์, โปสการ์ด, สติ๊กเกอร์, พวงกุญแจแท่งไฟ นอกจากนี้ยังมีสินค้าจาก Hope On Stage Tour เช่น ทีเชิ้ต, หมวกแก๊ป, ผ้าคลุม, พัด, กระเป๋า เป็นต้น และสินค้าเอ็กซ์คูลซีฟอีกมากมายมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษได้ที่ “BTS POP-UP : SPACE OF BTS” ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 มิถุนายน 2568 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่