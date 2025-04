"LEILA: The Guardians of Thai Spirits" เมื่อเครื่องรางไทยก้าวสู่รันเวย์โลก สะท้อนศิลป์ ศรัทธา และแฟชั่นระดับสากล

ในโลกแฟชั่นที่หมุนไปอย่างไร้ขีดจำกัด แบรนด์ไทยอย่าง LEILA AMULETS ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ด้วยการพา "เครื่องรางไทย" ก้าวข้ามเส้นแบ่งของความเชื่อ สู่การเป็น แฟชั่นไอเทมระดับโลก ผ่านคอลเลกชันสุดล้ำ "The Guardians of Thai Spirits" บนรันเวย์ใจกลางมหานครนิวยอร์ก เมืองหลวงแห่งแฟชั่นการเดินแบบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โชว์เสื้อผ้า แต่มันคือการเล่าเรื่องราวของ "พลังศรัทธา" และ "วัฒนธรรมไทย" ที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างร่วมสมัย ผ่านดีไซน์สุดวิจิตรที่ผสมผสาน เครื่องรางไทยแท้ กับแฟชั่นโอต์ กูตูร์ จนเกิดเป็นผลงานที่สะกดทุกสายตาทั่วโลก8 ชุด 8 พลังชีวิต จากตำนานเครื่องรางสู่แรงบันดาลใจแต่ละชุดในคอลเลกชันนี้ ไม่ได้มีแค่ความงามทางสายตา แต่ยังแฝงไปด้วย ความหมายลึกซึ้ง เช่นGolden Bloom ผู้พิทักษ์แห่งความมั่งคั่ง ที่หยิบยก "ดอกบัว" และ "ตะกรุดเทพรัญจวน" มาเติมพลังแห่งโชคลาภหรือ Water Serpent Grace แรงบันดาลใจจาก "พญานาค" สัญลักษณ์แห่งความเมตตาและการปกป้องทุกลวดลาย ทุกเครื่องราง ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อน ตัวตน และ พลังบวก ให้กับผู้สวมใส่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมไหนของโลก วัฒนธรรมไทยก็ยังส่งต่อพลังนั้นได้อย่างสง่างามไทยก้าวไกล สู่สายตาแฟชั่นสากลการจัดโชว์ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกเห็นว่า "ศิลปะและความเชื่อของไทย" สามารถพลิกโฉมสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่คือการ สร้างบทสนทนาใหม่ ระหว่างวัฒนธรรมและความร่วมสมัย"LEILA ไม่ได้ขายแค่แฟชั่น แต่เราขาย 'เรื่องราว' และ 'พลังศรัทธา' ที่ทุกคนสัมผัสได้"— คำกล่าวของดีไซเนอร์แบรนด์ LEILA ที่สะท้อนจุดยืนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนบทพิสูจน์ว่าแฟชั่นไทย...ไปได้ไกลกว่าที่คิด"LEILA: The Guardians of Thai Spirits" จึงไม่ใช่แค่คอลเลกชัน แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมต่ออดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวัฒนธรรมไทย ให้โลกรู้ว่า ความศรัทธา ก็สามารถเปล่งประกายในรันเวย์ได้ไม่แพ้ใครเตรียมพบกับคอลเลกชันนี้ที่จะถูกนำไปจัดแสดงต่อในเมืองใหญ่ทั่วโลก พร้อมเปิดตัวไอเทมพิเศษที่ให้ทุกคนได้ครอบครอง "เครื่องรางแฟชั่น" เพื่อเสริมพลังชีวิตในสไตล์ของตัวเอง