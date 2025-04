JKN GROUP ประกาศ “ณวัฒน์” ขึ้นดำรงตำแหน่ง Executive Director องค์กรมิสยูนิเวิร์ส

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 ราย ได้แก่และหรือ แอน จักรพงษ์ กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของ JKN โดยให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 4,124,078 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิด 1 ราย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารนั้นล่าสุด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์เรียกความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยเนื้อหาระบุว่า“JKN และคุณจักรพงษ์ ยังคงเคารพต่อคำวินิจฉัยของสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว โดย JKN และ คุณจักรพงษ์เห็นว่าข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้นำมาวินิจฉัยมีความเห็นนั้นยังคงคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงในหลายประเด็น โดยเหตุที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นเพราะ JKN และคุณจักรพงษ์ได้คำนึงถึงผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่ยังไม่มีความแน่นอนและยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการพิสูจน์เจตนาของ JKN และคุณจักรพงษ์ จำเป็นจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ JKN และคุณจักรพงษ์จึงจะทำการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนของกฎหมายในลำดับต่อไปสุดท้ายนี้ JKN จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้โปรดมั่นใจและให้ความไว้วางใจแก่ JKN ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างตัน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ JKN โดยปัจจุบัน JKN ได้มีการเรียนเชิญบุคคลสำคัญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเสริมทัพธุรกิจให้กับ JKN และองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ดังนี้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานหลากหลายธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง Board of Directorผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจนางงามมาอย่างยาวนาน เข้าดำรงตำแหน่ง Executive Director for MUOคุณผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจระดับประเทศ เข้าดำรงตำแหน่ง Executive Advisor for MUOดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในการบริหารงานของคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และทีมงานของ JKN ที่มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถนำพา JKN ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)วันที่ 22 เมษายน 2568”