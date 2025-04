“ปุ้ย ปิยาภรณ์ - โป้ง ชยาภรณ์” ยัน “โอปอล” ประกวดมิสเวิลด์ ไม่ได้หิวแสง แต่เป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งของเมืองไทย

ถึงเวลาเชียร์สาวไทยสู้มงฯ ระดับโลกกันแล้ว หลังเปิดตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวที Miss World ครั้งที่ 72 ที่ประเทศอินเดีย เพื่อคว้ามงฟ้า มงแรกมาครองโดยงานนี้ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีพีเอ็นโกลบอล จำกัด ควงผู้อำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ และ “โอปอล สุชาตา" ออกมาเปิดใจ พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกโอปอลเป็นตัวแทนในการประกวด Miss World 2025 มั่นใจตอบโจทย์ทุกด้านโป้ง : “เรากับคุณปุ้ยคุยกันมานานมาก คือคุยกันตลอดเผื่อจะมีอะไรร่วมกันทำเกี่ยวกับแวดวงประกวดนางงามนี้แหละ คุยไปมาหาจังหวะลงไม่ได้ ซึ่งอันนี้เป็นโอกาสดี ก็เลยได้มาร่วมกัน ซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เทโรเลือกหรือคุณปุ้ยเลือก แต่มันเกิดจากการพูดคุยกันแล้วมีทิศทางแนวคิดแล้วก็รายละเอียดที่มันเหมือนกันแล้วไปด้วยกัน”ปุ้ย : “ความสวยงามที่ควรจะเป็นไปคือยังไง พอเห็นตรงกันอย่างอื่นก็เป็นโจทย์ไล่ตามมาแค่นั้นเอง”โป้ง : “จริงๆ แล้วปีนี้เทโรเราก็มีแผนที่เราจะจัดประกวดของปีนี้อยู่แล้วก็น่าจะรวมกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าพอเราเพิ่งทราบข่าวจาก Miss World ว่าเขาจะประกวดในปีหน้า เราคุยกันตั้งแต่ต้นปีว่าเราจะเลื่อนมาหรือเราจะรีบจัดมันก็ไม่ดีหรอก เพราะฉะนั้นเราคุยกันดีกว่าว่าเราจะมีการแต่งตั้งคนที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ไปในนามเราสิ่งที่ทำด้วยกันนี่แหละ”ปุ้ย : “ไปในนามสายสะพาย Thailand เพราะจริงๆ แล้วการแต่งตั้งปีนี้มีหลายประเทศที่แต่งตั้ง เนื่องจากเราจะต้องรอทุกอย่างจากทางกองแม่ว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่ยังไงเมืองไหน พอประกาศออกมาหลายๆ ประเทศแต่งตั้งตัวแทนไปประกวด”บอกปีนี้วงการนางงามมีอะไรใหม่ๆ ให้ติดตามแน่นอนโป้ง : “อันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เราร่วมกัน เดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ในวงการนางงามแน่นอน New World New Chapter”ปุ้ย : “จริงๆ เราไม่มีเงื่อนไขไปนำเสนอกับคุณไบรอัน (มร.ไบรอัน แอล. มาร์การ์) เลยดังนั้นเราจึงมาผนึกกำลังการเพื่อสานต่อเรียกว่า New World New Chapter ให้เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นคุณไบรอันก็ให้นโยบายมาอย่างเดียวว่า ให้ทุกอย่างทรงคุณค่าในสิ่งที่ควรจะเป็น โจทย์ไหนก็คือต้องตอบสนองความต้องการของแฟนนางงามให้สนุกพร้อมที่จะเชียร์ไปด้วยกันแบบสุดๆ เลย จริงๆ แล้วการทำงานไปคนเดียวมันก็เหนื่อยมาก ถ้าเราจับมือกันแท็กทีมกันเมื่อไหร่มันจะได้ประโยชน์ทั้งกับตัวองค์กรเองแล้วก็คนดูเอง”บอกทุกอย่างผ่านกระบวนการคิดร่วมกันแล้วว่า You Go I Goปุ้ย : “อันนี้เป็นการร่วมกันจัดอย่างที่คุณไบรอันให้นโยบายไว้ว่า You Go I Go”โป้ง : “คือมันแบ่งกันไม่ได้ งานแบบนี้มันต้องทำด้วยกันไปด้วยกัน เห็นดีแบบเดียวกันแล้วก็ไปเดินหน้า”ปุ้ย : “หลังจากนี้ก็จะเห็น Miss World ในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงหัวใจของ Beauty With A Purpose นะคะ แต่ว่ารูปแบบหรืออะไรเดี๋ยวจะหารือกันตลอดเพื่อมาช่วยกันทำให้เวทีอันทรงคุณค่าสนุกสนานและอยู่ต่อเอาใจแฟนนางงามให้ครบถ้วน”เผยโอปอลตอบโจทย์ทุกด้าน ลั่นไม่ได้ประกวดเพราะหิวแสงปุ้ย : “ล่าสุดเดี๋ยวก็จะมีงานของทางศิริราชที่เราต้องไปช่วย คือนโยบายโครงการ OPAL For Her เขาไม่เคยหยุดทำเลย ทุกวันนี้ก็ยังทำเป็นงานการกุศลล้วนๆ สิ่งเหล่านี้เรามองเราว่าคนอื่นๆ ก็ทำเยอะแยะไปหมด ตัวเรานี่แหละไม่ได้รู้จักไม่ได้มีเวลาเรียนรู้ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดอย่างนี้ เราก็บอกกับคุณโป้งว่าพี่โป้งเราเสี่ยงไม่ได้ เราไม่มีเวลาเรียนรู้ เราไม่มีเวลาขุดค้นว่าทำจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วเราคิดว่าดีพอบวกกับกระแสทั่วโลกที่เขาเคยเปรียบเปรยนานแล้วว่าอยากให้ไปมันก็เกิดขึ้นคำเดียวที่เราถามโอปอลวันหนึ่งที่เราเรียกมาที่ออฟฟิศ ถามเขาว่าโอปอลเธอคอมพลีตในหัวใจเธอแล้วยังสิ่งที่เธอทำ เขาก็มีนิดนึงที่เขาพูดว่าจริงๆ หนูคิดว่าหนูก็จะพอแล้วจะเตรียมตัวไปเป็นนักการทูต และเขาก็บอกว่าคุณแม่มันมีอย่างนึงที่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจหนูมันยังอีกนิดนึงที่หนูยังไม่ถึงฝั่งฝัน ก็เลยถามว่าอะไรของเธอ เขาบอกว่าอยากมีภาพของเขาที่เดินทางไปทั่วโลก แล้วไปทำงานการกุศลทำให้โลกนี้ได้รับผลประโยชน์จากตัวเขาบ้างในฐานะที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เขาพูดกับเราแบบนี้”โอปอล : “ตอนแม่ปุ้ยชวนถามว่าลังเลไหม คือแม่ไม่เคยพูดกับเราเลย เพราะเขารู้ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากความอยากที่จะไปของเราเอง 1. จะไม่มีทางที่มันจะออกมาดี 2. ไม่มีทางที่เท้าเราจะกล้าก้าวออกไปตรงนั้นแน่นอน หลายๆ คนน่าจะเห็นวันนั้นในบอร์ดแคปกันมาคือไปส่องเพจ Miss Worldซึ่งเราเห็นว่า Miss World เขาพาคนที่เป็น Miss World ไปทำแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะเติมเต็มพาร์ตนี้ของเราได้ให้เรากล้าที่จะมูฟออนต่อไปสักที”ปุ้ย : “เราบอกเขาว่าให้กลับไปนอนคิดอย่ารีบตอบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าไปเพราะหิวแสงหรืออยากไปเพราะอะไรก็ไม่รู้ เราต้องไปด้วยหัวใจของเรานั่นคือโจทย์เดียว โอปอล์หายไป 1 วัน ขอศึกษาเรื่องแล้วเขาก็กลับมาว่าคุณแม่หนูอยากไป แม่ก็บอกว่าแต่เธอต้องรับรู้นะคือเราอาจจะไม่ได้อะไรเลย เขาบอกว่าเขาไปเพราะอย่างน้อยการไปมันเป็นการตอบโจทย์หัวใจเขาแล้วว่าฉันไปเพื่อทำให้ดีที่สุด ส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นอีกเรื่องนึง”โป้ง : “คนไหนที่มีคุณสมบัติบ้างมันต้องประกอบกัน แล้วก็ในส่วนของความใจสู้ด้วย ในส่วนของตัวน้องเองด้วย”ไม่อยากให้ใช้คำว่าแบกความหวัง เพราะถ้าเรามองว่าเราแบกมันไว้มันก็จะหนัก แต่ถ้าเรามองว่ามันคือที่สิ่งที่ผลักเราไปข้างหน้าเราก็จะพุ่งไปเลยโอปอล : “บริบทหลายๆ อย่างของเวที อย่างหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจก่อนจะไปคือดูว่าเราสามารถเสิร์ฟอะไรให้เขาได้บ้าง อย่างที่โอปอลบอกว่าการตัดสินใจที่จะไปเราต้องมีใจที่พร้อมที่จะทำเรื่องเวที เพื่อองค์กร เพื่อสังคมถามว่าการเดินทางเส้นใหม่มีความเครียดไหมหรอเป็นหมอหรือมีสามีสิ่งนี้มันก็จะตั้งไว้อยู่ข้างบนของชีวิตเราตลอดไป เพียงแค่ว่าเรามีภารกิจใหม่ขึ้นมาซึ่งใครจะไปรู้ว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะไปในครั้งนี้ เราอาจจะได้ความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตมาก็ได้ แล้วอาจจะมีหลายๆ คนที่ได้อะไรจากการที่เราไปไม่อยากใช้คำว่าแบก ในทุกๆ การประกวดเราบอกแล้วว่า เราพยายามเอาความหวังของทุกคนมันเป็นแรงผลักดัน เพราะฉะนั้นเราเองก็ได้ยินมาจากแฟนคลับหลายๆ ท่านรวมถึงพี่ๆ ในวงการรู้สึกว่าเราเหมาะสมที่จะไป เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือไปด้วยความหวัง ไปด้วยความมั่นใจ ไปแบบเต็มที่จริงๆเพราะว่าเราเองก็รู้ว่าคนไทยทุกคนรอมานานแค่ไหนใน 70 กว่าปีเลย”เผยจะได้เห็นตนในเวอร์ชั่นใหม่ที่หลากหลายขึ้น พร้อมฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้คว้ามงฯ ได้สำเร็จโอปอล :ส่วนเรื่องลุคอะไรต่างๆ ก็ไม่ต้องห่วงนะคะฝากทุกคนติดตามทางเพจ Miss World thailand แล้วก็เพจ TPN Global แล้วก็เพจส่วนตัวของโอปอลด้วย เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าไปส่งกันวันไหน ขอให้ทุกคนมากันเยอะๆ นะ หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยและก็สนุก แล้วมีความหวังไปพร้อมๆ กันกับการประกวดครั้งนี้”