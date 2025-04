137 ดีกรี® จับมือ “น้องเนย” เปิดจักรวาลความสุขและสุขภาพดี กับแฟนมีตครั้งใหญ่ “Meet & Milk: จิบนมฮีลใจกับน้องเนย” เสิร์ฟความฟินเกินร้อย

ใจละลายกันถ้วนหน้า เมื่อบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมทางเลือกแบรนด์ 137 ดีกรี® (137 degrees®) จับมือกับไอดอลสาวสุดน่ารัก “น้องเนย” หรือ Butterbear ขวัญใจชาวมัมหมี-พ่อหมีทั่วประเทศ จัดกิจกรรมใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกกับ “Meet & Milk: จิบนมฮีลใจกับน้องเนย By 137 Degrees®” ครั้งนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมธรรมดา แต่เป็นการบุกจักรวาลนมทางเลือกแบบเต็มพิกัด พร้อมเปิดตัวแพ็คเกจจิ้งดีไซน์พิเศษที่น่ารักจนใจละลายที่ใครเห็นก็อยากหยิบมาจิบให้ชื่นใจนางสาวอริสา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน “Meet & Milk: จิบนมฮีลใจกับน้องเนย By 137 Degrees®” ในครั้งนี้ว่า ปัจจุบัน 137 ดีกรี® เป็นแบรนด์นมทางเลือกระดับพรีเมียมที่แข็งแกร่งและมียอดขายอันดับ 1 ของไทย โดยมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ไอดอล “น้องเนย” ไอคอนแห่งความสุขจากประเทศไทยที่มีความน่ารักเป็นขวัญใจของมัมหมี พ่อหมีระดับเอเชีย ซึ่งทั้งสองแบรนด์มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพของอาหารมากขึ้น“เราไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่กำลังสร้าง “คาแรคเตอร์” และ “ความรู้สึก” ที่แบรนด์สามารถส่งต่อผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่ฮีลใจ เช่น กิจกรรม Meet & Milk: จิบนมฮีลใจกับน้องเนย By 137 Degrees® ที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสในการสร้างแบรนด์ลอยัลตี้ (Brand Loyalty) และขยายการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”โดยงานนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะนอกจากจะเป็นครั้งแรกของการจับมือกันระหว่าง 137 ดีกรี® และ Butterbear แล้ว ยังถือเป็นการเปิดตัวนมทางเลือกในมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่แค่ “เฮลท์ตี้” อย่างเดียว แต่ต้อง “แฮปปี้” ด้วย ภายในงาน นอกจากผู้โชคดีจะได้พบปะกับน้องเนยอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง กิจกรรมเกมทายใจและถ่ายรูปเดี่ยว 1:1 แบบเน้นๆ กอดน้องเนยให้อุ่นใจ 15 วินาที ซึ่งทุกกิจกรรมภายในงานได้รับการออกแบบมาให้สะท้อนตัวตนของน้องเนยที่เป็นทั้งตัวแทนของความสดใส ความสุขง่าย ๆ และการดูแลสุขภาพที่เข้าใจได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่พลาดโอกาสมาร่วมงานแฟนมีตสุดอบอุ่นในครั้งนี้ 137 ดีกรี® ยังมีแผนจะเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นใหม่ ๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.simplefoods.net/ เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/137degrees