ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็น Global Experiential Destination ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับแบรนด์ดัง The North Face ใน “ONE BOX PRO Concept Store” แห่งแรกของโลก

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนเปิดประสบการณ์ระดับโลกกับแบรนด์ The North Face ต้อนรับเทรนด์ Outdoor ที่กำลังมาแรง เชิญชวนสายท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้งมาเปิดประสบการณ์สุดพิเศษใน “ONE BOX PRO Concept Store” คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกของโลกที่ผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับดีเอ็นเอของ The North Face รวมคอลเลกชันเด่นมาให้ช็อปอย่างจุใจ บนพื้นที่ 300 ตารางเมตร พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่เป็นครั้งแรกในโลก ณ ชั้น 2 ไอคอนสยามเศรษฐกิจกลางแจ้ง (Outdoor Economy) ยังคงมาแรง โดยเฉพาะตลาดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ไอคอนสยาม และ The North Face แบรนด์ Outdoor อันดับหนึ่งของโลก จึงสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เอาใจคนรักการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้ง ด้วยการเปิดตัว “ONE BOX PRO Concept Store” แห่งแรกของโลก ณ ไอคอนสยาม ยกระดับมาตรฐานการวงการรีเทลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์การช็อปปิ้งเหนือระดับ รวมรวบสินค้ายอดนิยมและคอลเลกชันพิเศษมาให้เลือกอย่างละลานตา บนพื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่ผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอันเป็นดีเอ็นเอของแบรนด์ The North Face เช่น การตกแต่งด้วยไม้ ผนังลายหิน องค์ประกอบจากงานสาน ซึ่งสื่อถึงความเป็นไทยและเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่าไอคอนสยามมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์ระดับโลกอย่าง The North Face ในการเปิดตัว ‘ONE BOX PRO Concept Store’ แห่งแรกของโลกที่ไอคอนสยาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination อย่างแท้จริง ที่มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าประทับใจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก การได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม การลิ้มลองอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ไปจนถึงกิจกรรมระดับเวิลด์คลาสที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ไอคอนสยามจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์การค้า แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนประเทศไทย”คุณอรรถพล นิติวรคุณาพันธุ์ ผู้จัดการแบรนด์ The North Face ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยและการสำรวจ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว One Box Pro Concept Store แห่งแรกของโลก ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกลางแจ้งและไลฟ์สไตล์เมืองสมัยใหม่ การออกแบบร้านที่ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับนวัตกรรมของ The North Face ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจรุ่นใหม่ทั่วโลก”“ONE BOX PRO Concept Store” เปิดตัวพร้อมคอลเลกชันพิเศษ SOUKUU™ ที่ The North Face ร่วมสร้างสรรค์กับ UNDERCOVER แบรนด์สตรีตแวร์ชื่อดังจากญี่ปุ่น นำแรงบันดาลใจจากแนวคิด "Move with intention." มาออกแบบ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์มินิมอล สะท้อนจิตวิญญาณแห่งการสำรวจและความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างลงตัว และเปิดตัวที่ “ONE BOX PRO Concept Store” เป็นครั้งแรกของโลกอีกหนึ่งความพิเศษของ “ONE BOX PRO Concept Store” คือการนำเสนอคอลเลกชัน Urban Exploration (UE) Series ที่ใหญ่และครบครันที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันแคปซูลสุดพิเศษจาก Naohiro Fujisaki ดีไซด์เนอร์ระดับโลกจากญี่ปุ่น ภายใต้ธีม "Urban Evolution" ซึ่งสะท้อนถึงความกลมกลืนระหว่างเมืองและธรรมชาติ โดยเลือกใช้สี เทา แทนคอนกรีต เขียว แทนธรรมชาติ และ ส้ม ที่ได้แรงบันดาลใจจากสัญญาณเตือนภัยในเมือง มีไฮไลต์เป็นชุดทำงานชิ้นเดียวที่สามารถแยกเป็นเสื้อและกางเกงได้ แจ็คเก็ตกันฝนที่ถอดเป้สะพายหลังออกได้ และเสื้อผ้าที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ พิเศษ! คอลเลกชันนี้วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และนอกจากนี้ยังมีโซน Summit Series ที่นำเสนออุปกรณ์กลางแจ้งซึ่งผ่านการทดสอบโดยนักกีฬามืออาชีพ พร้อมรองเท้า Summit VECTIV™ Pro 3 ที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในวันแข่งขัน รองรับการวิ่งระยะไกลด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเพิ่มความเร็ว แรงขับเคลื่อน และความทนทานทั้งนี้ ด้วยกระแสการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายตัวของวัฒนธรรมการสำรวจและการผจญภัยที่เติบโตทั่วโลก ส่งผลให้เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเป็นที่ต้องการของตลาดและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไอคอนสยาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก จึงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรแบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์กลางแจ้งมานำเสนออยู่เสมอ รวมถึงการร่วมกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง The North Face เปิด “ONE BOX PRO Concept Store” ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นร้าน The North Face ขนาดใหญ่ในคอนเซ็ปต์พิเศษ มีไลน์สินค้าครบและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าด้วยแฟน ๆ The North Face และคนรักกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสายสตรีตแฟชั่น มาพบกับ “ONE BOX PRO Concept Store” แห่งแรกของโลก ได้ที่ชั้น 2 ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONSIAM