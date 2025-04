“โอปอล” ไม่เครียด ถูกปลดจากรอง 3 MU2024 ไม่มีสัญญากับกองแม่ตั้งแต่แรก ชิงมงฟ้า “มิสเวิลด์” ประกวดครั้งสุดท้าย

จากกรณีที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2567 และรองอันดับ 3 Miss Universe 2024 ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนสาวงามไปชิงมงฟ้าเวที Miss World 2025 ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม นี้ขณะที่ทางเพจ “มิสยูนิเวิร์ส” ได้ร่อนจดหมายประกาศปลดโอปอลจากตำแหน่งรองอันดับ 3 Miss Universe 2024 อย่างเป็นทางการ เนื่องจากเข้าร่วมการประกวดเวทีอื่นก่อนครบวาระ 1 ปี ขณะที่ TPN Global ซึ่งเป็นผู้ดูแลตัวแทนจากประเทศไทย ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกรรมการระดับชาติ (ND) โดยส่งตัวนางงามที่ยังอยู่ในวาระเข้าร่วมประกวดเวทีอื่นล่าสุด โอปอล สุชาตา ได้ออกมาเปิดใจในงานแถลงข่าว “ROAD TO MISS WORLD 72nd” ครั้งที่ 72 ที่ประเทศอินเดีย ณ สตูดิโอ 8 อาคาร 7 ช่อง 7HD พร้อมเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า รับเพิ่งทราบข่าวโดนปลด ยันไม่เครียด พร้อมเดินหน้าต่อ ไม่มีสัญญากับทางองค์กรแม่อยู่แล้วแต่หลายคนก็บอกเป็นเราแน่ คือหนึ่งแม่โป๊ะหรือเปล่า หรือใครโป๊ะ คิดว่าบางส่วนอาจจะเป็นเพราะแฟนคลับอยากให้ไปด้วยค่ะ คิดว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆ คนน่าจะเดา (คนแซวเม็ดเยอะ?) เราโดนมาตั้งแต่ MUT แล้วค่ะ ชินแล้วค่ะไม่เป็นไรถามว่าตัดสินใจยากไหม ก็ไม่ยากเกินที่จะทำสำหรับโอปอล แต่อาจต้องใช้เวลาคิดเยอะหน่อ ยอย่างที่แม่เคยพูดว่า การที่จะตกลงไปมันเรื่องใหญ่ มันไม่ใช่แค่ตัวเรา ผู้ใหญ่ด้วยทั้งทางเทโร ทางทีพีเอ็น และแฟนคลับด้วยที่เขาคอยสนับสนุนเรา แต่ว่าเราไปศึกษาเวทีอะไรต่างๆ แล้ว ก็ตรงบริบท ก็อาจจะเติมเต็มชีวิตการเป็นนางงามของเราครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมูฟออนไปทำอย่างอื่นเหตุผลหลักที่อยากจะไป คือเราไปส่องอินสตาแกรม ซึ่งเราติดตามมิสเวิลด์ทุกคนอยู่แล้ว และเราก็ไปดูแบบจริงจังว่าเขาทำอะไรกันบ้าง เราก็ไปส่องและเห็นว่าทุกครั้งที่มีการประกวด เมื่อไหร่ที่จัดการประกวดและได้รับผู้ดำรงตำแหน่งเขาก็จะพาทัวร์ทั่วโลกเลยเลยรู้สึกว่าในเมื่อมีโอกาสมาถึงแล้วอยากทำลองดูสักตั้งเผื่อว่าไปถึงฝันเราจะมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้เป็นเวลา 1 ปี”มั่นใจเตรียมคว้ามงฟ้ากลับประเทศแน่นอน“มงฟ้ามาแน่ ก็เต็มที่ที่สุดในการจะไป แน่นอนว่าเราต้องมีฟูกบางๆ ไว้รองรับความผิดหวังในชีวิต แต่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจที่จะก้าวเดินไปแล้ว ต้องไปด้วยมายด์เซ็ตที่ไปเพื่อชนะเท่านั้น เราต้องตั้งความหวังให้สูงสุดไว้ก่อน เพราะฉะนั้นจะหาว่าอะไรเราต้องหวังมงฯ ไว้ก่อนแล้วเชื่อว่าทุกคนก็หวังเหมือนกัน (70 กว่าปี ไม่เคยได้?)ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีต่างๆ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ H2H Challenge ที่เราได้ไปพูดถึงโครงการของตัวเองว่าเป็นสปอร์ตแบบที่เราเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆ เราไม่ได้เล่นมานานมากแล้ว ถึงเวลาจะได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่ง”เผยชื่อเรียกล่าสุดคือ โอปอล Miss World Thailand 2025“ความจริงก็ได้ทุกตำแหน่งนะคะ แต่มันจะพูดนานไปหรือเปล่า ตอนนี้ตำแหน่งล่าสุดที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจ เตอนแรกเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ผิดแปลก เยอะเกินไปหรือเปล่ากับการที่เราจะไปต่อ เราก็รู้สึกว่าคนจะคิดว่าเรายังไม่พออีกเหรอ แต่ก็มีพี่หลายๆ คนที่พูดกับเราว่ามันเป็นความโชคดีมากนะ แล้วเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่เราสามารถจะเป็นตัวแทนประเทศได้ถึง 2 ครั้ง เรารู้สึกว่าดีใจกับตำแหน่งตรงนี้มากๆ กับโอกาสที่ได้รับ”ไม่ชินกับการขึ้นรับมงฯ และสายสะพาย“มีความต่างนะ อาจจะด้วยว่าเราศึกษาบริบทของเวทีแล้วก็ดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าที่เปลี่ยนต่างไปจากเดิม vision ในการที่เราจะไปประกวดที่นั่น หรือว่าการทำ challenge ต่างๆ การเก็บตัวในแต่ละวันแน่นอนว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ก็จะมีความตื่นเต้นไปอีกแบบเพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือเท่าไหร่เราก็แค่ต้องโฟกัสให้ถูกจุดมากขึ้นที่เราจะต้องเพิ่มจริงๆ (มีปรึกษารุ่นพี่ไหม?) ตอนแรกไม่กล้าทักกลัวโป๊ะ ตอนนี้ทักไปได้แล้ว คือตอนนั้นไม่กล้าทักหาใครเลย”บอกเพิ่งทราบข่าวโดนปลดจากตำแหน่งรองอันดับ 3 Miss Universe 2024เพราะว่าเขาก็คงต้องมีเหตุผลของเขา เพราะแน่นอนว่าเราเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ของเราอะไรแบบนี้ แต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วในการเป็น Third Warner of Miss Universe มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นในวันที่เราไปปฏิบัติภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จริงๆ แล้วอยากที่เราบอกว่า ไม่ว่าเราจะมี Titer อะไรอีกต่อไปในชีวิต Miss Universe Thailand และ Third Wonder Up Miss Universe จะอยู่ในใจของเราแล้วเชื่อว่าทุกคนตลอดไป และการที่คำตอบของเราทุกคนจำได้อยู่ในใจทุกคน ทุกคนจำแบบการเดินความสวยงามความเต็มที่ความมุ่งมั่นของเราที่ตรงนั้นที่เราไปทำมันมาได้ เรารู้สึกว่าสำหรับเราเพียงพอแล้ว ดังนั้นที่เหลือก็เป็นการเคารพการตัดสินใจของแม่ล้วนๆ”รับมีการพูดคุยกับ “ปุ้ย ปิยาภรณ์” ก่อนโดดลงประกวดมิสเวิลด์“มีคุยค่ะ แต่เนื่องด้วยไม่ได้มีสัญญาเป็นพันธะอะไรเลย อย่างที่บอกว่าเรามีสัญญากับ TPN Global อย่างเดียว เพราะฉะนั้นก็คือแม่ปุ้ยจะต้องเป็นคนอนุมัติในการที่เราจะไปทำอะไรกับเทโรหรือตำแหน่งอื่นเชื่อไม่มีผลกระทบกับการเดินทางไปประกวด เพราะไม่มีสัญญากับทางกองแม่“ไม่มีผลนะคะถ้าเป็นตามทางสัญญา อย่างที่บอกว่าไม่มีสัญญา สำหรับเราก็คือ Miss Universe Thailand, Third Wonder Up Miss Universe Thailand และ Miss World Thailand ติดตัวโอปอลไปตลอดชีวิตความจริงแล้วตอนลงจากเวทีวันนั้น มีการเรียกไปเหมือนจะมีอะไรสักอย่าง ตอนนั้นเราก็โทร.หาแม่ปุ้ย แม่ก็ทราบเราก็โทร.เพราะว่าเผื่อว่าต้องมีอะไร เย เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้น”เผยถ้ามีเวลาและโอกาสอยากเข้าไปชี้แจง“ถ้ามีโอกาสก็คงมีการแจ้งเป็นคนที่มีคุณค่าตลอดไป ทั้งในทุกๆตำแหน่งของเราที่เรามีอยู่ติดตัว ณ ตอนนี้และก็ตลอดไปค่ะคิดว่าไม่กระทบกับการไปประกวดครั้งนี้ เพราะว่าสุดท้ายแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งความทุ่มเทความมุ่งมั่นของเรา performance ที่เราจะไป ยิ่งคุณจูเลียเขาค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรรมต่างๆ ของเขา รวมถึงคุณค่าของเราโครงการของเรา คิดว่ามีหลายๆ ปัจจัยที่จะนำไปสู่ตรงนั้นมากกว่า เรื่องนี้ไม่ทำให้เราเครียดเลยค่ะ เราพร้อมเดินหน้า”บอกไม่สามารถห้ามความคิดคนวิจารณ์ตนได้ ก่อนอ้อนแฟนๆ ช่วยตามเชียร์และส่งกำลังใจจนคว้ามงฟ้า“อย่างที่เราพูดเสมอมาฝากด้วยนะคะจะเดินทางประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ไฟลต์คิดว่าน่าจะเป็นช่วงค่ำๆ ในวันเสาร์หรืออาทิตย์นะคะฝากทุกคนไปส่งกันเยอะๆ นะคะอยากให้ชื่นใจสักครั้งก่อนที่จะบินไปปฏิบัติภารกิจ แล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็แฮปปี้กับการติดตามการประกวดในครั้งนี้ มีความหวังมีความเชื่อมั่นไปด้วยกัน เราเชื่อว่าถ้ารวมพลังกันทำได้แน่นอน”