ปลดฟ้าผ่า “โอปอล สุชาตา” พ้นรอง 3 Miss Universe 2024 เหตุร่วมเวที มิสเวิลด์ ก่อนหมดวาระ

กรณีที่ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ ทีพีเอ็น โกลบอล จับมือเดินหน้าโปรเจกต์ส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมชิงมงกุฎมิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 ณ เมือง ไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นฮือฮาในแวดวงนางงามเป็นอย่างมากล่าสุดองค์กรได้ออกแถลงการณ์ปลด “โอปอล สุชาตา” จากตำแหน่งรองอันดับ 3 Miss Universe 2024 อย่างเป็นทางการ ฟาด TPN Global ผู้ดูแลตัวแทนจากประเทศไทย ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยกรรมการระดับชาติ (ND) ส่งตัวนางงามที่ยังอยู่ในวาระเข้าร่วมประกวดเวทีอื่น ถือเป็นการละเมิดพันธสัญญาอย่างชัดเจน“แถลงการณ์จากองค์กร Miss Universe เกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดภายนอกระหว่างการดำรงตำแหน่งองค์กร Miss Universe มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพลังอำนาจ ความเป็นผู้นำ และภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หญิงในระดับโลก เราจึงตั้งมาตรฐานสูงให้กับผู้ครองตำแหน่ง เพื่อให้พวกเธอเป็นตัวแทนของคุณค่าเหล่านี้ตลอดระยะเวลา 12 เดือนแห่งการดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ องค์กรฯ ได้รับทราบว่า TPN Global ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยผู้อำนวยการระดับประเทศ (National Directors – ND) โดยการส่งตัวแทน Miss Universe เข้าร่วมประกวดเวทีอื่นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เราขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดภายในและความคาดหวังของเราตำแหน่ง Miss Universe ไม่เพียงเป็นเกียรติเท่านั้น แต่ยังเป็นความรับผิดชอบที่ต้องอุทิศตนและให้เกียรติต่อพันธะที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ตัดสินใจอันยากลำบากในการเพิกถอนตำแหน่งรองอันดับ 3 ของผู้ที่ได้รับเกียรตินั้น เนื่องจากการละเมิดข้อผูกพันในสัญญาโดยการเข้าร่วมการประกวดภายนอก การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของเราที่ต้องการให้ผู้ครองตำแหน่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วน 12 เดือน การกระทำของ ND ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความสง่างามและความเป็นมืออาชีพของตำแหน่งดังกล่าวดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025 เป็นต้นไป องค์กร Miss Universe จะดำเนินการเน้นย้ำและบังคับใช้ข้อบังคับที่เคร่งครัดยิ่งขึ้นต่อผู้อำนวยการระดับประเทศ (ND) ทุกคนในประเด็นนี้ เป้าหมายร่วมกันของเราคือการเสริมสร้างความเคารพ ความศรัทธา และความไว้วางใจในหมู่สมาชิกของครอบครัว Miss Universeพันธกิจหลักของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังผ่านแบรนด์ Miss Universe โดยมอบโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงส่วนตัวและวิชาชีพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราขอขอบคุณผู้สนับสนุน พันธมิตร และผู้เข้าประกวดทุกคนที่ให้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักการที่องค์กร Miss Universe ได้วางรากฐานไว้ด้วยความเคารพองค์กร Miss Universe”