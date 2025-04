สะเทือนวงการนางงาม! “เทโร” จับมือ “ทีพีเอ็น" เดินหน้ามิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2025 ดัน “โอปอล” ชิงมงฟ้า

สะเทือนวงการ! เมื่อสององค์กรใหญ่แห่งวงการนางงามและจับมือร่วมกันเดินหน้าโปรเจกต์เวทีประกวดสาวงามแถวหน้าของประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดมิสเวิลด์ เวทีนางงามที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลก มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ New World New Chapter ประเดิมด้วยผลงานใหญ่ชิ้นโบว์แดง Road To Miss World 2025 ครั้งที่ 72 กับการส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมชิงมงกุฎมิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 ณ เมือง ไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ช่วงระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคมนี้โดยวันนี้ (22 เมษายน 2568) ทาง เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ร่วมกับ ทีพีเอ็น โกลบอล ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือโปรเจกต์ มิสเวิลด์ - ไทยแลนด์ New World New Chapter ขึ้นที่สตูดิโอ 8 อาคาร 7 ช่อง 7HD โดยมีกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ฯ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด มอบมงกุฎและสายสะพายให้ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” เพื่อยืนยันความเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวด มิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 อย่างเป็นทางการต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานได้แก่ คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการ ผู้จัดการ ช่อง 7HD, ทารีน่า โบเทส มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2023, วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ รองอันดับ 1 มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2023 และ พลอยวรินทร์ แสนไชย รองอันดับ 2 มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2023ทั้งนี้ “มร.ไบรอัน แอล มาร์การ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางทีพีเอ็นฯ ในการยกระดับวงการนางงามเมืองไทย โดยเฉพาะเวทีมิสเวิลด์-ไทยแลนด์ที่ผมภูมิใจ ให้ทรงคุณค่าและมีมนต์ขลังยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์อันล้ำค่าของทางทีพีเอ็นฯ และตัวแทนของเราในปีนี้จะทำให้เวทีมิสเวิลด์-ไทยแลนด์ ปี 2025 ขับเคลื่อนไปด้วยความทรงพลัง และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ”ทางด้าน “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า“ความร่วมมือในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณไบรอัน มาร์การ์ ที่ให้เกียรติกับทางทีพีเอ็นฯ มาตลอด ที่ผ่านมาเราติดพันธกิจอื่นอยู่จึงไม่สามารถเข้าร่วมทำภารกิจอันยิ่งใหญ่กับเวทีมิสเวิลด์-ไทยแลนด์และมิสเวิลด์ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ใฝ่ฝันอยากจะทำ เราชื่นชมในจุดยืน กับ Mission ที่ชัดเจนของเวทีมิสเวิลด์ นั่นก็คือ ความงามอย่างมีคุณค่า Beauty With A Purpose นอกจากความงามแบบ Beauty Queen แล้วยังต้องมีความงามจากภายใน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์กับโลกใบนี้อย่างมากมายถ้าเราสามารถสร้างนางงามคนหนึ่งให้เป็นผู้จุดประกายความหวัง สร้างสรรค์สิ่งดีให้สังคม เป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้ นั่นคือภารกิจที่เราจะทำร่วมกันและจะเกิดขึ้นในมิสเวิลด์-ไทยแลนด์ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และตัวแทนในปี 2025 เราภูมิใจที่จะส่งน้อง “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ที่มี DNA ของมิสเวิลด์โดยตรงไม่ว่าจะความงามแบบไทยแท้ ความมีจิตใจดี เป็นนางงามที่อุทิศตัวเพื่อสังคมมาโดยตลอด น้องมีโครงการการกุศล Opal for her ที่ช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแบบจริงจัง และยังไม่เคยหยุดนิ่งเลย วินาทีนี้โอปอลจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ฝากเชียร์และซัพพอร์ตตัวแทนประเทศไทยปีนี้ด้วยนะคะ”สำหรับ “โอปอล สุชาตา” ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 กล่าวถึงความรู้สึกในการรับหน้าที่ครั้งนี้ว่า“ก่อนอื่นโอปอลต้องขอขอบคุณทาง เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ คุณไบรอัน และ ทีพีเอ็น โกลบอล แม่ปุ้ย สำหรับโอกาสที่ให้โอปอลได้เป็นตัวแทนผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ ไปทำหน้าที่สำคัญบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีมิสเวิลด์ ซึ่งเป็นเวทีอันยิ่งใหญ่และทรงพลัง ส่งผ่าน Actions ผ่าน Change ของตัวแทนผู้เข้าประกวดจากทั่วโลก กับโครงการที่ทุกคนลงมือทำจริงและเกิดขึ้นจริงจนสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ Beauty With A Purpose ซึ่งโอปอลตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองกับเพื่อนนางงามอีกเกือบร้อยประเทศ เพื่อเอากลับมาพัฒนาโปรเจคของตัวโอปอลเองในอนาคตค่ะซึ่งในการไปครั้งนี้ ตั้งใจว่าโครงการ Opal for her จะต้องสร้าง Impact มากขึ้นในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเอง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกคนในสังคมจะได้ยินเสียงของโอปอลมากขึ้นและหันมาให้ความสำคัญและรู้เท่าทันกับมะเร็งเต้านมค่ะนอกจากโครงการแล้ว มิสเวิลด์ยังมีการเก็บคะแนนอีกหลายรอบไม่ว่าจะเป็น Dance of the World ซึ่งเป็นการโชว์ความเป็นไทยในการเต้นรวมไปถึงไฮไลท์อย่าง Head to Head Challenge ซึ่งเป็นการหยิบยกปัญหาของสังคมในประเทศตัวเอง ที่ผ่านการแก้ไขแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ถือเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน ระดับโลก ของคนที่ใส่ใจเรื่องปัญหาสังคมจริง ๆ ซึ่งโอปอลดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ได้รับเกียรติให้ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ค่ะ”สำหรับกำหนดการต่างๆ ของน้อง “โอปอล สุชาตา” ในการประกวดมิสเวิลด์ 2025 ครั้งที่ 72 จะออกเดินทางสู่เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม และรอบตัดสินจะจัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งในระหว่างเก็บตัวจะมีการเก็บคะแนนในรอบต่างๆ หรือ FAST TRACK อย่างการนำเสนอโครงการด้านการกุศล Beauty With A Purpose รวมไปถึงความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ Head to Head Challenge ความสามารถด้านกีฬา (Top Fitness & Sport) ยังมีทักษะการเดินแบบ (Top Model) ความสามารถพิเศษ (Top-Talent ) และการใช้สื่อยอดเยี่ยม (Miss World-Multimedia Award) รวมไปถึงการแสดงศิลปะการเต้น (Miss World Dance Of The World) เหล่านี้คือตัวแปรสำคัญ ในการทำคะแนนเพื่อพิชิตมงฟ้าทั้งสิ้น ติดตามรายละเอียดอื่นๆ และส่งกำลังใจให้ “โอปอล สุชาตา” กันได้ที่ Facebook Page Miss World-Thailand