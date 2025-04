“ไข่ตุ้ม ทองเนื้อเก้า” ประกาศข่าวดีท้องแล้ว อวดภาพอัลตร้าซาวด์เคียงข้างแฟนฝรั่งงานดี

อวดข่าวดีเป็นภาพอัลตร้าซาวด์ สำหรับดาราสาวที่โด่งดังจากบทจากละครทองเนื้อเก้า เจ้าของคำพูด “ไข่ตุ้ม” ล่าสุดประกาศข่าวดี เตรียมมีทายาท พร้อมทั้งเผยภาพคู่กับแฟนฝรั่ง แต่ใช้ภาพอัลตร้าซาวด์ปิดหน้าเอาไว้โดยดาราสาวได้เขียนแคปชั่นระบุว่า “Thank you @beyondivf for being part of our journey. Love you baby Boy or girl or… just planning ahead? #eggfreezing #ivfjourney #futureplans #beyondivf #ฝากไข่ #วางแผนครอบครัว #หมอต้นแนะนำเอง #ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก #รักษาผู้มีบุตรยาก #มีบุตรยาก #มีลูกยาก #เด็กหลอดแก้ว #มีบุตรแฝด #มีลูกแฝด #IUI #ICSI #IVF #thailand”