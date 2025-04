“ออม-แม่ก้อย” เฮ! หนังสั้น “ยังรักกัน” คว้า 2 รางวัลต่างประเทศยก “เป็ด วีระศักดิ์” ผู้กำกับงานละเอียด ถ่ายทอดสายใยแม่ลูกได้อย่างซาบซึ้ง

เดินหน้าคว้ารางวัลต่างประเทศอีกครั้ง!!ภาพยนตร์สั้นโดย สถาบันพระปกเกล้า ฝีมือการกำกับของผู้กำกับคนดังที่คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ “เป็ด วีระศักดิ์ แสงดี” โดย วันเดอร์แลนด์ ฟิล์ม นำแสดงโดยนักแสดงสุดฮอตคู่แม่ลูกในชีวิตจริง คว้ารางวัล OFFICIAL WINNER STAFF PICKS ในเวทีประกวดภาพยนตร์ ARFF BARCELONA 2025 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในช่วงปลายปีที่ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี หลังเมื่อปีที่แล้ว “ยังรักกัน” (STILL LOVE) ก็ได้รับรางวัล OFFICIAL SELECTION BEST CINEMATOGRAPHY JULY 2024 จาก ARFF AWARD PARIS 2024 เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี 2024 ที่ผ่านมา โดย ARFF เป็นกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ ซึ่งรวบรวมผลงานจากทั่วโลกและจะคัดสรรภาพยนตร์ที่ดีที่สุดผ่านเทศกาลประจำปี AROUND INTERNATIONAL FILM FESTIVALภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยังรักกัน” (STILL LOVE) เป็นภาพยนตร์สั้น สะท้อนความสัมพันธ์ของครอบครัว พูดถึงความรัก ความผูกพันระหว่างลูกสาววัยรุ่น กับพ่อและแม่ในยุคที่ความคิด ความเชื่อ และช่องว่างระหว่างวัยกลายเป็นกำแพงกั้นความเข้าใจ ในขณะที่สายใยความผูกพันอันเปราะบางกำลังจะขาดลง มีเพียงความรักเท่านั้นที่จะเยียวยาโอบอุ้มไว้ และเชื่อมความสัมพันธ์ให้คงอยู่“ออม กรณ์นภัส” เปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจค่ะที่ผลงานแรกๆ ของเราได้รางวัล ต้องขอบคุณพี่ๆ ทีมงานที่ทำให้ผลงานมันออกมาดีและสวยงาม ตอนนั้นออมยังไม่ได้ถ่ายละคร ประสบการณ์ยังไม่เยอะเลยค่ะแต่พี่ๆ ทีมงานทุกคนจะคอยแนะนำตลอด เวลามีอะไรหนูจะไม่ค่อยถามแม่ด้วย แต่หนูจะไปถามพี่เป็ด-วีระศักดิ์ ผู้กำกับ ซึ่งพี่เป็ดเป็นคนที่ทำงานละเอียดสุดๆ และชอบถ่ายทำแบบ LONG TAKE คือพอต้องร้องไห้ที มันก็มีความยากในการไต่อารมณ์ขึ้นไปแต่ว่าตอนนั้นเราก็ทำออกมาได้เลย พอได้เห็นผลงานออกมาแล้วก็ดีใจค่ะ ถามว่าพอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของแม่ลูก ทำให้การถ่ายทำง่ายขึ้นไหม หนูว่ามันยากเพราะว่าเราอยู่กับแม่ในฐานะแม่ เราไม่ได้อยู่ในการทำงานเท่าไหร่ก็เลยไม่ชินกับแม่พาร์ตที่ต้องมาแสดงด้วยกันแล้วก็จะเขินนิดนึง ไม่อยากให้แม่เห็นตอนหนูร้องไห้ หรือหนูระเบิดอารมณ์ใส่แม่เท่าไหร่เลยคิดว่าแม่เป็นนักแสดงก็ทำได้ค่ะ”ด้าน “แม่ก้อย นฤมล” เผยว่า “รู้สึกดีใจแทนทีมงานค่ะที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะกับพี่เป็ด ผู้กำกับ คือเขาตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มเทมากถึงแม้ว่า จะเป็นหนังสั้นๆ แต่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากๆแล้วก็ทำงานละเอียดมากค่ะ ความประทับใจเรื่องนี้ก็คงจะเป็นการได้ถ่ายทำกับลูกค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะดีเหรอ แต่แอบดีใจค่ะที่ได้เล่นกับลูกสาว คือน้องออมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนเล่นกับเขา เขาก็เริ่มเป็นมืออาชีพมากแล้ว เขาช่วยก้อยด้วยซ้ำ ดีใจที่ได้เล่นกับน้องออมแล้วก็ภูมิใจที่น้องออมเป็นนักแสดงมืออาชีพท่านหนึ่งเลย การทำงานกับน้องทำให้แม่ทำงานได้ง่ายขึ้น หนังเรื่องนี้เป็นมุมมองสะท้อนสังคมได้จริง สุดท้ายแล้วก็ตามชื่อเลยค่ะ เรายังรักกัน ไม่ว่าคุณจะไปซ้าย คุณจะไปขวายังไง เราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นแม่ลูกกัน”โดยผู้กำกับมากฝีมือของเรื่องนี้อย่าง “เป็ด วีระศักดิ์ แสงดี” เคยคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ ผลงานภาพยนตร์สั้น “อีขี้คุก PRISON RAT” ได้รับรางวัล BEST BRANDED CONTENT ในงานประกาศรางวัล ASIAN TELEVISION AWARDS 2020 และ “เราเป็นแค่ตัวประกอบ WE JUST EXTRAS” ได้รับรางวัล BEST BRANDED CONTENT ในงานประกาศรางวัล ASIAN TELEVISION AWARDS 2022 มาครอง ครั้งนี้ “เป็ด-วีระศักดิ์” ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน “ยังรักกัน” (STILL LOVE) ถ่ายทอดด้วยความละเอียดในทุกองค์ประกอบ เผยความรู้สึกว่า“ทุกครั้งที่หนังได้รางวัลในระดับนานาชาติ ก็ดีใจนะครับ แต่ครั้งนี้อาจจะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆ ที่ผมรู้สึกท้าทายตั้งแต่แรก เพราะ ยังรักกัน เป็นหนังที่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องครอบครัวธรรมดา แต่ยังมีความเป็นไทยที่ลึกซึ้ง ซึ่งมีเรื่องเซ็นซิทีฟที่ต้องระวังอยู่พอสมควร แม้ว่าผมจะพยายามเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพยนตร์ที่เป็นสากลเพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจ แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะอินพอที่จะมอบรางวัลให้หนังเรื่องนี้ ทำให้เชื่อได้ว่า ความรู้สึกที่จริงใจและความเรียบง่ายในเรื่องเล็กๆ ถ้ามันซื่อสัตย์พอ มันก็จะสามารถเข้าถึงคนดูได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกครับ ส่วนการร่วมงานกับน้องออมและก้อย สนุกมากครับ น้องออมนี่เก่งมาก เหมือนผมมีรีโมตคอนโทรลเลย กดปุ่มสั่งได้ ประมาณน้ำตาหยดข้างไหน หยดกี่เม็ด (หัวเราะ) ก้อย ก็เคยร่วมงานกัน แล้วก็มืออาชีพมาก มีประสบการณ์มากมายมาปรับใช้แสดงแบบในภาพที่ผมเห็น น่ารักทั้งแม่ทั้งลูกครับ ส่วนเป้าหมายในการทำหนังของผมต่อจากนี้ ก็ยังเหมือนเดิม ผมสนุกกับการเล่าเรื่องในแบบ SHOOT LIFE IN COLOUR และผมก็จะตั้งใจทำหนังในแบบของผมให้ดีขึ้นๆ ไป และเข้าถึงคนดูให้ได้มากที่สุดครับ”“วิทวัส ชัยภาคภูมิ” เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบันพระปกเกล้า คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับพลเมืองบนรากฐานประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญ คือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น เพื่อเป็นการสื่อสารด้านพลเมืองที่เข้าใจง่าย โดยภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ยังรักกัน” เรื่องนี้ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของครอบครัว “แตกต่าง ไม่แตกแยก เพราะเราทุกคน ยังรักกัน”