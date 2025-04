DAP Thesis Exhibition 1st: In to the Chapter ศิลปะเล่าเรื่อง บันทึกความฝัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชมนิทรรศการ “DAP Thesis Exhibition 1st” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดโดยกลุ่มนักศึกษา Dec Applied Art และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด “In to the Chapter” ที่เปรียบผลงานศิลปะ เสมือนหนังสือที่บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ ที่ศิลปินแต่ละคนได้บอกเล่าผ่านผลงานของตนเองโดยนิทรรศการนี้รวบรวมผลงานกว่า 50 ชิ้น ที่สะท้อนมุมมอง ประสบการณ์ และแนวคิดของศิลปินรุ่นใหม่ โดยแต่ละผลงานเปรียบเสมือนบทหนึ่งในหนังสือเล่มใหญ่ที่บันทึกเรื่องราว ความฝัน อารมณ์ และการเรียนรู้ของพวกเขา ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะไทย, ศิลปะสิ่งทอ, ภาพพิมพ์, Functional art และรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย นิทรรศการนี้เป็นมากกว่าการแสดงผลงานศิลปะ แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ ศิลปินรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเอง และให้ผู้ชมได้สัมผัสกับศิลปะในมุมที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 ได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวให้โอวาทและเปิดนิทรรศการ DAP Thesis Exhibition 1st โดยมีผู้บริหารไอคอนสยาม คุณสมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ภายในงานนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ยังได้รับฟังการบรรยายจาก คุณปารณีย์ ศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Platform จำกัด ที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน พร้อมแนะนำเส้นทางอาชีพสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ภายใต้โครงการ “Grad and Glow Arts Thesis Showcase”ไอคอนสยาม ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ In to the Chapter ผลงานนักศึกษา สาขาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2568 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8