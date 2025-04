ปังเกินต้าน! ออน สมฤทัย กระหึ่มระดับโลก! ตัวแม่ Thank You Kateyki พา Soft Power ไทยฟาดฮอลลีวูด

ไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อ! Viral ไวรัลไทยไปไกลถึงฮอลลีวูด! “ออน สมฤทัย” อินฟลูเอนเซอร์สาวสวยสุดครีเอทีฟ เจ้าของประโยคเด็ด “Thank You Kateyki” ที่ตอนนี้กลายเป็น Soft Power ใหม่ของไทย ยังแรงไม่หยุด! หลังจาก ลิซ่า , แบมแบม, แจ็คสัน หวัง และคนดังเยอะมาก ต่างพูดๆ ติดปาก Thank You Kateykiแรงข้ามทวีป สร้างกระแสสนั่นฝั่งอเมริกา ล่าสุด ออนและสามีศัลยแพทย์ดัง หมอสอง นพรัตน์ รัตนวราห ผู้บริหาร Nopparat Cosmetic Clinic (NCC) ทั้งสองได้บินตรงร่วมงานแฟชั่นระดับโลก Fashion Trust US 2025 ( Fashion Trust U.S. Award is an initiative in the U.S. created to recognize and support the next generation of U.S. based emerging fashion designers. )แรงต่อที่เทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella โคเชลลา ที่ออน-หมอสอง ได้ไปดูคอนเสิร์ตสุดมันส์เดือดของ เจนนี่ แบล็กพิงค์ BlackPink อีกด้วย รวมถึงปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟของแบรนด์ FWRD ที่มีนางแบบดังระดับโลก เคนดัลล์ เจนเนอร์ Kendall Jenner นั่งแท่น Creative Director ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ความสำเร็จไม่ใช่แค่คนไทยเห็น แต่ระดับโลกก็เห็นยอมรับ มีทั้ง Winnie Harlow นางแบบดังวิกตอเรีค ซีเคร็ท ,Barbie Ferreira, Liza Soberano และ Winnie ยังลงสตอรี่ ใช้เพลง “Thank You Kateyki” อีกด้วย แรงของแท้ของจริงยังๆ ยังไม่หยุดแค่นั้น เจ้าของแบรนด์ระดับโลก Alexander Wang อเล็กซานเดอร์ แวง ยังร่วมเล่นคลิป “Thank You Kateyki” กับออนด้วยตัวเอง ขณะที่ Michael Mente ผู้ก่อตั้ง Revolve ก็ถึงขั้นฟอลโลว์ ออนบนไอจี Instagram ประจักษ์ชัดๆ ว่าออนกำลังถูกจับตามองในวงการแฟชั่นอินเตอร์อย่างแท้จริงหนึ่งในไฮไลต์ของการมาเยือน LA สหรัฐอเมริกา คือการที่ออน สมฤทัย เป็นคนไทย 1 ใน 2 คนเท่านั้น! อีกคนคือลิซ่า BLACKPINK ที่ได้เข้าร่วมงานใหญ่ Revolve Festival โดยออน-หมอสอง ได้รับเชิญให้อยู่โซน VVIP งานที่รวมดาราระดับโลกไว้อย่างคับคั่ง ทั้งนักร้องฮอตฮิตระดับโลก คาร์ดี บี Cardi B, Chris Brown คริส บราวน์ , Tyga, Wiz Khalifa, Cara Delevingne คาร่า เดเลวีญ , Winnie Harlow และอีกมากมายการได้ร่วมงาน Fashion Trust US 2025 ที่มีดาราฮอลลีวูดระดับ A-list มารวมตัวกันในงานเดียว อาทิ Hailey Bieber เฮลีย์ บีเบอร์ ภรรยาของนักร้องโคตรซุปตาร์ จัสติน บีเบอร์ ยิ่งตอกย้ำว่า “Thank You Kateyki” ไม่ได้เป็นแค่แฮชแท็ก # หรือคำพูดสนุกๆ ขายขำ แต่กำลังกลายเป็นสัญลักษณ์เด่น ของความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ ที่โลกกำลังหลงรักแบบหมดใจ!ออนแรงเกินต้าน คลิปสัมภาษณ์กับ Harper's BAZAAR Singapore ที่มียอดวิวพุ่งแรงๆ ไปจนถึงภาพออน ที่ได้ขึ้นเก็ตตี้อิมเมจส์ Getty Images อย่างสง่างามมาก ออน สมฤทัย ได้พา “Thank You Kateyki” ก้าวข้ามโลกออนไลน์ กลายเป็นปรากฏการณ์ Soft Power ระดับโลก ที่ทั้งแฟชั่น วงการบันเทิง และโลกอินเตอร์ต้องจดจำต้องหันมามอง!#ออนสมฤทัย #ออนหมอสอง #หมอสอง #ออนโคเชลลา #ThankYouKateyki ##LISACHELLA #Coachella2025