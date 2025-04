’ตูน Three Man Down’ นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ ปั้นวงน้องใหม่ sweezdream (สวีซดรีม) โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทางด้านดนตรี!!

​สั่งสมประสบการณ์ทางดนตรีมาอย่างเต็มที่!! สำหรับ ตูน พีรพล เอี่ยมจำรัส มือกีต้าร์ฝีมือขั้นเทพ หนึ่งในสมาชิก Three Man Down (ทรีแมนดาวน์) ล่าสุด นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ ให้กับศิลปินน้องใหม่ วง sweezdream (สวีซดรีม) จากค่าย RABBIT MOON กับซิงเกิลเปิดตัว ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) โดย ตูน Three Man Down รับหน้าที่ดูแลทั้งพาร์ตเนื้อร้องและทำนอง ที่ฮุกคนฟังด้วยเนื้อเพลงอกหัก ฟังง่าย แนว POP ROCK ซึ่งเข้าถึงคนฟังทุกเจนเนอรชัน​ด้วยโจทย์สุดท้าทาย กับการทำเพลงให้กับเด็กผู้ชายทั้ง 5 ที่มีฝีมือทางดนตรีที่ไม่ธรรมดา จนกลายเป็นเคมีใหม่ ๆ ที่ลงตัว โดยมีสมาชิกดังนี้ JOE (โจ ธนกฤติ ตั้งใจกรุณา) ร้องนำ, PIN (ปิน ธนัช พิบูลย์เจริญสิทธิ์) กีตาร์, KENNY (เคนนี่ พิสิษฐ์ กูลมนุญ) มือเบส, ALPHA (อัลฟ่า ภัสวีร์ ศรีกิจกุล) คีย์บอร์ด และ PUN (ปัน ปัณณธร พิบูลย์เจริญสิทธิ์) มือกลอง แม้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่วง sweezdream (สวีซดรีม) ได้โชว์ฝีมือการเล่นดนตรีสด ๆ ในห้องอัด แต่ทุกคนก็เผยร่างทองทางด้านตรีกันแบบไม่มีใครยอมใคร เปิดประสบการณ์ในการทำเพลงที่พิเศษสุด ๆ ในฐานะศิลปินน้องใหม่ตูน Three Man Down กล่าวว่า “หลังจากที่ค่าย RABBIT MOON เปิดโอกาสให้ผมมาโปรดิวซ์ วง sweezdream (สวีซดรีม) ผมก็ไล่ดูการแสดงของน้อง ๆ ที่รวมตัวกันเล่นดนตรีที่สยาม พอได้เห็นฝีมือ ได้เห็นลีลาของแต่ละคน รู้สึกว่าเพลงแรกของพวกเขา ต้องเป็นเพลงที่เขาเล่นแล้วมั่นใจที่สุด ผมได้ไอเดียหลาย ๆ อย่างจากคาแรกเตอร์ของน้อง ๆ อย่างเวลาที่พวกเขาเพอร์ฟอร์มวง เขาอาเรนจ์เพลงกันแบบไหน ดูจากภาพรวมจากที่น้อง ๆ เขาเล่นสดกัน รวมถึงการคัฟเวอร์เพลงต่าง ๆ เอาเอนเนอร์จีในการโชว์มาใช้ เรียกว่าเป็นเพลงที่ขึ้นต้นมาจากดนตรีก่อน แล้วค่อยใส่เนื้อหาเข้าไป และกลายมาเป็นเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) ซึ่งการร่วมงานกับน้อง ๆ สนุกและท้าทายมากครับ เหมือนได้เติมไฟทางด้านดนตรีให้ตัวเองอีกครั้ง ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ คือการที่แต่ละคนได้เล่นดนตรี อัดเสียงสด ๆ กันในห้องอัด บอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ ของแต่ละคนคือใส่เต็ม พลังแต่ละคนคือสุดมากครับ อยากฝากแฟน ๆ ทุกคน ติดตามฟังเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) ซิงเกิลแรกจากวง sweezdream (สวีซดรีม) กันด้วยนะครับ”ติดตามรับฟังเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) ได้ทาง streaming ในทุก platformsพร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube: RabbitMoonCorp https://www.youtube.com/watch?v=9faB5SBalaAติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปิน sweezdream (สวีซดรีม)Facebook : https://www.facebook.com/sweezdreambandIG : https://www.instagram.com/sweezdream/TikTok : https://www.tiktok.com/@sweezdreamX : https://x.com/sweezdreambandYouTube : https://www.youtube.com/@RabbitMoonCorp#ความรักอย่าเพิ่งไป #sweezdream #RABBITMOON