เอมี่-บอนนี่ พร้อมรับซัมเมอร์กับกระเป๋าคู่ใจจาก Beyond The Vines

Beyond The Vines แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ ต้อนรับซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์ด้วยการนำเสนอกระเป๋ายอดนิยมหลากหลายดีไซน์ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ มาพร้อมสีสันสดใสและดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ โดยได้สองสาวสุดฮอต เอมี่ - ทสร กลิ่นเนียม และ บอนนี่ - ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์ มาโชว์ลุคมิกซ์แอนด์แมตช์กับกระเป๋า Dumpling Bag คู่ใจ ในสไตล์สุดชิครับซัมเมอร์นี้กระเป๋าของ Beyond The Vines ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักเดินทาง ตอกย้ำการเป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบของทุกคน โดยนำเสนอกระเป๋า 4 รุ่นของแบรนด์ ดังนี้Dumpling Bag (เริ่มต้นที่ 1,590 บาท) กระเป๋าสุดคลาสสิครุ่นฮิตของ Beyond The Vines ที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี 2019 กระเป๋าผ้าไนลอนกันน้ำ น้ำหนักเบา และหลากหลายในการใช้งาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของแบรนด์ที่อยากแนะนำสำหรับคู่หูเดินทางที่ต้องการความสะดวกและกะทัดรัดในการพกพาCrunch Carryall (เริ่มต้นที่ 2,090 บาท) กระเป๋าถือที่รวมเอารูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาปรับให้เข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง ตอบโจทย์กับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเพื่อทำงาน เดินทาง หรือพักผ่อน กระเป๋า Crunch Carryall เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานที่คงทนPara Series คอลเลกชันกระเป๋าที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความอเนกประสงค์และพกพาสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการที่หลากหลาย ประกอบด้วย ParaPack, ParaSatchel และ ParaPouch ซึ่งแต่ละรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิต on-the-go ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะมองหากระเป๋าไฮบริดแบบเป้สะพายหลังที่ปรับเป็นกระเป๋าถือได้ (ParaPack), กระเป๋าสะพายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันขนาดกว้างและมีช่องแบ่งชัดเจน (ParaSatchel), หรือกระเป๋าจัดระเบียบขนาดกะทัดรัดแต่ฟังก์ชันครบครัน (ParaPouch) คอลเลกชัน Para Series มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์กับการเดินทางCarnival Bag กระเป๋า Tote น้ำหนักเบา มาพร้อมการออกแบบที่กลับด้านได้ มีฐานสีตัดกันที่โดดเด่นให้คุณเปลี่ยนลุคได้ง่าย ไม่ว่าจะออกไปพักผ่อนที่ชายหาดหรือมองหาตัวเลือกที่น้ำหนักเบาสำหรับการเฉลิมฉลองสงกรานต์ Carnival Bag คือคู่หูที่ใช้งานได้จริงและพกพาได้อย่างง่ายดายในช่วงเทศกาลสำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าคู่ใจสำหรับซัมเมอร์และสงกรานต์นี้ สามารถเลือกช้อปคอลเลกชันกระเป๋าสุดชิคจาก Beyond The Vines ได้แล้ววันนี้ที่ Beyond The Vines Design House, CentralWorld, The BTV Express เมกาบางนา และช่องทางออนไลน์ที่ www.beyondthevines.co.th.