FILA ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยแคมเปญ FILA ELEVATION ‘Elevate Your Every Day’ #WITHFILATH ชวน หยิ่น-วอร์ และแก๊งเพื่อน อัปลุคเท่ด้วยรองเท้า FILA Echappe MS V2

FILA แบรนด์สปอร์ตแวร์แฟชั่นที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกัน ชวนทุกคนมาอัปลุคให้โดดเด่นในทุกวัน กับแคมเปญ FILA ELEVATION ‘Elevate Your Every Day’ #WITHFILATH ด้วยแฟชั่นเซ็ตของ 5 หนุ่มสุดฮอต อย่าง หยิ่น-อานันท์ และ วอร์-วนรัตน์ ตั๋ง-ชินดิศ พร้อม-ราชภัทร และ เน-เนติพัฒน์ ที่มิกซ์แอนด์แมตช์ลุคสุดเท่กับรองเท้า FILA Echappe MS V2 คอลเลกชันใหม่ล่าสุด สร้างอินสไปเรชั่นให้กับทุกคนได้เพิ่มดีกรีความฮอตในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับรองเท้า FILA Echappe MS V2 คอลเลกชันนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่กับ Upper หรือส่วนบนของรองเท้าในแบบเชือกตัดเฉียงที่ให้ลุคที่ดูสปอร์ตและมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร ทั้งยังต่อยอดเอกลักษณ์ของรองเท้ารุ่น "Echappe" ผ่านดีไซน์พื้นรองเท้าด้านนอกให้มีลักษณะคล้ายกับโลโก้ "F" สัญลักษณ์ของ FILA พร้อมทั้งเลือกใช้วัสดุแผ่นรองพื้นด้านใน OrthoLite คุณภาพเยี่ยม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มอบความนุ่มสบายสำหรับการสวมใส่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรียและลดกลิ่นอับ รวมถึงการเลือกใช้ผ้าตาข่ายที่ช่วยระบายอากาศได้ดี ทำให้เท้าของคุณรู้สึกสบายตลอดเวลาคอมพลีตลุคของคุณให้โดดเด่นในทุกวัน ด้วยรองเท้า “FILA Echappe MS V2” ที่มาพร้อม 3 สีสุดคูล ให้คุณได้เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ในสไตล์ของตัวเอง สามารถช้อปได้ที่ FILA ทุกสาขา ทั่วประเทศ และ Chat & Shop ที่ Line Official Account : @filathailand#FILA #WITHFILATH #FILATHAILAND #FILAxYinWar