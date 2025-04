กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ เติบโตสู่ปีที่ 5 ในประเทศไทย ตั้งเป้าปั้นแบรนด์สู่ใจลูกค้า ภายใต้แนวคิด “The only one in your mind”

ผู้ดำเนินธุรกิจร้านไก่ทอดเกาหลีชื่อดัง เติบโตอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่ปีที่ 5 ในประเทศไทย ประกาศตอกย้ำพันธกิจ “The Only One in Your Mind” ยึดแนวคิดใส่ใจลูกค้าและสร้างความประทับใจ เดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า มั่นใจจุดแข็ง ระบบบริหารตรงจากส่วนกลางในรูปแบบ Direct Management มั่นใจ สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าขยายครบ 40 สาขาทั่วประเทศไทย ภายในปี 2568ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด เปิดเผยว่า “ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] ประสบความสำเร็จอย่างดี ในการเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทย โดยในปี 2568 เป็นการก้าวสู่ปีที่ 5 ปี อย่างมั่นคง ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และ พันธมิตรธุรกิจ ให้การสนับสนุนอย่างดี กลายเป็นพลังที่ทำให้ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบัน มีจำนวน 32 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้การบริการงาน ในรูปแบบ Direct Management ที่ยึดหลักการบริหารร้านเองทุกสาขา สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ อันเป็นความรับผิดชอบเป็นหัวใจของการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าสัมผัสรู้สึกและรับรู้ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] ในฐานะแบรนด์ ไก่ทอดเกาหลี ระดับคุณภาพ ที่มีความอร่อยถูกใจคนไทยกูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] เชื่อว่า แก่นแท้ของแบรนด์ร้านอาหารคือ ‘คน’ หมายถึง บุคลากรต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลัง ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์กันด้วยความใส่ใจ จนได้อาหารที่มีคุณภาพคู่กับความอร่อยถูกใจคนไทย โดย กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] จะเดินหน้าต่อไป เพื่อรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ภายใต้พันธกิจสำคัญคือ คือ ก้าวสู่ แบรนด์อันดับ1 ในใจลูกค้า”บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด นำเข้าส่วนผสมสำคัญจากประเทศเกาหลี เพื่อใช้ภายในร้าน กูร์กูร์ ชิคเก้นท์[GUGU Chicken] โดยเน้นคัดสรรวัตถุดิบและสูตรอาหารเกาหลีขนาดแท้ เพื่อคงรสชาติและความเป็นต้นตำรับเกาหลี เป็นการเสิร์ฟความอร่อยจากเกาหลีให้กับลูกค้าในทุก ๆ คำอย่างแท้จริง สำหรับ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] โดดเด่นด้วยไก่ทอด 9 รสชาติที่หลากหลาย ตอบสนองทุกรสชาติที่ลูกค้าชื่นชอบ และนอกจากไก่ทอดแล้ว ยังมีเมนู K-Street food อื่น ๆ เช่น ต๊อกบอกกี, คิมมารี, มอซซาเรลล่า ชีสบอล และออมุกทอด ที่เพิ่มประสบการณ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนถึงรสชาติและความเป็นเกาหลีนายจองซอก ซู ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “กูร์กูร์ ชิคเก้นท์[GUGU Chicken] พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาสูตรอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ จนถึงการให้บริการ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าทุกคนกลับบ้านไปพร้อมกับความทรงจำที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร”ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 5 ปี กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] ได้เตรียมของที่ระลึกสุดพิเศษ คือ ‘GUGU Chicken Bandana’ ผ้าพันคอสุดชิค เพื่อมอบให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ร้าน โดยร่วมกับเครื่องดื่มเป๊ปซี่มอบให้กับลูกค้าทันที เมื่อยอดซื้อครบ 555 บาท/บิล ตั้งแต่ 21 เมษายน - พฤษภาคม 2568 อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ และ ความผูกพันใกล้ชิด ให้เกิดขึ้นระหว่าง กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] กับ ลูกค้าความสำเร็จของ กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] ปัจจัยสำคัญ มาจากการบริหารจัดการโลจิสติกส์ผ่านบริษัทในเครือ บริษัท เจ โลจีส จำกัด ภายใต้แนวคิด “Fresh Food – Fast” โดยมุ่งเน้นการจัดส่งวัตถุดิบที่สดใหม่ รวดเร็ว และสะอาด ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาด B2B และ B2C เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมไปถึง การทำงานภายใต้บรรยากาศ Smart office ด้วยวัฒนธรรมออฟฟิศยุคใหม่ สามารถตอบโจทย์การทำงานแบบทันสมัย ทั้งนี้ ในด้านการทำงานองค์กร บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด ส่งเสริมการทำงานในระบบ Smart Office และสร้างสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างยืดหยุ่น รองรับการเติบโตของทีมในยุคใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรจากภายใน โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันผ่านแนวคิด “Better Together” และยึดถือค่านิยมหลัก F I R S T ซึ่งประกอบด้วย Fun – Improvement – Respect -Standard - Trust เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุขและเติบโตไปพร้อมกันยิ่งไปกว่านั้น กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] มีแผนที่จะขยายสาขา เพิ่มจาก 32 สาขา เป็น 40 สาขา ทั่วประเทศไทย ภายในปี 2568 เมื่อบรรลุเป้าหมายขยายได้ครบ 40 สาขาที่บริหารเอง จากนั้น ในปี 2569 มีแผนที่จะเดินหน้าสู่การเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเต็มรูป เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่สำคัญ ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจ เจ คอนเซ็พท์ จะเดินเคียงคู่กับ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนในสังคม ที่ร่วมกันให้การสนับสนุน พร้อมกับผลักดัน กูร์กูร์ ชิคเก้นท์[GUGU Chicken] สู่การเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่ลูกค้าคิดถึงเสมอ "The only one in your mind"กูร์กูร์ ชิคเก้นท์ [GUGU Chicken] ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ” โดยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายอย่างมุ่งมั่น ผนวกกับการมีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอจะผลักดันให้องค์กรเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน