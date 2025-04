ค่าย RABBIT MOON ยกทัพ วง sweezdream (สวีซดรีม) ตอกย้ำความปัง!! สาดความสุข สุดฉ่ำในวันสงกรานต์ ขึ้นเวทีโชว์สด เพลง "ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t)"

​วงการเพลงไทยกำลังคึกคัก เเละน่าจับตามองสุด ๆ หลังจากค่าย RABBIT MOON แจ้งเกิดศิลปินกลุ่มน้องใหม่จากสตรีตเพอร์ฟอร์แมนซ์สยามในนามวง sweezdream (สวีซดรีม) การรวมตัวกันของเด็กผู้ชาย ทั้ง 5 ได้แก่ JOE (โจ ธนกฤติ ตั้งใจกรุณา) ร้องนำ, PIN (ปิน ธนัช พิบูลย์เจริญสิทธิ์) กีตาร์, KENNY (เคนนี่ พิสิษฐ์ กูลมนุญ) มือเบส, ALPHA (อัลฟ่า ภัสวีร์ ศรีกิจกุล) คีย์บอร์ด และ PUN (ปัน ปัณณธร พิบูลย์เจริญสิทธิ์) มือกลอง พร้อมเปิดตัวซิงเกิลเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) โดยไอดอลรุ่นพี่ในวงการอย่าง ’ตูน Three Man Down’ นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ ดูแลทั้งพาร์ตเนื้อร้องและทำนอง แนวดนตรี POP ROCK ที่ผสมผสานกับเนื้อเพลงอกหัก โดนใจตอกย้ำความปังที่โดนใจคนฟังทุกเจน งานนี้ค่าย RABBIT MOON ขอประมวลภาพความสนุกกับงานโชว์ของวง sweezdream (สวีซดรีม) ที่ยกทัพขึ้นเวที สาดความสุข สุดฉ่ำว้าวตลอดวันสงกรานต์มาฝากแฟน ๆ ได้เห็นอินเนอร์ และฝีมือในการเล่นดนตรี ที่สะกดทุกคนด้วยเสน่ห์แบบไม่มีใครเหมือน!เปิดเวทีแรกสุดยิ่งใหญ่ กับโลเคชันสยาม จุดเริ่มต้นแพชชันทางด้านดนตรีของหนุ่ม ๆ วง sweezdream (สวีซดรีม) ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ในงาน สงกรานต์สยามผ้าขาวม้า สาดสนุก สุดอะเมซิ่ง ทำเอาผู้ชมที่ SIAM SQUARE กรี๊ดกันกระหึ่ม ร้องตามกันแบบสุดเสียง กับเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) ต่อด้วยกิจกรรมสุดมันส์ในงาน Major Songkran Festival 2025 ณ เมเจอร์รัชโยธิน และโชว์สนุกส่งท้ายสงกรานต์กันที่งาน สงกรานต์มหาบันเทิง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นโมเมนต์ความสุขและความประทับใจแบบเต็มอิ่ม​ส่วนใครที่ยังอินไม่หยุด บอกเลยว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้นี้คือเริ่ดมาก! เพราะได้ ‘DIRECTORNET’ ผู้กำกับไฟแรงมากำกับ พร้อมดึง แพรว นฤภรกมล ฉายแสง นางเอกและนางแบบสุดฮอต มาร่วมแจม! ในเอ็มวี สไตล์แบบอเมริกันซีรีส์ย้อนยุค 70's สุดเก๋ ที่ชวนให้หลงเข้าไปในอารมณ์ของความรักที่กำลังหนีหายและความเจ็บปวดที่ต้องเจอ!! จากกระแสตอบรับ แฟน ๆ แห่คอมเมนต์ยกนิ้วให้ว่า "เพลงแรกก็จึ้งขนาดนี้ อนาคตของวงนี้ไปไกลแน่นอน!"ฝากติดตามเพลง ความรักอย่าเพิ่งไป (please don’t) ซิงเกิลแรกจากวง sweezdream (สวีซดรีม) ได้ทางstreaming ในทุก platformsพร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube: RabbitMoonCorp https://www.youtube.com/watch?v=9faB5SBalaAติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปิน sweezdream (สวีซดรีม)Facebook : https://www.facebook.com/sweezdreambandIG : https://www.instagram.com/sweezdream/TikTok : https://www.tiktok.com/@sweezdreamX : https://x.com/sweezdreambandYouTube : https://www.youtube.com/@RabbitMoonCorp#ความรักอย่าเพิ่งไป #sweezdream #RABBITMOON