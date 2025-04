SAMED IN LOVE 2025 เทศกาลระดับตำนานที่คุณต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต!

ความสนุกสุดมันส์กำลังจะกลับมาอีกครั้ง เมื่อ CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำ พร้อมพาคุณออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งเสียงดนตรีใน SAMED IN LOVE 2025 ภายใต้ธีม “THE TREASURE ISLAND” ที่จะพาคุณล่าขุมทรัพย์แห่งความฟินแบบไร้ขีดจำกัด ! ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2568 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยองSAMED IN LOVE 2025 จะพาคุณดื่มด่ำไปกับเสียงเพลง ท้องทะเล และความสนุกสุดเหวี่ยง โดยผู้จัดงานได้เนรมิตชายหาดให้กลายเป็นเกาะมหาสมบัติแห่งเสียงดนตรี บนพื้นที่กว่า 300 เมตรที่จะปลดปล่อยความมันส์อย่างเต็มพิกัด พร้อมยกทัพ 9 ศิลปิน ‘ทวยเทพแห่งเสียงเพลง’ ที่จะสร้างปรากฏการณ์สุดพิเศษให้คุณกระโดดโลดเต้นจนลืมเวลา นำโดย SLOT MACHINE, LOMOSONIC, PARADOX, D GERRARD, TWOPEE, PUN, GALCHANIE, SAFEPLANET และ YOUNGOHM มาเสิร์ฟความสนุกแบบ Non-Stop พร้อมปิดท้ายด้วยดีเจหนุ่มหล่อสไตล์โอปป้า DJ BESTBOI ไม่ว่าคุณจะเป็นสายร็อก แร็ป ป๊อป หรือสายเต้น เตรียมใจให้พร้อม แล้วมาร่วมค้นหาขุมทรัพย์แห่งเสียงดนตรีกับเราใน SAMED IN LOVE 2025จำหน่ายบัตร EARLY BIRD ราคา 1,000 บาท (จากราคาปกติ 1,500 บาท) ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 เท่านั้น (จำกัดเพียง 2,000 ใบ) สามารถซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้านค้า 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ https://bit.ly/SamedInLoveTicket15 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook / Instagram : Samed in Love#SAMEDINLOVE2025 #CIShowbiz #เสม็ดอินเลิฟ #BeachConcert #MusicOnTheBeach