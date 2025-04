CI ShowBiz พร้อมยก “Summer Sonic Bangkok 2025” เทศกาลดนตรีระดับโลกจากญี่ปุ่น สู่กรุงเทพมหานคร สิงหาคมนี้

Summer Sonic Bangkok 2025 พร้อมยกทัพศิลปินนานาชาติมากกว่า 30 ศิลปิน ร่วมเปิดประสบการณ์ทางดนตรี พร้อมโปรดักชั่นมาตรฐานเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 2 เวที Mahanakhon และ Thonburi เต็มอิ่มทั้งวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ จัดเต็ม Impact Challenger ทั้ง 3 Hall พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร โดยปีนี้ “CI ShowBiz” ผู้จัดเทศกาลดนตรีมากประสบการณ์รับหน้าที่ดูแลภาพรวมของงานเป็นปีแรก โดยเปิดตัวศิลปินส่วนหนึ่งที่จะมาขึ้นแสดงที่กรุงเทพฯ ไปแล้วได้แก่ BLACK EYED PEAS / CAMILA CABELLO / BABY METAL / CREEPY NUTS / THE ROSE / BE:FIRST / BUS (Because of you, I Shine)ปอ – ญาณกร อภิราชกมล แห่ง CI ShowBiz กล่าวถึง Summer Sonic Bangkok 2025 ในปีนี้ ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ CI ShowBiz ได้ร่วมกับ Bangkok Connect และ Paradise E&A ผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยและเอเชียตามลำดับ เพื่อเข้ามาบริหารงานและดูแลภาพรวมของ Summer Sonic Bangkok ในปีนี้ พร้อมทั้งทำงานใกล้ชิดกับ Naoki Shimizu ผู้ก่อตั้ง Summer Sonic จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจากประสบการณ์บริหารงานเทศกาลดนตรี คอนเสิร์ตมาตลอด 15 ปี เห็นว่าเทศกาลดนตรี Summer Sonic ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ดีอันดับต้นๆ ในประเทศญี่ปุ่น สามารถดึงศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก รวมถึงศิลปินระดับ Top ของญี่ปุ่นมาขึ้นแสดงใน 2 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่น ทั้งโตเกียว และโอซาก้า มีคนผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 เวทีมากกว่าสองแสนคนในแต่ละปี โดยปีที่แล้วเป็นครั้งแรกของงาน Summer Sonic Bangkok ซึ่งยังไม่ลงตัวมากนัก มาปรับปรุงและพัฒนาโดยให้คงความเป็น Summer Sonic จากประเทศญี่ปุ่นให้มากที่สุดซึ่งนอกเหนือจากศิลปินที่คัดสรรร่วมกับทางประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 30 ศิลปินที่จะมาขึ้นแสดงบน 2 เวที ทั้งเวที Mahanakhon และเวที Thonburi ด้วยโปรดักชั่นที่ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังเนรมิตพื้นที่ต่างๆของ Challenger ทั้ง 3 Hall ภายใต้คอนเซ็ปต์ MUSIC – ART – LIFESTYLE ในโซน Thailand Amazing Space เพื่อเชื่อมวัฒนธรรมจากประเทศต้นตำรับ Summer Sonic อย่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้เวลาทั้ง 2 วัน สัมผัสบรรยากาศได้เต็มอิ่ม ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยประกาศศิลปินทั้งหมด และรายละเอียดของงานในปีนี้ โดยผู้ที่ชื่นชอบเทศกาลดนตรี โดยเฉพาะวงดนตรีจากญี่ปุ่นไม่อยากให้พลาดงานนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.summersonicbkk.com#CIShowbiz#summersonic#summersonicbangkok#summersonicbkk2025