“Sawasdeeka Welcome to Thailand สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทย” บทเพลงจากแดนมังกร  ถ่ายทอดเสน่ห์ไทยผ่านเสียงเพลง ททท.หนุนเต็มที่ หวังใช้ Soft Power ดึงนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย

บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ Thailand Headlines @ManGu Magazine ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ชาม เคเทอริ่ง จำกัด เปิดตัวมิวสิกวิดีโอภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว “สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทย(Sawasdeeka Welcome to Thailand)” อย่างเป็นทางการ เพื่อถ่ายทอดความงดงามและความอบอุ่นของประเทศไทยผ่านเสียงเพลงและภาพสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภูมิภาคของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาเยือนประเทศไทย และสร้างภาพจำใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมิวสิกวิดีโอนี้ ได้ต่อยอดมาจากผลงานเดิม “สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพฯ” ที่เปิดตัวเมื่อปี 2565 โดยครั้งนี้ขยายมุมมองจากเมืองหลวงสู่การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน และตะวันออก ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง” ผ่านคำทักทายภาษาไทยที่แสนอบอุ่นที่คนจีนคุ้นเคย “สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทย”พร้อมนำเสนอ Soft Power ไทย ผ่านทางศิลปะ ดนตรี และรอยยิ้มของผู้คนโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เห็นความสำคัญในการจะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมใจระหว่าง ไทย - จีนโปรเจกต์นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หวังใช้บทเพลงในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยออกไปสู่สายตานานาชาติ โดยเฉพาะตลาดจีนที่ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักของประเทศมาโดยตลอด ททท. เห็นถึงศักยภาพของศิลปะและเสียงเพลงในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย-จีน และสนับสนุนการใช้เครื่องมือสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่สื่อสารความเป็นไทยออกไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติในแบบที่เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง และน่าประทับใจมิวสิกวิดีโอนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้นในระยะยาว ผ่านการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคคุณหลุ่ย แซ่กั๊ว ประธานบริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบรรณาธิการใหญ่ Thailand Headlines และ ManGuMagazine ซึ่งเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ ได้กล่าวว่า“เพลงนี้เป็นการต่อยอดจากเพลง ‘สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพ’ ที่เปิดตัวเมื่อปี 2565 โดยขยายมุมมองออกสู่ระดับประเทศ เพื่อสะท้อนภาพรวมของเมืองไทยในทุกภูมิภาค และเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย-จีนผ่านบทเพลง โดยเฉพาะในปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เพลงนี้จึงถือว่าเป็นสะพานแห่งมิตรภาพในโอกาส 50 ปี ไทย-จีน เราจึงหวังว่าเพลงนี้จะเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนจีนรู้จักประเทศไทยในมิติใหม่ และอยากมาเยือนด้วยตนเอง”คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว กล่าวโดยภายในมิวสิควิดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยในมุมมองใหม่ อาทิภาคกลาง: วัดพระแก้ว ถนนเยาวราช ศาลท้าวมหาพรหม วัดอรุณฯ ตึกมหานคร ตลาดน้ำอัมพวา และวิหารกวนอิม จังหวัดปราจีนบุรีภาคเหนือ: ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ปางอุ๋ง ภูทับเบิก สะพานบุญโขกู้โส่ ฯลฯภาคอีสาน: ผาแต้ม ทะเลบัวแดง ศาลหลักเมืองขอนแก่นภาคใต้: อ่าวมาหยา เกาะพีพี เกาะนางยวน เกาะพะงัน เสม็ดนางชี พระใหญ่ภูเก็ตภาคตะวันออก: เกาะหมาก และเกาะกูด จังหวัดตราดโดยทุกสถานที่ล้วนถูกถ่ายทอดผ่านภาพที่สวยงามและ เสียงเพลงอันไพเราะ ท่วงทำนองที่สนุกสนานชวนติดตาม เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองไทยทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และอัธยาศัยไมตรี โดยมิวสิกวิดีโอ “Sawasdeeka Welcome to Thailand” เผยแพร่แล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 ที่ผ่านมาติดตามชมมิวสิควีดีโอเพลง “สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทย (Sawasdeeka Welcome to Thailand)” ได้แล้วที่: YouTube: ">