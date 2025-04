ข้าวมาบุญครองพลิกโฉมวงการข้าวครั้งยิ่งใหญ่ !!! ดึง BUS because of you i shine มาโชว์พร้อมกิจกรรมพิเศษ “Mah Boonkrong Rice with BUS” 12 มิ.ย.นี้

“ข้าวมาบุญครอง” หนึ่งในผู้นำตลาดข้าวของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำนวัตกรรมข้าว มายาวนานกว่า 46 ปี จากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคสมกับสโลแกนสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งแรกแห่งวงการข้าวรุกใช้ Fandom Marketing พลิกโฉมวงการข้าวครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ด้วยการดึงบอยกรุ๊ปกระแสแรงที่สุดในวงการ T-POP อย่างกลุ่มศิลปินจากค่าย SONRAY Music มาโชว์ในงาน “Mah Boonkrong Rice with US Event” พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ลูกค้าผู้โชคดีจะได้ใกล้ชิดกับสมาชิกทั้ง 12 คน ของ BUS because of you i shine อย่างพร้อมหน้า (ALAN, MARCKRIS, KHUNPOL, HEART, JINWOOK, THAI, NEX, PHUTATCHAI, COPPER, AA, JUNGT และ PEEMWASU) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2568 ณ ลานโปรโมชั่น C ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกตลุ้นร่วมเป็น Lucky Fan ที่จะได้ฟินกับ BUS because of you i shine ในโซนใกล้ชิดสุดพิเศษ พร้อมเต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ต และเกมส์สนุกๆในกิจกรรม “Mah Boonkrong Rice with BUS because of you I shine” เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง (Mah Boonkrong Rice Box Set) มูลค่า 1,590 บาท ทั้งจากช่องทางออนไลน์ mahboonkrongrice2025.bentoweb.com วันที่ 5 - 30 เม.ย. 2568 (On Sale) และที่ Tops 10 สาขาที่ร่วมรายการ (เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลลาดพร้าว, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, เซ็นทรัลอีสวิลล์, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลเวสเกต, เซ็นทรัลพระราม2 ) ตั้งแต่วันที่14 - 30 เม.ย. 2568 แล้วนำใบเสร็จไปลงทะเบียนที่ https://forms.gle/3qCzV2rfwms9SDfx5 ภายในวันที่ 7 พ.ค. 2568 ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเรียกแฟนคลับอย่างหนึ่งใน 600 ผู้โชคดี ที่จะได้ครอบครองพื้นที่ทำเลทอง ซึ่งเหล่า BEUS (บีอัส : ชื่อเป็นทางการของ BUS Because of you i shine) ต้องการที่สุดแล้ว!ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์Lucky Fanโซนพิเศษในงาน“Mah Boonkrong Rice with US Event” ในวันที่30 พ.ค.2568 เวลา 18.00 น และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางhttps://www.facebook.com/Mahboonkrongrice (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)#MahBoonkrongRicewithBUS #MahBoonkrongRice#ข้าวมาบุญครอง #BUSbecauseofyouishine #พี่ข้าววัยใสหัวใจBEUS