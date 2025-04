ทำไม “เอมี ลู วู้ด” ดาวเด่นจาก The White Lotus ถึงเสียใจหนักกับมุกล้อฟันใน SNL

นักแสดงสาว เอมี ลู วู้ด จากซีรีส์ The White Lotus ออกมาเปิดเผยว่า รายการตลกชื่อดัง Saturday Night Live (SNL) ได้ส่งคำขอโทษอย่างเป็นทางการให้เธอ หลังจากออกอากาศสเก็ตช์ล้อเลียนที่เธอมองว่า “ใจร้ายและไม่ตลกเลย”“White Potus” ล้อทรัมป์แต่ดันแทงใจนักแสดงในสเก็ตช์ชื่อ “White Potus” ซึ่งล้อเลียนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และทีมงานของเขา นักแสดง ซาราห์ เชอร์แมน รับบทเป็น Chelsea ตัวละครของวู้ดจาก The White Lotus โดยปรากฏในฉากที่ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ (แสดงโดย จอน แฮมม์) กำลังพูดถึงการถอดฟลูออไรด์ออกจากน้ำประปากล้องตัดไปที่ “เชลซี” ซึ่งใส่ฟันปลอมสีเหลืองซีดและพูดด้วยความมึนงงว่า “ฟลูออไรด์คืออะไรเหรอ?”โพสต์ IG เปิดใจเคยกลัวว่า 'ไม่สวยพอ' สำหรับบทนี้หลังสเก็ตช์ออกอากาศ วู้ด ได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่าน Instagram โดยอ้างอิงบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับ British GQ ว่า เธอเคยไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง ถึงขั้นคิดว่าเธอ “อาจจะขี้เหร่เกินไป” สำหรับซีรีส์ดังของ HBOแม้ในกองถ่าย HBO จะให้กำลังใจเธอเต็มที่ แต่เธอกลับมองว่าการล้อเลียนของ SNL นั้น “ใจร้ายอย่างแท้จริง” และยิ่งทำให้ความไม่มั่นใจของเธอกลับมาอีกครั้ง“ฉันมีช่องว่างฟันนะ ไม่ได้มีฟันเน่าซะหน่อย” วู้ดเขียน พร้อมติงสำเนียงแมนคูเนียนปลอม ๆ ของเชอร์แมนในสเก็ตช์ว่า “มันไม่เหมือนเลย”เธอเสริมว่า “ฉันไม่ติดถ้าจะล้อเลียนแบบคาแรกเตอร์ แต่ในสเก็ตช์นี้ ทุกคนโดนล้อเรื่องพฤติกรรม ยกเว้นฉันคนเดียวที่โดนล้อหน้าตา”แม้เพื่อนร่วมจอแชร์คลิปด้วยความฮาวอลตัน ก๊อกกินส์ นักแสดงร่วมจาก White Lotus ซึ่งรับบทเป็น “Rick” คู่รักของ “Chelsea” กลับแสดงความเห็นว่าเขาชอบสเก็ตช์นี้ โดยเขาเขียนคอมเมนต์ใน Instagram ของ SNL ว่า “ฮาาาาาาาาา สุดยอดเลย” และยังแชร์คลิปใน Instagram Story ของตัวเองก่อนจะลบในเวลาต่อมาแฟน ๆ ส่งกำลังใจ “นับพันข้อความ” วู้ดยืนยันไม่ได้โทษเชอร์แมนวู้ดเผยว่า หลังจากโพสต์ออกไป เธอได้รับข้อความให้กำลังใจ “นับพัน” ข้อความ และยืนยันว่าเธอไม่ได้ตำหนิ ซาราห์ เชอร์แมน โดยตรง แต่ไม่เห็นด้วยกับทิศทางของสเก็ตช์ และรู้สึกขอบคุณที่ทาง SNL ยื่นมือขอโทษในภายหลังจากปมวัยเด็กสู่การเฉลิมฉลองช่องฟันเอมี ลู วู้ด กลายเป็นที่รักของแฟน ๆ ในซีซั่น 3 ของ The White Lotus ซึ่งทำเรตติ้งพุ่งกระฉูด ด้วยคาแรกเตอร์น่ารัก ร่าเริง และรอยยิ้มมีเอกลักษณ์ของเธอ ซึ่งรวมถึง “ช่องว่างระหว่างฟันหน้า” ที่เธอเคยถูกล้อมาเกือบทั้งชีวิตเธอเคยเผยในรายการ The Jonathan Ross Show ว่า การที่แฟน ๆ ชื่นชมฟันของเธอในวันนี้คือ “จุดเปลี่ยนชีวิต” ขณะเดียวกัน New York Times ก็เขียนบทความยกย่องว่าเธอคือ “ตัวแทนของความงามแบบธรรมชาติ” ท่ามกลางกระแสการทำฟันปลอมและวีเนียร์ในวงการแม้คำชื่นชมจะมีมากขึ้น แต่วู้ดก็เปิดใจว่า การที่รูปลักษณ์กลายเป็นจุดโฟกัสมากกว่าผลงาน ก็ยังคงน่าเหนื่อยใจ“บางคนคิดว่าเขาชมฉันเพราะไม่ได้วิจารณ์...แต่สุดท้ายมันก็ยังวนเวียนอยู่กับรูปลักษณ์ของผู้หญิง” เธอทิ้งท้ายในบทสัมภาษณ์กับ GQ อย่างตรงไปตรงมาเอมี ลู วูด เป็นนักแสดงหญิงชาวอังกฤษที่แจ้งเกิดจากบท “เอมี กิบบ์ส” ในซีรีส์ดัง Sex Education ของ Netflix ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล BAFTA Television Award สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี 2021 ด้วยบุคลิกเฉพาะตัวและการแสดงที่จริงใจ เธอกลายเป็นขวัญใจผู้ชมอย่างรวดเร็วในปี 2025 วูดกลับมาโดดเด่นอีกครั้งในซีซั่นที่ 3 ของซีรีส์ The White Lotus ซึ่งเป็นซีซั่นที่มียอดผู้ชมสูงสุดของ HBO โดยเธอรับบท “เชลซี” หญิงสาวผู้มีหัวใจอ่อนโยนและจริงใจ ในซีซั่นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการหักหลัง เชลซีกลายเป็นตัวละครที่ผู้ชมรู้สึกผูกพันที่สุด