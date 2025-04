บันเทิงรอบโลก แอบถ่าย "เจิ้งอี้เจี้ยน" บนเครื่องบินชาวเน็ตชมยังหล่อแม้เกือบ 60

นักแสดงและนักร้องชื่อดังแห่งฮ่องกง "เจิ้งอี้เจี้ยน" วัย 57 ปี กลายเป็นเหยื่อการละเมิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมีภาพเขาหลับบนเครื่องบินถูกถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ งานนี้ชาวเน็ตพากันวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่ไร้ขอบเขต พร้อมเรียกร้องให้แฟนคลับเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนดัง ขณะที่ "เจิ้งอี้เจี้ยน" ยังคงได้รับการชื่นชมว่าเป็น "เทพบุตรไร้กาลเวลา" ทั้งจากผลงานบันเทิงและฝีมือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่านับพันล้าน"คูจุนยอบ" นักร้องชื่อดังชาวเกาหลีใต้ยังคงจมอยู่กับความเศร้าหลังการจากไปของภรรยา "ต้าเอส" โดยมีรายงานว่าเขาเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพภรรยาที่จินเป่าซานทุกวันจนแม่ของ "ต้าเอส" ถึงกับเอ่ยปากเป็นห่วง พร้อมเผยผ่าน "ไป๋ปิงปิง" นักแสดงไต้หวันว่า ทั้ง "คูจุนยอบ" และน้องสาวของ "ต้าเอส" ยังไม่อาจก้าวผ่านความสูญเสียได้ โดยเฉพาะแม่ผู้สูงวัยที่เผชิญกับความว่างเปล่าในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่ "ต้าเอส" เสียชีวิตด้วยปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ขณะพักผ่อนที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์สตูดิโอ Warner Bros ประกาศเดินหน้ารีเมกภาพยนตร์รักระทึกขวัญระดับตำนาน "The Bodyguard" ที่เคยนำแสดงโดย "เควิน คอสต์เนอร์" และ "วิทนีย์ ฮิวสตัน" โดยได้ "แซม เรนช์" ผู้กำกับจากสารคดีคอนเสิร์ต "Taylor Swift: The Eras Tour" และ "โจนาธาน เอ. อับรามส์" มือเขียนบทจาก "Juror No. 2" มาร่วมงาน โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูภาพยนตร์คลาสสิกของ Warner Bros ซึ่งยังรวมถึง "The Matrix", "Beetlejuice" และ "Practical Magic" โดยแฟนหนังต่างจับตาดูว่าใครจะมารับบทเป็น "แฟรงค์ ฟาร์เมอร์" และ "ราเชล มาร์รอน" ในเวอร์ชันใหม่นี้นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ "รามี มาเลค" และ "เอ็มมา คอริน" นักแสดงจากซีรีส์ "The Crown" ได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันแบบเป็นส่วนตัวนานกว่าสองปี โดยมีรายงานว่าทั้งคู่แยกทางกันมาสักระยะแล้ว โดยไม่มีการชี้แจงจากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบ้านหรูมูลค่า 5 ล้านปอนด์ในย่านแฮมป์สเตดที่เคยใช้ชีวิตร่วมกัน แม้จะเลิกรา แต่ทั้ง "คอริน" ซึ่งปัจจุบันรับบท "อลิซาเบธ เบนเน็ต" ในโปรเจกต์ใหม่ของ Netflix และ "มาเลค" ต่างยังคงเดินหน้าทางอาชีพอย่างต่อเนื่องในวงการบันเทิง