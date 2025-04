RBSO Russian Tour ปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยวไทย - รัสเซีย

ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ หลังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการออกทัวร์แสดงคอนสิร์ตครั้งแรกในสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องในโอกาสปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยวไทย - รัสเซีย โดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ตลอดสี่ทศวรรษของวง RBSOการแสดงจัดแสดงในหอแสดงดนตรี St. Petersburg Philharmonia นครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568 และ หอแสดงดนตรี Zaryadye Concert Hall กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 วง RBSO ได้นำเสนอผลงานเพลงของผู้ประพันธ์ชาวไทย ร่วมด้วยสองศิลปินเดี่ยวชาวรัสเซีย ดมิทรี มาสลีฟ นักเปียโน และไกด์ คาซาเซียน ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร เปิดการแสดงด้วยบทโหมโรง “Siam Soundscapes” ผลงานการประพันธ์ของ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินแห่งชาติ บทเพลงนี้มีแนวความคิดหลักในการนำเสนอคือ นำเสียงดนตรีจากราชอาณาจักรไทยหลาย ๆ ภูมิภาคมาประยุกต์และเรียงร้อยกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียว โดยสื่อความหมายว่าพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ปกครองประเทศอย่างยิ่งใหญ่ไฮไลต์ของรายการผลงานการประพันธ์โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “Le Mariage de minuit - Fantaisie pour piano et orchestre” สำหรับเปียโนและวงออร์เคสตร้า บรรเลงเดี่ยวโดยนักเปียโนชื่อดังชาวรัสเซีย ดมิทรี มาสลีฟ และบทเพลง Concerto for Violin and Orchestra “Nefreretta” บรรเลงเดี่ยวโดยนักไวโอลินชื่อดังชาวรัสเซีย ไกด์ คาซาเซียน บทพระนิพนธ์เพลง “Le Mariage de minuit - Fantaisie pour piano et orchestre” ได้แสดงความโดดเด่นของเปียโนร่วมกับออร์เคสตร้าในแบบ piano concerto มีการใช้เทคนิคดนตรีร่วมสมัยที่หลากหลาย บทเพลงมีความซับซ้อนทางด้านเทคนิคการประพันธ์ แต่ก็มีทำนองที่ไพเราะจับต้องได้ ส่วนบทพระนิพนธ์ Concerto for Violin and Orchestra “NEFRETTA” มีทั้งหมด 4 กระบวน ใช้บันไดเสียงและเสียงประสานที่แสดงภาพของดินแดนในจินตนาการ ตลอดจนให้เครื่องตีมีบทบาทสำคัญทั้งเพลงเปิดการแสดงในครึ่งหลังด้วยบทเพลง “Fantasy on the Themes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” บทเพลงนี้เป็นการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 มาไว้ในแบบซิมโฟนี ประกอบด้วยทั้งหมด 4 กระบวนตามมาตรฐานของดนตรีตะวันตก โดยผู้ชมการแสดงทั้งสองเมืองยืนปรบมืออย่างกึกก้องในหอแสดงทั้งเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก และมอสโก วง RBSO ได้แสดงเพลงพิเศษมอบให้ผู้ชมด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่งวง RBSO ได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นจากท่านผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก โดยได้จัดงานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะ ณ เรือนรับรองเมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ในการกล่าวต้อนรับของท่านผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ได้แสดงความห่วงใยชาวไทยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย และได้แสดงความสำนึกในพระกรุณาที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธออนุญาตให้วง RBSO เดินทางมาแสดงในครั้งนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพียงหนึ่งวัน ขณะเดียวกัน นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ได้เน้นย้ำว่าการแสดงดนตรีในครั้งนี้เป็นการนำเสนออัตลักษณ์และความภูมิใจทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงการแสดงคอนเสิร์ตของ RBSO ในสองเมืองเอกของรัสเซียในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมชาวรัสเซียซื้อบัตรเข้าชมเต็มโรง และ มีบุคคลสำคัญของไทย และรัสเซียเข้าชมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายยูริ โควัลชุค สุลกิตติมศักดิ์ประจำนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐ รัสเซีย นายอเล็กซานเดอร์ เบโกลฟ ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก รวมถึงนายเยฟเจนี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำกรุงเทพ กล่าวยกย่องว่าเป็น ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย ดนตรีมีพลังอันลึกซึ้งในการเชื่อมโยงผู้คนเกินกว่าภาษาใดๆ และสามารถเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริง ผู้ชมและสื่อรัสเซีย อาทิ Izvestia กล่าวชื่นชมว่าวง RBSO ได้นำเสนอกลิ่นอายแห่งโลกตะวันออกที่ผสมผสานกับขนบธรรมเนียมดนตรีของตะวันตกได้อย่างลงตัว และกล่าวเสริมว่า การแสดงดนตรีครั้งนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอารยธรรม นายยูริ โควัลชุค กงสุลกิติ กล่าวการแสดง RBSO Russian Tour ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างชื่อเสียงของวง RBSO บนเวทีโลก แต่ยังตอกย้ำพลังของดนตรีในความเป็นภาษาสากลอีกด้วย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ ได้แสดงความรู้สึกหลังจบการแสดงคอนเสิร์ต ด้วยความสำเร็จของการแสดงครั้งนี้ วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้ตอกย้ำบทบาทของวงในฐานะทูตวัฒนธรรมของไทยและเป็นวงออร์เคสตร้าที่มีมาตรฐานสากลพร้อมเปล่งประกายบนเวทีนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ