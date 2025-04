Tatler เปิดตัวงานประกาศรางวัล ‘Tatler Best Thailand’ พร้อมเปิดตัว ‘Tatler Best Thailand Guidebook’ ครั้งแรกในไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย -ภายใต้การดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมีเดียชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียเตรียมจัดงานประกาศรางวัล Tatler Best Thailand เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองและยกย่องที่สุดแห่งวงการอาหาร บาร์ และการบริการของไทย โดยจะมีการเผยรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมชั้นนำแห่งปี ในวันที่ 24 เมษายนนี้ที่สุดแห่งการยกย่องความเป็นเลิศในวงการอาหาร บาร์ และโรงแรมTatler Best คือคู่มือแนะนำ 100 อันดับโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ชั้นนำที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุดของเอเชีย เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมบริการและประสบการณ์รับประทานอาหาร ประกอบด้วยรางวัล Best in Class ทั้งหมด 27 รางวัล แบ่งเป็น 11 รางวัลสำหรับโรงแรม 9 รางวัลสำหรับร้านอาหาร และ 7 รางวัลสำหรับบาร์ยกระดับมาตรฐานด้วยการคัดสรรโดยคอมมูนิตี้นักชิมและนักเดินทางผู้รู้จริงทั่วภูมิภาคเอเชียTatler Best มีความโดดเด่นและแตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ด้วยการคัดเลือกและนำเสนอภาพรวมของแวดวงอาหารและการบริการที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชีย ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการคัดเลือกโดย Tatler คอมมูนิตี้ รวมถึงนักเดินทางระดับโลก นักชิมอาหารระดับแถวหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มจากทั่วเอเชีย ที่มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่านักเดินทางผู้เปี่ยมรสนิยมในภูมิภาคเตรียมพบการประกาศรางวัลครั้งแรกในไทยนอกจากการเปิดตัวหนังสือคู่มือ Tatler Best Thailand Guidebook ฉบับปี 2025 แล้ว ยังมีการจัดงานประกาศรางวัลให้แก่เจ้าของกิจการ เชฟ บาร์เทนเดอร์ และผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายนนี้ ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ ความสร้างสรรค์ การสร้างมาตรฐานใหม่ๆ และความสำเร็จของทุกธุรกิจ โดยร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกใน Tatler Best Thailand ปีนี้ยังจะไ้ด้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคเอเชียในงาน Tatler Best Asia ปลายปีนี้ที่เตรียมกลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อมอบรางวัลให้แก่ร้านอาหาร บาร์ โรงแรม ตลอดจนบุคลากรมากความสามารถในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วเอเชียงาน Tatler Best Thailand จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับโรงแรม Park Hyatt Bangkok, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand), Bacchus Global, Evian, Encore Asia, HEH Phuket, Independent Wine & Spirit (Thailand), Jagota (Thailand), KHAAN, Mouton Cadet, Patt Bangkok, Penfolds, Tamarind Restaurant Phuket, TWG Tea Thailand, Vanichwathana (Bangkok) และ Vinum Lectorสั่งจอง Tatler Best Thailand Guidebook ได้แล้ววันนี้Tatler Best Thailand Guidebook คู่มือที่รวบรวมรายชื่อร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึก เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า (pre-order) แล้ววันนี้ผ่าน LINE Shopping ที่ https://tinyurl.com/ejupmkry หรือเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official: @tatlerthailand