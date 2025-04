ไอคอนสยาม เชิญชมนิทรรศการ บุษบกเกริน (จำลอง) สถาปัตยกรรมทรงปราสาทในประวัติศาสตร์ไทย

สถาปัตยกรรมทรงปราสาทที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานสิ่งที่ควรสักการะ เช่นพระพุทธรูป พระเจดีย์ หรือแม้แต่บุษบกธรรมาสน์ที่ไว้ใช้สำหรับพระสงฆ์ แต่บุษบกวังหน้า ที่เริ่มขึ้นเมื่อยุคสมัยของรัชกาลที่ 1 นั้น ถือเป็นเอกอุ แห่งสยามซึ่งกลายเป็นตำนานแห่งความงดงามทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทย เพราะมีโครงสร้างที่แยบยลและซับซ้อน มีขั้นตอนอันประณีตมากมายหลากหลายเทคนิคไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ไทยคราฟต์สตูดิโอ จัดแสดงนิทรรศการ บุษบกเกริน ซึ่งเป็นการจำลองบุษบก จากบุษบกเกรินวังหน้า ที่สร้างขึ้นเพื่อประจำพระที่นั่งท้องพระโรงวังหน้า หรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าพระที่นั่ง ราชบัลลังก์ ที่ใช้ประทับออกว่าราชการ มีการทำนุบำรุง และอนุรักษ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันใช้คำเรียกว่าบุษบกเกริน) ปัจจุบันองค์จริงตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร (วังหน้า) ซึ่งบุษบกจำลองนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือจากไทยคราฟต์สตูดิโอ ความพิเศษของงานชิ้นนี้ สร้างโดยใช้ไม้สักแท้ทั้งหมด ขึ้นโครงสร้างแบบโบราณไม่ใช้ตะปู ประดับกระจก ตามแบบโบราณ ลวดลายแกะสลักด้วยไม้โมก และประกอบด้วยชั้นประดับยักษ์ ชั้นประดับครุฑ ชั้นประดับเทพพนม ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ออกแบบตามขนาดและลวดลายที่ถอดแบบมาจากภายในพระบรมมหาราชวัง โดยการสร้างสรรค์บุษบกนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากความภาคภูมิใจ ในความเป็นช่างฝีมือไทย และการยกย่องภูมิปัญญาของการสร้างอย่างช่างไทยโบราณ งานช่างสิบหมู่ ซึ่งมีองค์ความรู้ ชั้นเชิงอันแยบยลประณีตและถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ช่างฝีมือรุ่นใหม่ที่มีใจรักและศรัทธาในภูมิปัญญาของครูผู้ให้ความรู้อย่างแท้จริง โดยไอคอนสยาม และไทยคราฟท์สตูดิโอ ได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความงดงาม เพื่อเผยแพร่และรักษามรดกภูมิปัญญาทางศิลปะไทยให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นการชมนิทรรศการบุษบกเกรินที่ไอคอนสยามไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงความงดงามของศิลปะไทย แต่ยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ผ่านกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จากแบรนด์ divana ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอม และ Luxury Spa ซึ่งได้เลือกกลิ่น Queen Of The Night หนึ่งในกลิ่นที่โดดเด่นที่สุด จาก Collection Phenomenon คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดจาก divana ที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้การชมบุษบกมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกลิ่นหอมนี้นำเสนอความสง่างามและลึกลับจากดอกไม้ไทย 8 ชนิดที่ส่งกลิ่นหอมในยามค่ำคืน ช่วยสร้างความสงบและความสุขุมให้กับผู้สัมผัส การรับรู้กลิ่นนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นประสาทสัมผัส แต่ยังสร้างจินตนาการและความทรงจำที่ลึกซึ้ง ทำให้ผู้ชมสามารถดื่มด่ำกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่การได้สัมผัสกลิ่นหอมในนิทรรศการนี้เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านเวลาและอารมณ์ สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นและสงบในขณะเดียวกัน กลิ่น Queen Of The Night ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ครบถ้วนและน่าจดจำสำหรับผู้เข้าชมไอคอนสยาม ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงามงดงามของ “บุษบกเกริน” งานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่หาชมได้ยาก โดยจะจัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2568 ณ บริเวณ Walk Way ชั้น M ไอคอนสยาม