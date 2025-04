“บีเวอร์ – พรรษพล” Friend of Glassiq เปิดภาพแฟชั่นเซ็ตคอลเลคชันแว่นตา glassiq | bever เป็นครั้งแรก! Beyond Ordinary แว่นที่ตอบโจทย์ทั้งสไตล์และฟังก์ชันในคู่เดียว

เพราะแว่นตาคือสไตล์ที่สะท้อนความเป็นคุณ! Glassiq (กลาสสิค) สตาร์ทอัพแว่นตาชื่อดังของประเทศไทย เปิดตัวคอลเลคชันแว่นตา Glassiq | Bever ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond Ordinary แว่นที่ตอบโจทย์ทั้งสไตล์และฟังก์ชันในคู่เดียว พร้อมสร้างสไตล์ในแบบของคุณได้อย่างมั่นใจ โดยมีนักแสดงหนุ่มสุดฮอต บีเวอร์ - พรรษพล เจนสรรพกิจกุล ร่วมถ่ายทอดคาแรคเตอร์ผ่านแฟชั่นลุค 4 สไตล์กับแว่นตาดีไซน์สวย คุณภาพดี ในฐานะ Friend of Glassiq แคมเปญครั้งนี้Office Style แว่นรุ่น Boyd แว่นกรอบเหลี่ยมดีไซน์เท่ ลุคทำงานที่เหมาะกับวันที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ แต่ยังคงแฝงความเท่และมีสไตล์ในตัวเอง กรอบเหลี่ยมที่โดดเด่นช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับใบหน้า แมตช์กับเสื้อเชิ้ต เนกไท เลเยอร์ด้วยเสื้อแจ็กเกตหนังทรงพอดีตัว หรือจะสูทโทนเข้ม ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสมาร์ทมีสไตล์Smart Casual แว่นรุ่น Harvey แว่นทรงมนดีไซน์ทันสมัย ลุคสบายแต่ยังดูดีมีสไตล์ เหมาะกับวันทำงานลำลองหรือวันพักผ่อนที่ยังต้องการให้ลุคดูเนี้ยบ กรอบทรงมนช่วยให้บุคลิกดูอ่อนโยนและเป็นมิตร แมตช์กับ Blazer ทรงแฟชั่นและกางเกงยีนส์ ยิ่งอัปลุคให้ดูดีในทุกมูฟเมนต์Street Style แว่นรุ่น Nelly แว่นกรอบใสเลนส์สี Colorwear ช่วยเพิ่มความสนุกให้ลุคดูทันสมัย มีความเท่ อิสระ และสะท้อนความเป็นตัวเองได้อย่างโดดเด่น แมตช์กับเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์แนวสตรีท ทำให้ลุคมีความยูนีกเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครSummer Vibe แว่นรุ่น Berta แว่นกรอบใส น้ำหนักเบา เมื่อสวมใส่กรอบใสสีชมพูจะช่วยขับให้ใบหน้าดูสว่างขึ้นทันที พร้อมดีไซน์เบาสบาย ไม่กดทับ เอื้ออำนวยให้ใส่ได้ตลอดทั้งวัน แมตช์กับเสื้อเชิ้ตยีนส์สุดชิค กางเกงขาสั้นง่ายๆ และเพิ่มลูกเล่นด้วยกิมมิกสร้อยคอให้ลุคดูน่าสนใจขึ้น เหมาะสำหรับวันพักผ่อนสบายๆ หรือ เดินชิลริมหาดคุณบีเวอร์ - พรรษพล เจนสรรพกิจกุล Friend of Glassiq กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับ Glassiq ครับ เพราะเป็นสตาร์ทอัพแว่นตาชื่อดังของเมืองไทยที่ทุกคนมั่นใจในคุณภาพ ดีไซน์แว่นมีความทันสมัย ใส่แล้วดูดีมีสไตล์มีความเป็นแฟชั่น เสริมลุคของเราให้มีเอกลักษณ์ รู้สึกมั่นใจขึ้นครับ อย่างคอลเลคชันล่าสุด Glassiq | Bever ผมได้ร่วมถ่ายแฟชั่นเซ็ตคู่กับแว่นตารุ่นต่างๆ ยิ่งการันตีได้เลยว่าแว่นของ Glassiq ตอบโจทย์ทั้งสไตล์และฟังก์ชันในคู่เดียว ได้เห็นตัวเองในลุคใหม่ ไม่ซ้ำแบบเดิม ไปได้สุดสมกับคอนเซปต์ Beyond Ordinary ทุกคนต้องมาลองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”สำหรับคอลเลคชันแว่นตา Glassiq | Bever ประกอบด้วยแว่นตาคุณภาพที่มาพร้อมกับสไตล์ มีทั้งหมด 6 รุ่น Nelly, Boyd, Berta, Benny, Norman และ Harvey ราคาซื้อกรอบแว่นพร้อมเลนส์เริ่มต้นที่ 1,990 บาท จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน Glassiq สาขา The Emsphere ชั้น 2, เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น G และ เซ็นทรัลนครสวรรค์ ชั้น G และ พร้อมกับเว็บไซต์ www.glassiq.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/glassiqInstagram: https://www.instagram.com/glassiq/TikTok: https://www.tiktok.com/@glassiqofficialและ LINE (@glassiq):https://lin.ee/jSwVfd1#GlassiqxBever #BeyondOrdinary