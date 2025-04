SNL สร้างเรื่อง! ล้อเลียนฟัน–สำเนียง "เอมี ลู วูด" นักแสดง White Lotus สวนกลับ “ไม่ตลกและใจร้าย”

ในสเก็ตช์พิเศษก่อนบันทึกเทปที่ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ชื่อว่า The White Potus ทีมงาน SNL ได้เสียดสีครอบครัวทรัมป์ระหว่างการเดินทางในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกับซีรีส์ฮิตของ HBO อย่าง The White Lotusจอน แฮมม์ รับบทเป็นโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ โดยแต่งตัวคล้ายกับตัวละคร Rick ของวอลตัน ก๊อกกินส์ และมีฉากร่วมกับตัวละคร Chelsea ที่แสดงโดย ซาราห์ เชอร์แมน ซึ่งแต่งตัวเลียนแบบวูด ด้วยการใส่วิกผมยาวสีน้ำตาล และฟันปลอมขนาดใหญ่ที่ดูเกินจริงในฉากหนึ่ง เชอร์แมนกล่าวด้วยสำเนียงเกินจริงว่า “ฟลูออไรด์คืออะไรเหรอ? … อุ๊ย ลิงนั่น!” ซึ่งวูดมองว่าเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์และสำเนียงของเธอหลังรายการออกอากาศ วูดได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่แสดงความรู้สึกว่า “พูดตามตรง ฉันว่ามันใจร้ายและไม่ตลกเลย xo” พร้อมเขียนเสริมว่า “รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม อาจจะลบทีหลัง X” และยังกล่าวอีกว่า “@nbcsnl ใจร้าย ส่วน @hbo ใจดีและไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย อย่าไปยุ่งกับเขาเลย”เธอยังวิจารณ์เพิ่มเติมว่า “มันน่าเสียดายจริงๆ เพราะตอนดูรายการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ฉันสนุกมาก … ใช่ ล้อเลียนได้อยู่แล้ว เพราะนั่นคือคอนเซปต์ของรายการ แต่ควรมีวิธีที่ฉลาดและลึกซึ้งกว่านี้”แม้ผู้ชมบางส่วนจะชื่นชอบสเก็ตช์ดังกล่าว แต่ก็มีหลายเสียงบนโลกออนไลน์ที่เห็นด้วยกับวูด โดยกล่าวว่าสเก็ตช์นี้ “เกินไป” และ “ล้อเลียนเธอโดยไม่จำเป็น”หนึ่งในคอมเมนต์ระบุว่า “เป็นสเก็ตช์ที่ดี แต่ไม่จำเป็นต้องล้อเลียนเอมีเลย มันดูใจร้ายกับนักแสดงที่น่ารักคนหนึ่ง” ขณะที่อีกคนเขียนว่า “ตอนดูฉันรู้สึกแย่ที่เขาทำแบบนั้น ฉันว่าฟันของเธอสวยแล้ว และเธอก็สวยมากอยู่แล้ว”ในเวลาต่อมา วูดระบุว่าเธอได้รับการติดต่อขอโทษจากทีมงาน SNL และแชร์เบื้องหลังจากการถ่ายทำ The White Lotus ผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งอย่างไรก็ตาม วอลตัน ก๊อกกินส์ ซึ่งรับบท Rick กลับโพสต์คลิปสเก็ตช์พร้อมเขียนว่า “ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ สุดยอดมากกกกกกก” พร้อมแซวตัวเองว่า “จอน... ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันถูกเลือกบทผิด”เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียล โดยเฉพาะประเด็นเรื่องขอบเขตของการล้อเลียน และความเหมาะสมของมุกตลกในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับความเคารพต่อกันมากขึ้น