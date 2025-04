“อีจุนฮยอก” (Lee Jun Hyuk) เจ้าของบทบาท “คุณเลขายูอึนโฮ” สวัสดีวันสงกรานต์

ทำเอาแฟนๆ อดใจรอแทบไม่ไหว เตรียมนับถอยหลังรอวันจะได้เจอตัวจริง พระเอกเกาหลีสุดฮอตเจ้าเสน่ห์ “อีจุนฮยอก” (Lee Jun Hyuk) เจ้าของบทบาท “คุณเลขายูอึนโฮ” พ่อหนุ่มไมโครเวฟ อบอุ่น ลุคหล่อกระชากใจจากซีรีส์สุดฮอต “Love Scout” ที่จะมางานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย “2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING IN BANGKOK [LET ME IN]” ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 17:00 น. ณ PHENIX GRAND BALLROOM ชั้น 5แต่ก่อนจะถึงวันงาน อีจุนฮยอก ก็ทำเอากรี๊ด เพราะเอาใจแฟนๆ ชาวไทยด้วยการส่งข้อความสุดพิเศษส่งตรงจากเกาหลีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ “สวัสดีปีใหม่ไทย แล้วพบกันเร็วๆนี้นะครับ” ใส่ใจขนาดนี้แฟนคลับยิ่งชื่นใจ เพราะ “เลขายู” ดูแลดี๊ดีทำหน้าที่สุดยอดเลขาแบบไม่มีพัก!! ใครยังไม่มีบัตรรีบจับจอง ทางเว็บไซต์ www.theconcert.com หรือทางลิงค์ https://www.theconcert.com/concerts/lee-jun-hyuk-fan-meeting-in-bangkok พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ได้ไปจ้องตาใกล้ๆ คราวนี้เสียดายแย่!!!