“INK WARUNTORN” แจกความสดใสฉลองสงกรานต์แบบสุดฟิน!! บนเวที “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

สยามพารากอน ตอกย้ำจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย INGU และ JOOXมอบประสบการณ์เหนือระดับ สุด Extraordinary ฉลองซัมเมอร์สุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศสวยโลกตะลึง ไปกับงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ครั้งแรกของสวนดอกไม้เหนือจินตนาการสุดตระการตา ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกประสาทสัมผัส และเตรียมพบกับความสนุกกับ Water Cannon ที่จะมาสาดความชุ่มฉ่ำที่พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2568 ตื่นตากับโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย!! THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนชื่นชมผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ในทุกแง่มุม พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีที่จะมอบรอยยิ้มและความสุข ก่อนไปกระตุกความเร็วของหัวใจกับคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยตลอด 7 วันเต็ม !!! เสริมทัพด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่าตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2568 ณ สยามพารากอนดับร้อนอุณหภูมิของวันนี้ด้วยเสียงเพลงจากนักร้องสาวสวยเสียงใส “INK WARUNTORN” บรรยากาศช่วงเย็นของวันนี้ พาร์ค พารากอน เต็มไปด้วยแฟนๆ ที่มารอต้อนรับสาวอิ๊งค์อย่างเนืองแน่น ทันทีสาวอิ๊งค์เปิดตัวมา พาร์ค พารากอนที่สดใสจากสวนดอกไม้เหนือจินตนาการอยู่แล้ว ก็สดใสเพิ่มขึ้นอีกทันตา และซัมเมอร์นี้สาวอิ๊งค์ก็ไม่พลาดเตรียมโชว์พิเศษ และยกทัพเพลงดังมาฝากแฟนๆ สยามพารากอน กันแบบไม่มีกั๊ก เรียกได้ว่าคนฟังละลายไปตามๆ กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีโชว์สุดพิเศษส่งตรงจากประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์ THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลก สามารถตามชมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. และ 20.00 น.พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับเอลิสต์แถวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาสร้างสีสันและมอบความสุขในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง บริเวณ แกรนด์ สเตจ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน• 13 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ร่วมสาดความมันส์ไปกับบอยกรุ๊ปสุดฮอต “PROXIE”ที่จะมาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงแข่งกับอากาศของซัมเมอร์ปีนี้• 14 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียงต้อนรับผู้ชนะจากรายการเซอร์ไววัลดังระดับโลก "NexT1DE" ที่จะมาระเบิดความร้อนมอบความสดใสให้กับช่วงเทศกาล15 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป กระตุ้นอะดรีนาลีนไปกับ “JAYLERR” เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสความสนุกแบบเต็มแม็กซ์• 16 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ส่งท้ายซัมเมอร์สุดฮอตไปกับโชว์อันร้อนแรงของ 7เมมเบอร์สาวสุดจี๊ดแห่งปีอย่าง “4EVE” ที่เตรียมมาเขย่าเวทีสยามพารากอนให้ลุกเป็นไฟความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สยามพารากอน ร่วมกับ Documentary Club นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศเย็นย่ำค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขกับภาพยนตร์สารคดีหาชมยาก 6 เรื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เม.ย. 2568 ณ SCBX NEXT STAGE อาทิ KEDI, US OUR PETS AND THE WAR, HAPPYENDKIDS, KONFERENCE, THE MAKING OF A JAPANESE และ THE NEW RIJKSMUSEUMสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น จัดเต็มโปรโมชั่นกับแคมเปญ “Siam Paragon Ultimate Summer Deals” พิเศษเฉพาะสมาชิก ONESIAM SuperApp ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ์ในวันที่ 10 เม.ย. 2568 และสำหรับลูกค้าทั่วไป รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2568 โดยช้อปฯ สินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 18,000 บาทขึ้นไป (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ช้อปเพียง 16,000 บาทขึ้นไป) แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 800 บาท สำหรับใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ และคูปองเงินสด 300 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่มรวมสูงสุด 1,500 ONESIAM Coins เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ​นอกจากนี้ พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “THE EPIC SUMMER - CATION” มหากาพย์นักช้อปแห่งปี มอบประสบการณ์การ ช้อป กิน เที่ยว รวมสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 70% พร้อมรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ้ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 เม.ย.2568 นี้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดหรรษาในฤดูกาลแห่งความสดใสในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.2568 นี้ ณ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp