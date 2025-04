“น้ำเหนือ-วารี งามขำ” คว้ามงแรกของโลก “Miss Xishi Thailand 2025” พร้อมรับเงินสด 6 หลักบนเวที

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกวดนางงาม เวทีค้นหา สาวงามที่สวย สุขภาพดี นำเสนอ Healthy is the New Beauty สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่By ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นตำหรับ ตราไซซี เมื่อ "น้ำเหนือ-วารี งามขำ" สาวงามผู้เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสามารถ คว้ามงกุฎ Miss Xishi Thailand 2025 คนแรกของโลก ไปครองอย่างสง่างาม ในค่ำคืนอันเจิดจรัสของการประกวดรอบตัดสิน ที่จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมาก ณ UNION MALL ไม่เพียงแต่เป็นการคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติมิสไซซีคนแรก เธอยังได้รับรางวัลเงินสด 150,000 บนเวทีบรรยากาศรอบ FINAL Miss Xishi Thailand 2025 ภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดสาวงามทั้ง 14 สาวงาม ชูป้ายไฟ ตะโกนเรียกชื่อนางงาม อย่างคึกคัก เหล่าสาวงามผู้เข้าแข่งขันต่างก็แสดงศักยภาพและความโดดเด่นของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ ทั้งในรอบแนะนำตัว รอบชุดว่ายน้ำ รอบชุดราตรี และการตอบคำถามที่แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและทัศนคติอันน่าประทับใจ ในทุกรอบจะได้รับคำคอมเม้นท์ แนะนำ จากท่านคณะกรรมการ คุณขิง-ชัญญานุช ผู้จัดการกองประกวด,พรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์,รัก-สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์,อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์,ท่านเปา-อนุชา,บิว-เดอะวอยซ์ จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ,หนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม,เต๋า-ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์,ครูไอซ์-นพดล แป้นวงค์,โค๊ชฝน โค๊ชสอนการตลาดออนไลน์ และชม Special Show จาก ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ นักร้องสาวเสียงทรงพลังที่มอบความประทับใจผ่านเสียงเพลงในช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดก็มาถึง พิธีกรได้ประกาศรางวัลพิเศษ ขวัญใจ Social Media ได้แก่ อีน-ปาณิศา สุทธิสว่าง รับเงินสด 30,000บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฏ, รางวัล The BEST SELLER STAR ได้แก่ กัสจัง-นัฐภัสสร จรัญพุฒิพัฒน์ รับเงินสด 80,000บาท พร้อมสายสะพาย และมงกุฏและพิธีกรได้ประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ตำแหน่งรองอันดับ 4 ได้แก่ แอน-อรวรรณ จารุตันติ์รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฏตำแหน่งรองอันดับ 3 ได้แก่ ฝน-กัญญาภัค อินทรักษารับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฏตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ คิตตี้-ปุญณดา บวรธนสกุลรับรางวัลเงินสด 60,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฏตำแหน่งรองอันดับ1 ได้แก่ อีน-ปาณิศา สุทธิสว่างรับรางวัลเงินสด 80,000บาท พร้อมสายสะพาย และมงกุฏพิธีกรได้ประกาศชื่อ น้ำเหนือ-วารี งามขำ ให้เป็นผู้ชนะเลิศ Miss Xishi Thailand 2025 รับรางวัลเงินสด 150,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฏ ท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังกึกก้อง น้ำเหนือคว้ามงกุฎและสายสะพาย พร้อมด้วยรางวัลเงินสดจำนวน 6 หลัก ซึ่งสร้างความยินดีให้กับเจ้าตัวและแฟนคลับเป็นอย่างมาก ทีมมิสไซซี 2025 ทั้ง 6คน ดำรงตำแหน่งและพร้อมปฎิบัติหน้าที่พรีเซ็นเตอร์และนำเสนอความงามจากภายในสู่ภายนอกMiss Xishi Thailand 2025 นำทีมโดย คุณอ้อ ศุทธิสนี วิทยาภัทร์วงศ์" CEO บริษัทกาโน่ ป๊อกซ์ฯ ฟาร์มาซูติคอล" สาวงามทั้ง14 สาวงาม ได้ร่วมทำภารกิจ เก็บตัวที่ จ.เลย ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567 ณ ครัวแอร์พอร์ทเมืองเลย เยี่ยมชมถนนคนเดิน เชียงคาน,เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเลย,อบรมมารยาทการเข้าสังคมให้กับพรฟ้า,อบรมการแสดงกับ อินดี้-อินทัช,เยี่ยมชม แก่งคุดคู้ (ริมโขง),อบรมร้องเพลง โดย บิว เดอะวอยส์,เยี่ยมชมน้ำตกเพียงดิน (วัดถ้ำโพธิ์สัตว์),อบรมการเดินแบบกับ สุลักษณ์,เยี่ยมชม SKYWALK จ.เลย,เทรนการเดินกับครูไอซ์ สาวงงามได้พรีเเซนต์แบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสตรี จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มจากยาน้ำบำรุงเลือดสตรีสู่ยาสมุนไพรต้นตำรับสำหรับสตรี คืนความสาว บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ได้มาตรฐานการรับรอง อย. อย่างถูกต้อง บริษัทยาสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปีเวทีการประกวด Miss Xishi Thailand 2025 ไม่ได้เป็นแค่การประกวด ด้าน คุณอ้อ ศุทธิสนี วิทยาภัทร์วงศ์ ยังเปิดทางให้สาวงามได้เดินตามความฝัน ทั้งด้านพรีเซนเตอร์,การแสดง,ร้องเพลง พร้อมผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไป ภายใต้ทีมมิสไซซี2025#MXT#XishiThailand#XishiThailand2025#XishiThailandOfficial#MissXishiThailand2025#ประกวดนางงาม