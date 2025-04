“ต่าย อรทัย” โสดสนิท! มีคนเข้ามาแต่ยังไม่ใช่ เผยสเปกต้องเข้าใจกันทุกเรื่อง

ก้าวสู่วัย 45 ปีแบบสวยไม่สร่าง สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวดอกหญ้าในป่าปูนซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนแอบสงสัยว่า สวยขนาดนี้มีคนดูแลหัวใจหรือยัง ล่าสุดได้เจอสาวต่าย ที่มาร่วมโชว์พิเศษในงานแถลงข่าวโครงการ We love Thailand, the music beyond frontiers EU2025 (เรารักประเทศไทย ดนตรีไม่มีพรมแดน เฟสติวัล) เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องความรักให้ฟังว่า ตอนนี้โสดสนิท เพราะดูแลหัวใจตัวเองก็มีความสุขดี“เอาเป็นว่าดูแลหัวใจตัวเองก็มีความสุขดี เอาจริงๆ นะคะ ตอนนี้ก็มีความสุขมาก บาลานซ์ดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัว ดูแลธุรกิจ แล้วเราก็ยังมีความสุขที่อยากออกไปร้องเพลง ต่ายคิดว่าเราเก็บเกี่ยวตรงนี้ มันจะค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อก่อน ตอนที่เราเริ่มมีชื่อเสียง มันอาจจะมากับความเหนื่อยล้า เราบาลานซ์ชีวิตไม่เป็น อาจจะรู้สึกเบื่อ แต่ว่าวันนี้เราพอจะเข้าใจเป็นศิลปิน เราก็บาลานซ์ชีวิตให้เหมือนอาชีพอื่นๆ ได้ มันก็นำพาให้เราทำงานอย่างมีความสุข ทุกอย่างก็มาด้วยความคุณภาพ ในทุกเรื่องมันก็ส่งผล มีคู่ มีแฟน มีได้ มันก็ดีถ้ามีความสุข (หัวเราะ)”เวลาเหนื่อยงานก็แอบคิด อยากให้มีคนมาดูแล“ต่ายเชื่อว่าทุกคนมีเวลาเรารู้สึกท้อ รู้สึกล้า หรือเหนื่อยจากงาน เราอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆ อยู่แล้ว อยากมีใครสักคนคอยรับฟังในสิ่งที่เราเป็นทุกข์ แต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้”ยอมรับมีคนเข้ามาคุย แต่ยังไม่รู้สึกว่าใช่“มีคนเข้ามาคุย แต่ตัวเราเองยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบจังเลย อยากจะใช้ชีวิตด้วย ส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบแฟนเพลง แฟนคลับมากกว่า หรือบางคนก็มาให้เราเห็นเลยว่ามายังไง แต่เราก็รู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ ก็ไม่ได้เปิดหรือไม่ได้ปิดค่ะ แค่เรายังไม่เจอเฉยๆ มากกว่าค่ะ ดูๆ ไปก่อนดีกว่า ดูชีวิตตัวเองไปก่อนดีกว่า”เผยสเปกชนะใจ ต้องเข้าใจกันทุกเรื่อง อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ทิ้งตัวด้วยได้“ต้องเป็นคนดีแน่นอน ทุกคนอยากได้คนดีแน่นอน แต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจเราทุกเรื่องดีกว่า ถ้าเป็นคนที่เราสามารถที่จะเล่าทุกเรื่องได้ อยู่ด้วยแล้วมีความสุข หรือสามารถที่จะทิ้งตัวไม่ต้องมานั่งกังวลอะไร คิดว่าน่าจะเป็นคนนั้น ตอนนี้โสดสนิทไปก่อนค่ะ (หัวเราะ)”