“นุ่น วรนุช” รับคำวิจารณ์ ร้องเพลงไม่ดี ในรายการจีน

“นุ่น วรนุช” น้อมรับคำวิจารณ์ ร่วมรายการจีน ร้องเพลงไม่ดีเหตุ ป่วย กดดันแต่ก็ตั้งใจ ถือเป็นการเปิดโลกใหม่ๆ เปิดโลกร่วมรายการ Ride the wind 2025 ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเป็นอีกชิ้นงานที่ท้าทายในวัยเลข 4 ของ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี“ กับการบินข้ามประเทศไปร่วมรายการเรียลริตี้ Ride the wind 2025 ที่ นุ่น ต้องทั้งร้องทั้งเต้น ใช้ภาษาจีน และร่วมงานกับนักแสดงหญิงหลายชาติ ซึ่งแม้ในเทปแรก หลายคนอาจจะวิจารณ์เรื่องเสียงร้อง แต่ก็ยังชื่นชมในความกล้าออกจากเซฟโซนของ นุ่น และหลังจากนั้น นุ่น ก็ได้รับคำชมล้นหลามถึงถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดด เมื่อมีโอกาสได้คุยเรื่องนี้กับ นุ่น วรนุช เจ้าตัวได้เผยว่า…."Ride the wind 2025 รายการของประเทศจีน เป็นการรวบรวมผู้หญิง 30 คนที่เคยเดบิวต์มาแล้ว ทำงานมาแล้ว เป็นนักร้องบ้าง เป็นนักแสดง มีอาชีพอยู่แล้ว และมารวมกันจัดกลุ่มทำโชว์ ร้องเพลง เต้น ก็สนุก เป็นอะไรที่ใหม่มาก ก็ดี ได้เพื่อนๆ ค่อนข้างเยอะเลย ทุกคนเก่งมีความสามารถทั้งนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าทุกที่มีความกดดัน มีความเก่ง มีสตอรี่ต่างๆ กว่าเขาจะได้มาถึงตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยาก ทุกคนเขาตั้งใจทำ เราเห็นความตั้งใจทำของทุกคนเราก็ต้องไม่ย่อท้อ นุ่นมีโอกาสได้ไป ก็ได้ไปเรียนรู้งานใหม่ๆ ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ ยากมาก แต่ก็สนุกค่ะนุ่นได้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเรียนร้องเพลง เรียนเต้น มาทำกิจกรรม ก็เปิดโลก ได้ทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำ เป็นการสร้างพลังงานชีวิตให้ตัวเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เพราะแต่ละอย่างที่ทำเป็นสิ่งที่ห่างไกลนุ่นมาก ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำ และก็มีอีกหลายคนที่ไม่เคยร้องเพลงมาทำงานนี้ด้วยกัน"น้อมรับทุกคำติชม จากการโชว์แรกคนติเยอะเสียงไม่ได้ แต่หลังจากนั้นมีการพัฒนา ซึ่ง นุ่น วรนุช ขอแจงโชว์แรกเสียงป่วย ร้องได้จบเพลงก็ดีแล้ว“ก็โชคร้ายนิดนึงที่โชว์แรกของตัวเองไม่สบาย ก็คือชุดสีแดง เสียงป่วย เสียงจริงไม่มีการจูน ยากค่ะ ร้องจบก็คือเก่งแล้ว มันหายใจไม่ทันด้วย ค่อนข้างป่วยหนัก แต่พอหลังจากกลับมาจากรอบนั้นก็ดีขึ้น และได้ฝึกร้องภาษาจีน ต้องจำทำนอง เพราะทุกเพลงเป็นเพลงที่เราไม่เคยฟัง แต่เป็นเพลงที่ดังมากๆ ของประเทศจีน ก็ดีค่ะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ก็สนุกดี""นุ่นได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆ ที่ทั้งคนติและคนชม เป็นเรื่องธรรมดา คนที่ไม่รู้ก็ไม่ผิด เพราะว่าเขาไม่ใช่แฟนคลับเราจริงๆ เป็นแค่คนชมคลิป แล้วก็ได้พูด ไม่เป็นไรค่ะ เราก็ยินดีรับฟัง จริงๆ มันก็ไม่ได้ดีที่สุด แต่ว่าก็ดีที่สุดสำหรับที่นุ่นได้ทำแล้ว เพราะว่าแค่ร้องจบก็เก่งแล้วค่ะ เพราะป่วยหนักมาก ไม่ได้ยินเสียงเพลง การได้ยินได้ยินแค่ครึ่งเดียว มันค่อนข้างยากสำหรับตัวนุ่นเหมือนกัน นุ่นเลือกไม่ได้ ก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุด“เผยชื่อจีนของตน คือ เยี่ยว์เลี่ยง ที่แปลว่าพระจันทร์”นุ่นไปที่นั่น มีชื่อจีนว่า เยี่ยว์เลี่ยง เขาบอกว่าหน้าเราสวยเหมือนพระจันทร์ ก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอด กระแสตอบรับจากแฟนจีนดีมาก ก็ขอบคุณแฟนๆ ชาวจีนที่ให้กำลังใจ ปีนี้มีต่างชาติ 2 คน มีไทย กับ ยูเครน ค่ะ แต่ยูเครนเขาอยู่จีนมา 6-7 ปีแล้ว ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจ เพราะเขาก็จะเห็นความยากลำบากในการใช้ชีวิต พี่ๆ ที่ไปด้วยก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ด้วย ทุกอย่างมีกล้องติดตามตัวตลอด เซฟโซนของเราคือห้องน้ำ“เผยเคล็ดลับหน้าเด็กเพราะมาร์คหน้าทุกวัน”เราก็พยายามดูแลตัวเองตามสมควร อาหารการกิน ออกกำลังกาย แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือมาร์คหน้า ต้องมาร์คทุกวัน บางทีมาร์คเช้า มาร์คเย็น มาร์คก่อนไปทำงาน เป็นสิ่งที่นุ่นขาดไม่ได้ มาร์คจนต้องออกมาขายเอง ลองกันได้นะคะมาร์คหน้าแบรนด์ WORRA”