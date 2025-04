“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” จับมือ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” ขนทัพ บอดี้สแลม, พาราด็อกซ์, โมเดิร์นด็อก และศิลปินดังเพียบ ฉลอง 10 ปี ในงาน “Movie on the Beach” ครั้งที่ 10

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีและภาพยนตร์ริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ “Movie on the Beach” ครั้งที่ 10 พร้อมระเบิดความสนุกแบบ เต็มสิบ! ที่ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคอหนังและสายดนตรี ปีนี้ “Movie on the Beach” จัดเต็มด้วยไลน์อัปศิลปินสุดฮอต ที่พร้อมมอบความสนุกและพลังแห่งเสียงดนตรีให้กับทุกคนตลอดค่ำคืน ได้แก่ BODYSLAM (บอดี้สแลม) ตำนานวงร็อกแห่งยุคที่ขนเพลงฮิตมาให้แฟน ๆ ได้กระโดดกันเต็มอารมณ์, URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ) แร็ปเปอร์และนักร้องสุดเท่ ที่จะมาสร้างบรรยากาศสุดชิค รวมไปถึง LIPTA (ลิปตา) และ MEAN BAND (วงมีน) เจ้าของเพลงฮิตที่เต็มไปด้วยความละมุน, Paradox (พาราด็อกซ์) วงร็อกขวัญใจมหาชน และ Moderndog (โมเดิร์นด็อก) ตำนานอัลเทอร์เนทีฟร็อก ที่จะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับเพลงฮิต นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังมีการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งสุดประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล ให้ทุกคนได้พักผ่อนและดื่มด่ำกับโมเมนต์สุดพิเศษ พร้อมเช็คอินริมชายหาด Triple Tree Beach Resort (ใกล้ครัวเม็ดทราย) ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 68 โดยเปิดเข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปคุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างอีกครั้งในปีที่ 10 ของ Movie on the Beach ในปีนี้เราตั้งใจคัดสรรทั้งภาพยนตร์และศิลปินที่ดีที่สุด เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่พิเศษและความสนุกแบบจัดเต็ม พร้อมโปรดักชั่น แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ ให้ได้ชมฟรีตลอดงาน ในบรรยากาศสุดชิลเช่นเดิม พร้อมทั้งภายในงานยังมีบูธกิจกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มาร่วมออกร้านอีกมายมาย หวังว่างานนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้รีเฟรชพลังและสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน”เตรียมแพ็กกระเป๋าแล้วไปสนุกกันที่ “Movie on the Beach” ครั้งที่ 10 กับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แล้วมาเติมเต็มสิ(บ)เพื่อน! ให้สัมผัสความสดชื่น ท่ามกลางเสียงเพลงและภาพยนตร์ริมทะเลไปด้วยกัน! ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 1 บัตร / 1 สิทธิ์ / 1 คน เท่านั้นลงทะเบียนเข้างานฟรี!1. สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน LINE: Thaiticketmajor2. กดรับรหัส โดยทำตามขั้นตอนในแชท และลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบ3. กรอกรหัสเข้างาน และข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดยืนยัน4. รับ QR Code เข้างาน5. นำบัตรประชาชน + QR Code ไปแสดงที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างานติดตามกิจกรรมแจกบัตรและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ME by Major CineAd / Facebook : Chang World เตรียมตัวให้พร้อม! แล้วไปสนุกริมทะเลด้วยกันที่ "Movie on the Beach" ครั้งที่ 10!