“โจอี้ บอย” นำทัพศิลปิน “ลำใย ไหทองคำ-จ๊ะ นงผณี-กระแต” และอีกกว่า 100 ชีวิต ม่วนโจ๊ะ ฉ่ำ มันส์ กับคอนเสิร์ตสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์สนุกที่สุดในไทย

เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึก Plan B, ROV จัดเต็มความมันส์ กับเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “Thai Rhythm Songkran Festival 2025” วันที่ 12–14เม.ย. นี้ ที่ยกขบวนศิลปินตัวท็อปจากทุกแนวดนตรีกว่า 100 ชีวิต นำโดย โจอี้ บอย แร็ปเปอร์และโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดัง ผู้บุกเบิกวงการฮิปฮอปในประเทศไทย ลงทะเบียนร่วมโจ๊ะhttps://thairhythmsongkranfestival.com/12 เม.ย. ปรากฏการณ์ “Arena of Thai Rhythm” ครั้งแรกของการจับมือระหว่าง ROV และ Thai Rhythm โดย กระแต อาร์สยาม และ PROXIEพร้อมการเปิดตัวเพลง “เฟสติวัล” โดย D Gerrard x Zbing Z. แท็กทีมเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟ พร้อมโซนเกม RoV สมจริงที่จะพาแฟน ๆ เข้าสู่โลกของเกมอย่างเต็มอรรถรส13 เม.ย. เปิดเวทีด้วย รำวงสาวเมืองเพชร และ DJ Jay Cardi สนุกต่อกับ ZOLAR แล้วแซ่บโจ๊ะต่อกับรำวงเดอะฟองฟอด แอนด์เฟิร์ส วาไรตี้และ DJ งูเห่า เพิ่มดีกรีโชว์จัดเต็มจากแจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก, ลำไย ไหทองคำ14 เม.ย. โจ๊ะกันต่อกับรำวงกลองยาว และคอนเสิร์ตจาก สิงโต นำโชค, จ๊ะ นงผณี, เดอะฟองฟอด วาไรตี้ และทีมนักร้องจาก The Voiceปิดท้ายความสนุกด้วยไททศมิตรนอกจากนี้ พบไฮไลต์สุดพิเศษ ที่ลานมหาสุข ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 13 เม.ย. การปรากฏตัวของนางสงกรานต์คู่ฮอต “ฟรีน–เบ็คกี้” และ 14 เม.ย. ครั้งแรกกับโชว์พิเศษของ ‘บิวกิ้น’ ร่วมฉลองสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์FWD Music Live Fest ครั้งที่ 4 ฟิน! ฉ่ำทุกโมเมนต์กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงต่อความสนุกแบบไม่มีพักกับ FWD Music Live Fest ครั้งที่ 4 วันที่ 18–20 เม.ย. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กับคอนเสิร์ตฟรีใจกลางกรุงในธีม “สาดความสนุกทุกโมเมนต์” ที่จัดเต็มศิลปินสุดฮอตกว่า 60 ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Jeff Satur, PROXIE, 4EVE, Three Man Down, Tilly Birds, THE TOYS, Tattoo Colour, PERSES, PRETZELLE, ZOLAR, WOLF HOWL HARMONY และอีกมากมาย เตรียมรับพลังเสียงสุดจี๊ดจากศิลปินขวัญใจวัยรุ่น ที่จะขึ้นเวทีแบบต่อเนื่องไม่ให้หายใจตลอด 3 วันเต็ม พร้อมความเปียกไม่มีแผ่ว และความมันส์เกินต้าน จนต้องบอกว่า “ฟรี! และฟินทุกโมเมนต์”มันส์พร้อมกันที่แลนด์มาร์กสงกรานต์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ! ไฮไลต์ เช่น เซ็นทรัล เวสต์เกต พบ Jetset’er, CD GUNTEE, The Parkinson, ที่เซ็นทรัล จันทบุรีกับ หนุ่ม กะลา, Safeplanet, ปู่จ๋าน x เคนน้อย ร้อยลีลา และ Season Five ที่เซ็นทรัล พัทยา มันส์กับ The Parkinson, Golf F.Hero, มาลีฮวนน่า, ป๊อป ปองกูล, Big Ass, จ๊ะ นงผณี, Sillyfool, Labanoon ที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สนุกกับ นนท์ ธนนท์, Bodyslam, ไททศมิตร, Mean Brand, Perses, Three Man Down, Slot Machine, Potato และ Big Ass ที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น มันส์กับ Jetset’er, ตู่ ภพธร, Beer The Voice, Polycat, Anatomy Rabbit, Mirr เซ็นทรัล หาดใหญ่ เย็นฉ่ำกับ PERSES, สงกรานต์, กวาง AB Normal, Wanyai, เอม วิทวัส, ดีเจจากเกาหลีทุกวัน DJ IVY, DJ GIO, DJ KIRIN, DJ VIVIAN และ DJ KARA สนุกกับวันไหล 8 สาขา: เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงราย, ลำปาง,พิษณุโลก,หาดใหญ่, พัทยาบีช, พัทยามารีน่า เอาต์เล็ต และ นครปฐมรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand’s Songkran Festival 2025 คลิก:https://www.centralpattana.co.th/en/shopping/shopping-update/event/1353/songkran-2025ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th#CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #สงกรานต์เซ็นทรัล #สงกรานต์มหาบันเทิง #SongkranAtCentral