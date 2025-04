“ลิซ่า” ระเบิดเวที Sahara Coachella 2025 ในฐานะศิลปินเดี่ยว โชว์จัดจ้าน สั่นสะเทือนวงการ

ลิซ่า BLACKPINK กลับมาผงาดอีกครั้งที่ Coachella แต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะสมาชิกวง – เธอคือศิลปินเดี่ยววันที่ 11 เมษายน – การกลับมาของ ลลิษา มโนบาล หรือ Lisa ที่เทศกาลดนตรี Coachella ครั้งนี้ ทำเอาผู้ชมทั่วโลกตะลึง กับโชว์สุดเดือดบนเวที Sahara Tent ที่เปรียบได้กับสนามรบของศิลปินเดี่ยวอย่างแท้จริง แม้จะเคยขึ้นเวทีหลักในปี 2023 กับ BLACKPINK และสร้างตำนานร่วมกันตั้งแต่ปี 2019 แต่ปีนี้ “ลิซ่า” กลับมาในลุคใหม่ พลังใหม่ และจุดยืนใหม่ในฐานะ ศิลปินเดี่ยวระดับโลกแม้จะไม่มีการอนุญาตให้ช่างภาพเข้าถ่ายรูปโชว์นี้ แต่เสียงฮือฮาในโลกโซเชียลกลับพูดแทนทุกอย่าง เธอเปิดตัวพร้อมเพลง “Thunder” บนเสาที่สูงตระหง่านกลางเวที พร้อมชุดบอดี้สูทประดับกรงเล็บโลหะ สะท้อนคาแรกเตอร์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความดุดันและพลังหญิง“แฟน White Lotus อาจจะเซอร์ไพรส์ที่เห็น มุก ขึ้นเวทีนะคะ” ลิซ่ากล่าวติดตลกกลางโชว์ “นี่คือเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องทำงานค่ะ”ไฮไลต์ที่ทุกคนพูดถึงคือเพลง “FXCK Up the World” ที่โชว์ความสามารถด้านแร็ปเร็วแบบดับเบิลไทม์ที่ไม่ค่อยได้เห็นจากศิลปิน K-pop ในระดับนี้ ขณะที่เพลง “Money” และ “Born Again” ก็แสดงให้เห็นว่าเธอมีเสน่ห์และสไตล์ที่หลุดกรอบ K-pop แบบเดิม ๆ อย่างสิ้นเชิงอีกมุมหนึ่ง ลิซ่ายังเผยด้านอ่อนไหวผ่านเพลงอาร์แอนด์บีอย่าง “When I’m With You” หรือการหยิบกลิ่นอายดิสโก้ยุค 2000s อย่าง “Moonlit Floor” ซึ่งเป็นการแปลงเพลง Kiss Me ของ Sixpence None The Richer ให้มีลายเซ็นของตัวเองอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเพลง “Elastigirl” และ “Rockstar”สำหรับเพลง “Dream” ซึ่งเป็นบทเพลงบัลลาดปิดท้าย ลิซ่าได้รำลึกถึงปีที่ BLACKPINK เดบิวต์บนเวที Coachella เป็นครั้งแรก – ปีที่เธอบอกว่า “อาจเป็นปีสุดท้ายที่โลกยังรู้สึกดีอยู่”เทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella 2025 กลายเป็นเวทีแห่ง K-POP อย่างแท้จริง เมื่อ 3 พลังหลักจากเกาหลีใต้ระเบิดความสามารถแบบไม่มีพัก ไล่ตั้งแต่ ลิซ่า BLACKPINK, เจนนี่ ไปจนถึงบอยแบนด์รุ่นใหม่ ENHYPENหลังจาก “ลิซ่า” ขึ้นเวที Sahara แบบเดี่ยวและสะเทือนโลกโซเชียลไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ล่าสุดแฟน ๆ เตรียมพบกับอีกหนึ่งสมาชิกของ BLACKPINK อย่าง เจนนี่ ที่เตรียมขึ้นเวที Outdoor Theatre ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน เวลา 19:45 - 20:35 น. (ตามเวลาแปซิฟิก)