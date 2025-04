กระทรวงวัฒนธรรม โดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศนฯ จัดงาน สงกรานต์บ้านฉัน  “สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก"

ชวนทุกท่านสนุกสนานไปกับสงกรานต์แบบไทย ในงาน สงกรานต์บ้านฉัน “สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก" เริ่มแล้ววันที่ 12 – 15 เมษายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ การแสดงจาก โอปอล - สุชาตา ช่วงศรี มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 , พร้อมศิลปิน ดาราที่มาร่วมสืบสานประเพณีไทย โบ๊ท ธารา,ป๊อป ศิร์รัฐ , ป้าแจ๋ว ยุทธนา จากละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาฯ , ปีเตอร์แพน ทัศน์พล , แก๊ป จักริน จากละครเรื่อง หมอหลวง , กานต์ ณัฐชา , บิว ณัฐพล จากละครเรื่อง ฤทัยบดีพร้อมชมมินิคอนเสิร์ต สปาย ภาสกรณ์ , ผิงผิง สรวีย์ , แพรว รัตนาพร , เอฟ รัฐพงศ์ จากเวที The Golden Song เที่ยวชมตลาดนัดชุมชนและร้านเด็ดร้านดัง ของเหล่าดารา อาทิ ครัวบ้านเอ ศุภชัย ,ข้าวเหนียวหมู-เนื้อแดดเดียว ข้าวหมู-ไก่กระเทียม By TOP’S HOMEMADE ท็อป ดารณีนุช , ลูกชิ้นธงธง มกจ๊ก, แตงโมสมูทตี้ by ผัดไท ดีใจ , ไก่ย่างอังกอร์ by กัญจน์ ภักดีวิจิตร ,Fox Cha La Lemon by พิมพ์ พิมพ์พรรณ , ลำพายก๋วยเตี๋ยวเรือby เฟิสท์ เอกพงศ์ , อลหม่านจานใหม่ (เด็ด) by พี่ไก่ วรายุฑ , Mari byคุณแม่เปีย, ร้านขนมเปี๊ยะขั้นเทพ by ป๋าเทพ โพธิ์งาม และการแสดงมหรสพไทยตลอด 4 วัน จาก คณะไก่แก้วการละคร 12-15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยว แต่งชุดไทย มาทำบุญ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์บ้านฉัน “สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ร่วมสืบสานประเพณีที่งดงามของชาติไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไป