ดื่มด่ำกับรสชาติของความพิเศษเหนือระดับ: สัมผัสประสบการณ์มื้ออาหารที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืมกับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส

เปิดตัวแล้ววันนี้! ซีรีส์แห่งการลิ้มลองอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เชิญชวนนักเดินทางมาร่วมค้นพบความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างอาหาร วัฒนธรรม และการเดินทาง ผ่านร้านอาหารระดับรางวัลและเชฟชื่อดังจากแมริออท บอนวอยเบเธสดา, แมริแลนด์ – เมษายน 2568 – เพื่อเชิดชูความเชื่อมโยงอันทรงพลังของการรับประทานอาหารและการเดินทาง แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ภูมิใจนำเสนอซีรีส์มื้ออาหารสุดพิเศษล่าสุด ที่จะพานักเดินทางออกเดินทางสู่ประสบการณ์รสเลิศ ณ จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับแนวหน้าของ แมริออท บอนวอย ทั่วโลก ตั้งแต่การสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจุดหมายปลายทางนั้น ๆ ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่น หรือการได้ลิ้มลองอาหารที่ร้านอาหารในฝัน มื้อที่แสนพิเศษนั้นสามารถสร้างความทรงจำอันตราตรึงใจซีรีส์การรับประทานอาหาร “Award-Winning Dining Series” ซึ่งเปิดตัวแล้ววันนี้ผ่านแพลตฟอร์ม แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) เป็นซีรีส์สุดพิเศษที่คัดสรรประสบการณ์มื้ออาหารระดับโลกมาอย่างพิถีพิถัน ณ ร้านอาหารมิชลินสตาร์และร้านอาหารชื่อดังจากโรงแรมในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอยทั่วโลก ทุกโปรแกรมได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะพาแขกผู้เข้าร่วมดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปะของแต่ละท้องถิ่น ผ่านอาหารที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน โดยเชฟชื่อดังระดับโลก พร้อมเมนูพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น“ในงาน Cayman Cookout ปีนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ของ แมริออท บอนวอย ที่เป็นที่โปรดปรานมากที่สุด ซึ่งแขกของเราได้โหวตให้เป็น ‘Best in Class Dining’ หรือ ‘การรับประทานอาหารชั้นยอด’ และเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งของปี 2568 สะท้อนถึงความต้องการในการสัมผัสวัฒนธรรมผ่านมื้ออาหารและการตามหาร้านอาหารที่โดดเด่นที่สุดของโลก” เพ็กกี้ โร รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ด้วยร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลินกว่า 40 แห่งทั่วโลก และจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับรางวัลมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนให้กับสมาชิกที่หลงใหลในอาหารและการเดินทางของเรา ซีรีส์ใหม่นี้เป็นมากกว่ามื้ออาหาร แต่คือการเล่าเรื่อง การค้นพบ และการสร้างสายสัมพันธ์ที่น่าจดจำที่เกิดขึ้นรอบ ๆ โต๊ะอาหาร”ประสบการณ์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ณ จุดหมายปลายทางของ ลักซ์ชูรี กรุ๊ป, แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group, Marriott International) ได้แก่:•อะควา (Aqua) ที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, โวล์ฟสบวร์ก (The Ritz-Carlton, Wolfsburg) – สำรวจความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเมืองโวล์ฟสบวร์กกับประวัติศาสตร์ยานยนต์ ผ่านประสบการณ์มื้ออาหารสุดประทับใจที่ อะควา (Aqua) ร้านอาหารระดับสามดาวมิชลินสุดหรู ทริปสุดพิเศษนี้รวมถึงการเข้าชม “invite-only private vault” พื้นที่ที่เปิดให้เฉพาะแขกผู้ได้รับเชิญเข้าชมรถยนต์หายากระดับโลกที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ หลังจากจบทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ แขกจะได้ลิ้มรส tasting menu จำนวน 5 คอร์สที่เชฟชื่อดัง สเวน เอเวอร์เฟลด์ บรรจงรังสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานฝีมืออันประณีตและบรรยากาศอันหรูหรา ก่อนออกเดินทาง ผู้เข้าร่วมยังสามารถเยี่ยมชม Autostadt หรือ "เมืองแห่งรถยนต์" ในภาษาเยอรมัน ซึ่งมีกิจกรรมทัวร์นิทรรศการ การทดลองขับแบบอินเทอร์แอคทีฟและอีกมากมาย แพ็กเกจโมเมนต์ นี้รวมที่พัก 2 คืน ณ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, โวล์ฟสบวร์ก•แอตลาส (Atlas) ที่ เดอะ เซนต์ รีจิส แอตแลนตา (The St. Regis Atlanta) – ร่วมเฉลิมฉลองเสน่ห์ของศิลปะ อาหาร และไวน์ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในค่ำคืนดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ แอตลาส (Atlas) ห้องอาหารระดับดาวมิชลิน ณ เดอะ เซนต์ รีจิส แอตแลนตา แขกผู้เข้าร่วมจะได้ชมผลงานศิลปะชิ้นเอกแห่งศตวรรษที่ 20 จากศิลปินระดับโลกอย่าง Picasso, Soutine, van Gogh และ Chagall ก่อนจะได้สัมผัสพิธีการเปิดแชมเปญแบบดั้งเดิม Champagne Sabrage อันเป็นเอกลักษณ์ของ เซนต์ รีจิส ค่ำคืนนั้นจะจบลงอย่างประทับใจด้วยมื้ออาหาร 9 คอร์สที่หรูหรา สร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยจินตนาการ ผลงานเฉพาะกิจจากเชฟ เฟรดดี้ มันนี่ ที่จะมอบประสบการณ์รสชาติสุดพิเศษไม่เหมือนใครปลายปีนี้ เตรียมพบกับความพิเศษในซีรีส์ประสบการณ์การรับประทานอาหาร "Award-Winning Dining" ที่จะพาคุณเปิดประสบการณ์มื้ออาหารสุดหรูจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น Lilac ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเจ้าของรางวัลมิชลินจากโรงแรม แทมปา อีดิชั่น (Tampa EDITION) L’Envol ร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสองดาว ณ เดอะ เซนต์ รีจิส ฮ่องกง (The St. Regis Hong Kong) ที่มอบความหรูหราเหนือระดับในสไตล์ haute cuisine, และ Blue by Eric Ripert ร้านอาหารระดับห้าดาวจาก Forbes เพียงแห่งเดียวในแคริบเบียน ตั้งอยู่ที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน, แกรนด์ เคย์แมน (The Ritz-Carlton, Grand Cayman) — รวมถึงความตื่นเต้นอีกมากมายที่รอให้ได้ลิ้มลองอีกหลากหายโมเมนต์สสุดพิเศษจากซีรีส์นี้ ยังถูกรังสรรค์จากพอร์ตฟอลิโอด้านอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของแมริออท บอนวอย จากทั่วทุกมุมโลก ได้แก่:•เลดี้ เฮเลน (Lady Helen) ที่ เมานต์ จูเลียต เอสเตท, ออโตกราฟ คอลเลกชัน (Mount Juliet Estate, Autograph Collection) – ค้นพบเสน่ห์ของมรดกและจิตวิญญาณของไอร์แลนด์ พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารไอริชสมัยใหม่ที่ ร้านอาหารมิชลินสตาร์ เลดี้ เฮเลน (Lady Helen) หลังจากใช้เวลาทั้งวันสำรวจพื้นที่ 500 เอเคอร์ของ เมานต์ จูเลียตที่เต็มไปด้วยเรื่องราว แขกจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดของสถานที่แห่งนี้ ผ่านเมนูพิเศษที่เชฟ จอห์น เคลลี่ สร้างสรรค์ขึ้น การเดินทางผ่านประวัติศาสตร์สู่ Emerald Isle จะดำเนินต่อในวันถัดไปด้วยทัวร์ของ Curraghmore Estate และการชิม Curraghmore Whiskey รุ่นลิมิเต็ด โดยมีผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Richard de la Poer Beresford, The Earl of Tyrone ให้การต้อนรับ หลังจบการชิม แขกจะได้เยี่ยมชม Ballylinch Stud Farm หนึ่งในฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าแข่งที่ดีที่สุดในยุโรป แขกจะได้พักสองคืนใน Manor House ที่ เมานต์ จูเลียต เอสเตท, ออโตกราฟ คอลเลกชัน•อิดิลิโอ บาย อะเพรดา (Idylio by Apreda) ที่ เดอะ แพนธีออน ไอคอนิก โรม โฮเทล, ออโตกราฟ คอลเลกชัน แห่ง พาซินี กรุ๊ป (The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection of Pacini Group) – เดินทางสู่ใจกลางเมืองอันเป็นนิรันดร์ของโรมเพื่อสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในวันสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความงดงามเหนือการเวลาของกรุงโรม กิจกรรมในทริปประกอบด้วยทัวร์ส่วนตัวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น นำโดย Mary Beard ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุคคลาสสิกที่มีชื่อเสียง จากนั้นเพลิดเพลินกับอาหารค่ำ 4 คอร์สที่ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ อิดิลิโอ บาย อะเพรดา ที่สร้างสรรค์โดยเชฟ ฟรานเชสโก อะเพรดา แขกจะได้พักสองคืนที่ เดอะ แพนธีออน ไอคอนิก โรม โฮเทล, ออโตกราฟ คอลเลกชันซีรีส์ "Award-Winning Dining" จากแมริออท บอนวอย โมเมนต์ส จะนำเสนอการผจญภัยทางด้านอาหารใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์มนี้จนถึงสิ้นปี 2568 โดยจะมีโมเมนต์สใหม่เกือบทุกเดือน และยังคงต่อเนื่องไปจนถึงปี 2569 กิจกรรมเหล่านี้จะถูกประมูลบนแพลตฟอร์ม แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนที่สะสมจากการเดินทางและกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อแลกรับประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์นี้และกิจกรรมน่าสนใจจาก แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส ที่กำลังจะมีขึ้น กรุณาเข้าไปที่ moments.marriottbonvoy.com ดูคอลเลกชันการรับประทานอาหารทั้งหมดของ แมริออท บอนวอยได้ที่ marriott.com/en-us/dining.mi